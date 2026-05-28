Rayo Vallecano a pierdut ultimul act de Conference League, 0-1 cu Crystal Palace, și pentru că fundașul dreapta al naționalei s-a încurcat în propriile greșeli.

Finala Conference League a fost meciul carierei lui Andrei Rațiu. Când ai șansa de a cuceri un trofeu european!

Poate nu va mai exista altă finală continentală pentru el. La Rayo Vallecano, aproape sigur, nu!

Semifinala barajului naționalei împotriva Turciei a fost și ea foarte importantă. Era ascensiunea sa spre Campionatul Mondial.

Rațiu e peste tot și nicăieri. Nici fundaș, nici extremă. S-a pierdut în erori

Pe ambele le-a pierdut cu același scor, 0-1. Și în ambele a jucat la fel de rău, și cu Crystal Palace, și cu Turcia. Total aerian.

Nici nu știi ce post are! Pe hârtie este fundaș dreapta, acolo apare și pe teren, la startul partidei.

Ratiu era unu contra doi și tot voia să-i fenteze pe amândoi jucătorii lui Crystal Palace. N-a reușit. Foto: Imago

Apoi, uiți că e apărător. Probabil că și el uită, pentru că nu e nici fundaș dreapta, nici extremă, nici mijlocaș central. E peste tot și nicăieri.

Vrea mult, ca de fiecare dată, dar reușește atât de puțin. Pase greșite, lansări eronate, se blochează în ofensivă încurcat în propriile încercări de dribling, în prea multe fente inutile.

La faza golului, Rațiu s-a ferit la șutul lui Wharton

În defensivă, ce ar trebui să fie prima sa fază de joc, cea esențială, stă departe de adversar, intervine târziu.

La un duel la mijlocul terenului, Mitchell a fost mai rapid și Rațiu l-a lovit cu vârful ghetei în cap.

La acțiunea golului lui Palace, era în fața lui Wharton când englezul a tras la poartă. S-a ferit, s-a întors cu spatele și mingea a trecut pe lângă el.

Goalkeeperul Batalla a respins direct în piciorul lui Mateta. Unicul gol al finalei. Și s-a terminat!

Încă un meci decisiv pierdut de Rațiu. Alte regrete. Numai regrete.