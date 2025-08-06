- Mircea Rednic (63 de ani) își continuă campania de transferuri impresionantă la Standard Liege.
- Timothy Nkada (26 de ani) a semnat și el cu formația din Belgia, fiind a 11-a mutare a verii.
Mircea Rednic are parte de un început bun de sezon la Standard Liege. Fosta campioană a Belgiei are 4 puncte după primele două meciuri.
După remiza cu Dender, 1-1 sâmbătă seară, Mircea Rednic declara că Standard va mai transfera un nou atacant care „să-l ajute pe Thomas Henry”.
Mircea Rednic, al 11-lea transfer al verii la Standard
Nu a durat mult până când jucătorul promis de Rednic a ajuns la Liege. Standard urmează să oficializeze în cel mai scurt timp transferul lui Timothy Nkada (26 de ani).
Fotbalistul care sosește de la Rodez (Ligue 2), urmează să semneze un contract pe 3 ani cu gruparea de pe Stade Maurice Dufrasne, informează dhnet.be.
Sursa citată menționează că Standard a plătit între 2 și 3 milioane de euro pentru a-l aduce pe Nkada.
17 goluri și 5 pase decisive
a reușit Timothy Nkada, sezonul trecut la Rodez
- Reims, Aalborg, Orleans și FC Koper sunt echipele pentru care a mai evoluat Timothy Nkada
64 de jucători
a transferat Mircea Rednic într-un sezon și jumătate la UTA Arad, echipa sa anterioară. A dat afară 67!
Transferurile efectuate de Mircea Rednic, în această vară la Standard Liege
- Ilay Camara
- Adnane Abid
- Dennis Eckert Ayensa
- Casper Nielsen
- Marco Ilaimaharitra
- Tobias Mohr
- Lucas Pirard
- Nayel Mehssatou
- Josue Homawoo
- Thomas Henry