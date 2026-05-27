Dan Udrea Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid: un pasaj din comunicatul procurorilor în dosarul liderului ultrașilor
Opinii

Dan Udrea Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid: un pasaj din comunicatul procurorilor în dosarul liderului ultrașilor

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 27.05.2026, ora 13:11
alt-text Actualizat: 27.05.2026, ora 13:22
  • În Giulești e război deschis conducere-galerie. Șefii luptă pentru a deconecta fanii de la rețeaua de bani, prin firmele din stadion. Răspunsul ultrașilor e la fiecare meci.
  • E primul sezon în care liderilor suporterilor li s-a tăiat aproape complet accesul la finanțare, directă sau indirectă, din partea clubului.
  • Cum a ajuns Șucu să parcurgă drumul de la parizerul mâncat pe capota mașinii alături de fani la instituirea unei blocade pentru ultrași privind controlul unor firme din stadion, în rândurile de mai jos.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Nu v-a mirat că Marius Șumudică a plecat contestat din Giulești, i s-a cerut chiar demisia și a fost ținta bulgărilor de zăpadă, iar Constantin Gâlcă a fost aplaudat și aclamat la despărțirea de Rapid?

Nu e surprinzător modul în care s-au raportat ultrașii la doi antrenori care au avut aproape același parcurs, ba chiar mai bun cel al lui Șumudică, Rapid jucând cu el semifinale de Cupa României?

Explicația aplauzelor pentru Gâlcă: o palmă pentru conducere

Reacția galeriei de luni seară, la finalul ultimului meci din acest sezon, trebuie însă privită în altă cheie. Nu cea a faptului că suporterii au fost mulțumiți de Gâlcă. Nici nu aveau cum să fie, din moment ce echipa a ratat pe linie toate obiectivele, iar în play-off a arătat ca o formație de duzină.

Explicația e cu totul alta. Și anume: între conducerea Rapidului și nucleul dur al galeriei s-a produs o ruptură. Totală!

Vă amintiți bannerele la adresa lui Victor Angelescu, care îl acuzau în mod direct că e parior, lucru dezmințit vehement de cel în cauză.

Vă amintiți și dialogul extrem de tensionat între Șucu și Corsicanu, de la un meci din acest sezon, desfășurat în tribuna oficială din Giulești.

Dar ce a putut să producă această ruptură, după ce, acum câteva sezoane, Șucu mânca parizer pe capota mașinii în timp ce mergea cu suporterii la un meci la Craiova? Răspunsul are o explicație financiară.

Negocierile ultrași-conducere și exemplul Borussia Dortmund, acceptat de Șucu

E primul sezon în care ultrașii au fost deconectați complet de la surse de finanțare, directe sau indirecte. În trecut administrau firma care comercializa inclusiv băuturile (apă, sucuri) pe stadion, la meciuri.

Când Șucu a pus problema că nu e normal așa ceva, fanii au venit cu exemplul Borussiei Dortmund, unde se întâmplă la fel.

Șucu a acceptat și exemplul, și rugămințile fanilor. A renunțat la o afacere care îi aducea în jur de 100.000 de euro, dar le-a cerut fanilor să nu mai producă incidente la meciuri, pentru ca Rapid să nu mai suporte amenzi.

Câștigau ambele părți; suporterii, banii din firma respectivă, șefii echipei, economia fiindcă nu mai primeau sancțiuni din partea Comisiei de Disciplină.

În plus, clubul a fost la acea vreme de acord să suporte toate cheltuielile de transport ale fanilor la meciurile din deplasare. O altă cheltuială asumată de Șucu.

Când au realizat Șucu&Angelescu că „șef de galerie” e un business de mare succes

Fanii însă au continuat să arunce torțe și petarde la meciuri, clubul a ajuns chiar și la 400.000 de euro pe sezon amenzi suportate, moment în care Șucu și Angelescu au decis că e momentul să închidă robinetul finanțelor către ultrași.

Acela a fost momentul în care s-a pornit un război deschis între galerie și șefi, iar Angelescu a fost ținta principală la meciuri, fie prin scandări, fie prin bannere. 

