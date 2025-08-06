Mircea Rednic (63 de ani) își continuă campania de transferuri impresionantă la Standard Liege.

Timothy Nkada (26 de ani) a semnat și el cu formația din Belgia, fiind a 11-a mutare a verii.

Mircea Rednic are parte de un început bun de sezon la Standard Liege. Fosta campioană a Belgiei are 4 puncte după primele două meciuri.

După remiza cu Dender, 1-1 sâmbătă seară, Mircea Rednic declara că Standard va mai transfera un nou atacant care „să-l ajute pe Thomas Henry”.

Mircea Rednic, al 11-lea transfer al verii la Standard

Nu a durat mult până când jucătorul promis de Rednic a ajuns la Liege. Standard urmează să oficializeze în cel mai scurt timp transferul lui Timothy Nkada (26 de ani).

Fotbalistul care sosește de la Rodez (Ligue 2), urmează să semneze un contract pe 3 ani cu gruparea de pe Stade Maurice Dufrasne, informează dhnet.be.

Sursa citată menționează că Standard a plătit între 2 și 3 milioane de euro pentru a-l aduce pe Nkada .

17 goluri și 5 pase decisive a reușit Timothy Nkada, sezonul trecut la Rodez

Reims, Aalborg, Orleans și FC Koper sunt echipele pentru care a mai evoluat Timothy Nkada

64 de jucători a transferat Mircea Rednic într-un sezon și jumătate la UTA Arad, echipa sa anterioară. A dat afară 67!

Transferurile efectuate de Mircea Rednic, în această vară la Standard Liege

Ilay Camara

Adnane Abid

Dennis Eckert Ayensa

Casper Nielsen

Marco Ilaimaharitra

Tobias Mohr

Lucas Pirard

Nayel Mehssatou

Josue Homawoo

Thomas Henry

