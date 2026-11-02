Cordea pleacă de la CFR Cluj! Lovitură pentru Șumudică: „Am dat undă verde”. Unde merge jucătorul și ce sumă încasează ardelenii

Ioan Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a anunțat plecarea lui Andrei Cordea (27 de ani).

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Om de bază pentru formația din Gruia, atacantul a refuzat să evolueze în partida cu Petrolul (1-1). Cordea i-ar fi spus lui Marius Șumudică faptul că nu e apt psihic pentru meci, dar că are și niște dureri fizice. Controlul medicilor n-ar fi descoperit însă nimic.

Andrei Cordea pleacă de la CFR Cluj în China: „Am dat undă verde”

La două zile de la meciul de la Ploiești, Ioan Varga a anunțat că fotbalistul va pleca în perioada de mercato din iarnă.

Cordea ar urma să ajungă la Yunnan Yukun, unde va fi coleg cu alți doi jucători români. Este vorba de Alexandru Ioniță (31 de ani) și Andrei Burcă (33 de ani). Patronul ardelenilor a dezvăluit și suma de transfer pe care o va încasa CFR Cluj.

„Am dat verde pentru Andrei Cordea. Transferul se va face în perioada de iarnă. În China, dar nu știu acum la ce echipă, nu m-am interesat. M-a interesat doar partea financiară.

Mutarea se duce spre un milion de euro, cu tot cu suma de transfer, banii la care renunță el, bonusurile și procentul pe care îl păstrează CFR.

Este o pierdere pentru CFR, dar avem variantă de back-up. CFR nu va vinde niciodată ceva, fără să aducă altceva”, a declarat Ioan Varga, citat de digisport.ro.

Andrei Cordea a ajuns gratis la CFR Cluj în vara anului 2025, după despărțirea de Al Tai (Arabia Saudită).

Fostul jucător de la FCSB s-a impus rapid ca titular în tricoul „feroviarilor” și a devenit unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai grupării din Gruia.

3.000.000 de euro este cota lui Andrei Cordea, potrivit transfermarkt.ro

În acest sezon, atacantul a bifat 18 meciuri în tricoul celor de la CFR Cluj. A marcat 6 goluri și a reușit 4 pase decisive.

Novara, FC Hermannstadt, Academica Clinceni, FCSB, Al-Tai, CFR Cluj sunt echipele pentru care a jucat Andrei Cordea de-a lungul carierei.

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