Dan Udrea Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid: un pasaj din comunicatul procurorilor în dosarul liderului ultrașilor Dan Udrea Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid: un pasaj din comunicatul procurorilor în dosarul liderului ultrașilor

A existat un moment în care Șucu și cei care conduc Rapid au fost realmente șocați de șefii galeriei.

Când Bocciu a fost implicat în dosarul Pyro, în care a apărut și Daniel Niculae, în comunicatul organelor de anchetă s-a strecurat o relatare care i-a lăsat mască pe cei din fruntea clubului: se dezvăluia că au avut loc percheziții la cele 8 apartamente deținutei de liderul ultrașilor giuleșteni: 7 în București și unul în Neptun, iar pe bunurile lui, care conțineau, printre altele și o mașină Mercedes GLE 2024, s-a pus un sechestru asigurator estimat la un nivel care se apropia de 1.000.000 de euro!

Șucu n-a câștigat, ultrașii n-au câștigat, Rapid a pierdut

Cum robinetul financiar către ultrași a rămas închis, aceștia au continuat să se poziționeze ostil la adresa conducerii.

Amenzile pentru torțe și petarde au continuat să existe, iar poziționarea lui Gâlcă, anti-conducere, prin discursurile pe care le-a avut pe final de play-off, au fost pe placul suporterilor. Care, fiind și ei pe poziție de forță la adresa lui Șucu și Angelescu, au decis să-l aplaude la final pe antrenor, în ciuda sezonului compromis, terminat cu o necalificare în cupele europene.

Aici se află Rapid în acest moment. Șucu a rărit aparițiile pe stadion, extrem de deranjat de modul în care galeria s-a comportat, dincolo de rezultatele sportive slabe ale echipei.

Le-a transmis celor din club că nu vrea să mai finanțeze așa ceva din propriul buzunar și că investiția lui se va axa în special pe infrastructura de la bază, terenuri, Academie.

Au trecut fix 4 ani de la momentul în care Șucu a preluat pachetul majoritar la Rapid. La vremea respectivă anunța planuri și investiții masive.

Financiar, a pompat bani mulți în această perioadă, peste 40 de milioane de euro, însă lupta cea mai grea se anunță cea din interior, nu cu echipele adverse.

Până în prezent, această luptă n-a fost câștigată nici de Șucu și Angelescu, nici de ultrași.

De pierdut, sigur a pierdut și Rapid. Și va tot pierde atâta timp cât ultrașii și șefii se vor comporta ca niște inamici!

