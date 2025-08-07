Avertismentul lui Kopic Antrenorul lui Dinamo, precaut înainte de meciul cu Metaloglobus: „Au fost multe surprize în acest an”
Zeljko Kopic (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
Avertismentul lui Kopic Antrenorul lui Dinamo, precaut înainte de meciul cu Metaloglobus: „Au fost multe surprize în acest an”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 07.08.2025, ora 13:28
  • Zeljko Kopic (47 de ani), antrenorul echipei Dinamo București, a prefațat duelul cu Metaloglobus din Liga 1, etapa #5.
  • Tehnicianul croat a vorbit despre frații David și Alexandru Irimia (19 ani) și despre Danny Armstrong (27 de ani), eroul din derby-ul cu FCSB.
  • Metaloglobus - Dinamo are loc vineri, de la ora 21:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Dinamo a reușit să spargă gheață, iar prima victorie din noul sezon a venit chiar în fața rivalei FCSB, scor 4-3.

METALOGLOBUS - DINAMO. Zeljko Kopic: „Trebuie să fim pregătiți pentru fiecare meci”

Kopic are acum o misiune dificilă: să-i facă pe jucători să rămână concentrați pentru duelul cu o nou-promovată.

„E un sentiment bun, suntem fericiți, toți din club și din jurul său, simțim această energie. Suntem bucuroși că am reușit să-i facem pe fani fericiți după o perioadă lungă fără victorie în fața celei mai mare rivale.

Echipa e în formă bună, am folosit această săptămână pentru recuperare, a fost un meci dur, cu multă intensitate, dar a fost dificil și din punct de vedere mental, multe emoții.

Ne-am pregătit pentru Metaloglobus, știm că avem în față un alt meci complicat, aștept ca echipa să fie pregătită, să aibă personalitate, să joace un fotbal bun și să dea totul pe teren pentru încă trei puncte, e un meci foarte important pentru noi.

OK, suntem mulțumiți cu cele trei puncte obținute în fața celor de la FCSB, dar acum trebuie să ne concentrăm doar pe Metaloglobus”, a spus Kopic la conferința de presă.

Vedem că au fost multe remize în Superliga, surprize, meciuri în care te-ai fi așteptat la un alt rezultat, în acest an trebuie să fii pregătit pentru fiecare meci, să lupți, să alergi, să joci cel mai bun fotbal posibil. Dacă nu ești la nivelul necesar, nu te poți aștepta să câștigi punctele. Zeljko Kopic, antrenor Dinamo

Zeljko Kopic: „Frații Irimia sunt un exemplu”

Gemenii Irimia au contribuit la promovarea istorică reușită de Metaloglobus, iar în această vară și-au prelungit împrumuturile la gruparea din Pantelimon.

„Sunt copiii noștri, cea mai bună decizie pentru ei sezonul trecut a fost să meargă acolo și să joace, au jucat multe meciuri în Liga 2, le-am urmărit progresul.

Anul acesta vor avea multe meciuri în Superliga, pot fi un exemplu pentru mulți tineri. Pentru mine aceasta este calea corectă, știu că vor fi foarte motivați mâine”.

30 de meciuri
a adunat David Irimia în tricoul lui Metaloglobus (5 goluri și o pasă decisivă). Alexandru a jucat în 23 de partide (2 goluri)

Antrenorul croat a vorbit și despre Danny Armstrong, după ce scoțianul transferat în această vară a marcat trei goluri în derby-ul cu FCSB.

„A fost un moment minunat pentru el, ca un vis, să înscrii trei goluri în primul tău derby și să câștigi meciul.

Sigur, e un lucru extraordinar pentru el, e un tip foarte bun, am vorbit cu el să rămână cu ambele picioare pe pământ, să continue munca, toate așteptările vor fi din ce în ce mai mari, dar sunt sigur că poate face față”.

Așteptări mai mari la Dinamo: „E mai bine așa!”

După mai multe sezoane în care s-a aflat în lupta pentru evitarea retrogradării (a și picat pentru un sezon în Liga 2), Dinamo a redevenit o echipă de play-off sub conducerea lui Kopic.

„Așa e când joci la Dinamo, toți sunt îngrijorați după câteva rezultate proaste. Știm câte momente dificile pentru club și fani am avut în istoria noastră recentă.

După aceea, am obținut câteva victorii, așteptările au crescut și e normal, dar e mai bine să vorbim și ne așteptăm la primele poziții decât să vorbim despre rezultate proaste și un sezon slab.

Următorul meci, cu UTA, vom juca pe Arena Națională. După, vom vedea, nu știu detaliile.

Dacă vrem să ajungem în cupele europene, este foarte important să ne adaptăm și să jucăm cât mai multe meciuri pe Arena Națională. Derby-urile acolo se vor juca. Cu cât mai multe meciuri jucate acolo, cu atât mai bine pentru noi”.

VIDEO. Golul marcat de Alexandru Musi în derby-ul cu FCSB

Kopic ține cu FCSB în Europa

Antrenorul croat trece peste rivalități în momentul în care echipele românești evoluează în competițiile europene.

„Pentru CFR și Craiova vin adversare mai dificile (n.r. Braga, respectiv Spartak Trnava), FCSB are mult mai multă calitate decât oponenta sa (n.r. Drita).

Din partea mea, când o echipă românească joacă în Europa, indiferent de numele ei, cel mai bun lucru posibil pentru fotbalul românesc este să obțină rezultate bune.

Promovarea ligii și multe alte lucruri bune vin odată cu aceste rezultat”.

O tehnologie „aproape uitată” reînvie în Rusia după tăierea internetului mobil
O tehnologie „aproape uitată” reînvie în Rusia după tăierea internetului mobil
O tehnologie „aproape uitată” reînvie în Rusia după tăierea internetului mobil
