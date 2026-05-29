Noi probleme la Dinamo S-a accidentat singur la derby chiar pe final de meci

Dinamo a fost nevoită să facă o schimbare în repriza a doua cu FCSB, după ce Raul Opruț (28 de ani) a acuzat probleme medicale și nu a mai putut continua partida.

Momentul s-a petrecut în minutul 62, în urma unui duel cu Mihai Toma. Fundașul lateral al „câinilor” a încercat să se redreseze și să recupereze balonul, dar s-a întors brusc și a rămas întins pe gazon.

Opruț a acuzat dureri în zona inghinală și a cerut imediat să fie schimbat.

Jucătorul nu a mai putut părăsi terenul pe propriile picioare, iar medicii au intrat cu targa pe gazon.

În locul său a fost pregătit să intre Valentin Țicu, soluția aleasă de Zeljko Kopic pentru flancul stâng al defensivei dinamoviste.

Până acum, fundașul a bifat 45 de meciuri în acest sezon, reușind să marcheze 6 goluri și să ofere 3 pase decisive.

La momentul accidentării lui Opruț, FCSB conducea cu 1-0, după golul marcat de Joyskim Dawa în minutul 10.

Partida a ajuns ulterior la 1-1, după reușita lui Karamoko din minutul 73.