rapid ultrasi dan sucu bocciu
Știrile zilei din sport
Rațiu a ratat trofeul Crystal Palace a câștigat Conference League, după o victorie la limită în fața lui Rayo
Conference League
00:00
Rațiu a ratat trofeul Crystal Palace a câștigat Conference League, după o victorie la limită în fața lui Rayo
Citește mai mult
Rațiu a ratat trofeul Crystal Palace a câștigat Conference League, după o victorie la limită în fața lui Rayo
Cîrstea, victorie de senzație S-a calificat în turul trei la Roland Garros, după ce a câștigat 11 game-uri la rând + Ce noroc! Are drum ușor spre sferturi
Tenis
27.05
Cîrstea, victorie de senzație S-a calificat în turul trei la Roland Garros, după ce a câștigat 11 game-uri la rând + Ce noroc! Are drum ușor spre sferturi
Citește mai mult
Cîrstea, victorie de senzație S-a calificat în turul trei la Roland Garros, după ce a câștigat 11 game-uri la rând + Ce noroc! Are drum ușor spre sferturi
Pancu a semnat cu Rapid Video special la numirea noului antrenor: „Momentul în care revin este unul foarte potrivit”
Special
27.05
Pancu a semnat cu Rapid Video special la numirea noului antrenor: „Momentul în care revin este unul foarte potrivit”
Citește mai mult
Pancu a semnat cu Rapid Video special la numirea noului antrenor: „Momentul în care revin este unul foarte potrivit”
Câte locuri va avea  stadionul Dinamo Noua arenă din Ștefan cel Mare va avea o capacitate mai mare decât Giuleștiul, dar mai mică decât cea din Ghencea
Superliga
27.05
Câte locuri va avea stadionul Dinamo Noua arenă din Ștefan cel Mare va avea o capacitate mai mare decât Giuleștiul, dar mai mică decât cea din Ghencea
Citește mai mult
Câte locuri va avea  stadionul Dinamo Noua arenă din Ștefan cel Mare va avea o capacitate mai mare decât Giuleștiul, dar mai mică decât cea din Ghencea
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:07
Theodor Jumătate Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
Theodor Jumătate Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
23:30
Rațiu, ca Yamal și Neymar FOTO. Gestul fundașului român în finala Conference League » Jocul a fost oprit timp de câteva minute
Rațiu, ca Yamal și Neymar  FOTO. Gestul fundașului român în finala Conference League » Jocul a fost oprit timp de câteva minute
23:13
Finala Ligii Campionilor, în derivă „Mogulul lui Viktor Orban” are conturile blocate. Organizarea marelui meci de la Budapesta riscă să fie aruncată în haos
Finala Ligii Campionilor, în derivă „Mogulul lui Viktor Orban” are conturile blocate. Organizarea marelui meci de la Budapesta riscă să fie aruncată în haos
00:00
Rațiu a ratat trofeul Crystal Palace a câștigat Conference League, după o victorie la limită în fața lui Rayo
Rațiu a ratat trofeul Crystal Palace a câștigat Conference League, după o victorie la limită în fața lui Rayo
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce <span>l-a</span> șocat pe Șucu la Rapid
Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!
Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională
Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale
Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu <span>n-a</span> șutat la poartă
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
Top stiri
FCSB și Dinamo revin pe Arenă! Cel mai mare stadion din România va fi disponibil mai devreme decât era programat. Ce s-a întâmplat
Superliga
27.05
FCSB și Dinamo revin pe Arenă! Cel mai mare stadion din România va fi disponibil mai devreme decât era programat. Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
FCSB și Dinamo revin pe Arenă! Cel mai mare stadion din România va fi disponibil mai devreme decât era programat. Ce s-a întâmplat
Noile tricouri ale lui Dinamo Premieră pentru „câini”: „E prima dată în istorie” + detalii despre abonamente
Superliga
27.05
Noile tricouri ale lui Dinamo Premieră pentru „câini”: „E prima dată în istorie” + detalii despre abonamente
Citește mai mult
Noile tricouri ale lui Dinamo Premieră pentru „câini”: „E prima dată în istorie” + detalii despre abonamente
Revine Elias pe bancă? Charalambous, pe lista unei echipe care i-a pus mari probleme finalistei Conference League: „Un antrenor foarte apreciat”
Campionate
27.05
Revine Elias pe bancă? Charalambous, pe lista unei echipe care i-a pus mari probleme finalistei Conference League: „Un antrenor foarte apreciat”
Citește mai mult
Revine Elias pe bancă? Charalambous, pe lista unei echipe care i-a pus mari probleme finalistei Conference League: „Un antrenor foarte apreciat”
FOTO | Strada Mircești s-a surpat iar de la traficul deviat pe aici pentru M6. "E lângă o țeavă de gaze!". Oamenii, la capătul răbdării, îi amintesc lui Ciucu că a promis că se ocupă
B365
26.05
FOTO | Strada Mircești s-a surpat iar de la traficul deviat pe aici pentru M6. "E lângă o țeavă de gaze!". Oamenii, la capătul răbdării, îi amintesc lui Ciucu că a promis că se ocupă
Citește mai mult
FOTO | Strada Mircești s-a surpat iar de la traficul deviat pe aici pentru M6. "E lângă o țeavă de gaze!". Oamenii, la capătul răbdării, îi amintesc lui Ciucu că a promis că se ocupă

Echipe/Competiții

fcsb 61 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 25 rapid 29 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad farul constanta 11

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
28.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share