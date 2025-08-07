Primele critici pentru Rednic Analiștii belgieni reacționează după egalul lui Standard: „Asta se așteaptă de la antrenor”

Mircea Rednic, 63 de ani, nu e protejat de belgieni când pierde puncte la Standard.

Un fost internațional și un jurnalist important spun ce trebuie să facă antrenorul român cu o asemenea echipă.

Mircea Rednic a avut o vară bună la Standard Liege, până acum.

Cinci amicale, patru victorii, un egal, 11 transferuri făcute de club, a fost primul lider al campionatului belgian, după startul pozitiv, 2-0 pe terenul nou-promovatei La Louviere.

„Rednic trebuie să scoată mai mult de la această echipă”

Punctele pierdute acasă, în etapa a doua, după 1-1 în fața modestei Dender, locul 12 stagiunea precedentă (a evitat la limită play-off-ul retrogradării), i-au adus și primele critici.

Mircea Rednic a revenit după 12 ani pe banca lui Standard Foto: Imago

„Rednic trebuie să scoată mai mult de la această echipă, asta se așteaptă de la el”, a declarat fostul internațional belgian Philippe Albert, în emisiunea La Tribune, pe RTBF Sport.

E important ca Rednic să găsească această consecvență, săptămână de săptămână Philippe Albert, fost apărător belgian

„Rednic să ofere un fotbal mai ofensiv la Standard”

Jurnalistul valon Manuel Jous crede că „Standard are mai multă calitate față de anul trecut. Transferurile sunt bune, a fost o campanie de succes în mercato, echipa e candidată la Top 6 în noul sezon”.

Însă tot el avertizează: „Dacă are un lot mai performant, Standard trebuie să joace mai bine decât anul precedent”.

Ce vrea Jous de la formația lui Rednic: „Să ofere un fotbal mai pozitiv, mai ofensiv. Prima repriză cu Dender m-a dezamăgit din acest punct de vedere”.

Și Albert, și Jous acceptă totuși că „e nevoie de timp”.

Călcâiul lui Ahile e în defensivă. Lipsește un lider adevărat în apărarea lui Standard Manuel Jous, jurnalist belgian

