În Giulești e război deschis conducere-galerie. Șefii luptă pentru a deconecta fanii de la rețeaua de bani, prin firmele din stadion. Răspunsul ultrașilor e la fiecare meci.

E primul sezon în care liderilor suporterilor li s-a tăiat aproape complet accesul la finanțare, directă sau indirectă, din partea clubului.

Cum a ajuns Șucu să parcurgă drumul de la parizerul mâncat pe capota mașinii alături de fani la instituirea unei blocade pentru ultrași privind controlul unor firme din stadion, în rândurile de mai jos.

Nu v-a mirat că Marius Șumudică a plecat contestat din Giulești, i s-a cerut chiar demisia și a fost ținta bulgărilor de zăpadă, iar Constantin Gâlcă a fost aplaudat și aclamat la despărțirea de Rapid?

Nu e surprinzător modul în care s-au raportat ultrașii la doi antrenori care au avut aproape același parcurs, ba chiar mai bun cel al lui Șumudică, Rapid jucând cu el semifinale de Cupa României?

Explicația aplauzelor pentru Gâlcă: o palmă pentru conducere

Reacția galeriei de luni seară, la finalul ultimului meci din acest sezon, trebuie însă privită în altă cheie. Nu cea a faptului că suporterii au fost mulțumiți de Gâlcă. Nici nu aveau cum să fie, din moment ce echipa a ratat pe linie toate obiectivele, iar în play-off a arătat ca o formație de duzină.

Explicația e cu totul alta. Și anume: între conducerea Rapidului și nucleul dur al galeriei s-a produs o ruptură. Totală!

Vă amintiți bannerele la adresa lui Victor Angelescu, care îl acuzau în mod direct că e parior, lucru dezmințit vehement de cel în cauză.

Vă amintiți și dialogul extrem de tensionat între Șucu și Corsicanu, de la un meci din acest sezon, desfășurat în tribuna oficială din Giulești.

Dar ce a putut să producă această ruptură, după ce, acum câteva sezoane, Șucu mânca parizer pe capota mașinii în timp ce mergea cu suporterii la un meci la Craiova? Răspunsul are o explicație financiară.

Negocierile ultrași-conducere și exemplul Borussia Dortmund, acceptat de Șucu

E primul sezon în care ultrașii au fost deconectați complet de la surse de finanțare, directe sau indirecte . În trecut administrau firma care comercializa inclusiv băuturile (apă, sucuri) pe stadion, la meciuri.

Când Șucu a pus problema că nu e normal așa ceva, fanii au venit cu exemplul Borussiei Dortmund, unde se întâmplă la fel.

Șucu a acceptat și exemplul, și rugămințile fanilor. A renunțat la o afacere care îi aducea în jur de 100.000 de euro, dar le-a cerut fanilor să nu mai producă incidente la meciuri, pentru ca Rapid să nu mai suporte amenzi.

Câștigau ambele părți; suporterii, banii din firma respectivă, șefii echipei, economia fiindcă nu mai primeau sancțiuni din partea Comisiei de Disciplină.

În plus, clubul a fost la acea vreme de acord să suporte toate cheltuielile de transport ale fanilor la meciurile din deplasare. O altă cheltuială asumată de Șucu.

Când au realizat Șucu&Angelescu că „șef de galerie” e un business de mare succes

Fanii însă au continuat să arunce torțe și petarde la meciuri, clubul a ajuns chiar și la 400.000 de euro pe sezon amenzi suportate, moment în care Șucu și Angelescu au decis că e momentul să închidă robinetul finanțelor către ultrași.

Acela a fost momentul în care s-a pornit un război deschis între galerie și șefi, iar Angelescu a fost ținta principală la meciuri, fie prin scandări, fie prin bannere.

A existat un moment în care Șucu și cei care conduc Rapid au fost realmente șocați de șefii galeriei.

Când Bocciu a fost implicat în dosarul Pyro, în care a apărut și Daniel Niculae, în comunicatul organelor de anchetă s-a strecurat o relatare care i-a lăsat mască pe cei din fruntea clubului: se dezvăluia că au avut loc percheziții la cele 8 apartamente deținutei de liderul ultrașilor giuleșteni: 7 în București și unul în Neptun, iar pe bunurile lui, care conțineau, printre altele și o mașină Mercedes GLE 2024, s-a pus un sechestru asigurator estimat la un nivel care se apropia de 1.000.000 de euro!

Șucu n-a câștigat, ultrașii n-au câștigat, Rapid a pierdut

Cum robinetul financiar către ultrași a rămas închis, aceștia au continuat să se poziționeze ostil la adresa conducerii.

Amenzile pentru torțe și petarde au continuat să existe, iar poziționarea lui Gâlcă, anti-conducere, prin discursurile pe care le-a avut pe final de play-off, au fost pe placul suporterilor. Care, fiind și ei pe poziție de forță la adresa lui Șucu și Angelescu, au decis să-l aplaude la final pe antrenor, în ciuda sezonului compromis, terminat cu o necalificare în cupele europene.

Aici se află Rapid în acest moment. Șucu a rărit aparițiile pe stadion, extrem de deranjat de modul în care galeria s-a comportat, dincolo de rezultatele sportive slabe ale echipei.

Le-a transmis celor din club că nu vrea să mai finanțeze așa ceva din propriul buzunar și că investiția lui se va axa în special pe infrastructura de la bază, terenuri, Academie.

Au trecut fix 4 ani de la momentul în care Șucu a preluat pachetul majoritar la Rapid. La vremea respectivă anunța planuri și investiții masive.

Financiar, a pompat bani mulți în această perioadă, peste 40 de milioane de euro, însă lupta cea mai grea se anunță cea din interior, nu cu echipele adverse.

Până în prezent, această luptă n-a fost câștigată nici de Șucu și Angelescu, nici de ultrași.

De pierdut, sigur a pierdut și Rapid. Și va tot pierde atâta timp cât ultrașii și șefii se vor comporta ca niște inamici!