Rădoi, pe urmele mentorului Revine la FCSB, la fel ca  Olăroiu în 2011! Situația e mult mai gravă

Mirel Rădoi (44 de ani) va prelua funcția de antrenor principal la FCSB, după ce Elias Charalambous și-a anunțat plecarea sâmbătă, după eșecul cu U Cluj, 1-3.

Gigi Becali a anunțat duminică seara revenirea lui Rădoi la echipă, care este similară cu cea a lui Cosmin Olăroiu din 2011, când a preluat echipa pentru ultimele 5 meciuri ale sezonului.

Mirel Rădoi, pe urmele mentorului Cosmin Olăroiu

Rădoi urmează să revină la FCSB la puțin peste 10 ani de la prima experiență pe banca echipei lui Becali, când „roș-albaștrii” se află într-un moment foarte delicat. Adică la fel cum a făcut-o și Cosmin Olăroiu, un adevărat mentor pentru Mirel, în urmă cu 15 ani.

Cum a stat situația la acel moment? Olăroiu a condus echipa din tribune pentru ultimele 5 partide ale sezonului, fără să fie prezent pe bancă, unde i-a avut pe actualii colegi din staff-ul său: Gabriel Caramarin și Cătălin Necula.

Rezultatele obținute de Olăroiu în cele 5 partide:

0-0 cu Gaz Metan Mediaș

1-1 cu FC Brașov, în returul semifinalei Cupei, obținând calificarea, după ce în tur s-a încheiat 0-0

1-0 cu FCM Târgu Mureș

3-1 cu CFR Cluj

2-1 cu Dinamo în finala Cupei României

În acel sezon, FCSB avusese deja 6 antrenori pe bancă:

Victor Pițurcă - 2 meciuri

Eugen Neagoe - 1 meci

Ilie Dumitrescu - 8 meciuri

Edi Iordănescu - 2 meciuri

Marius Lăcătuș - 18 meciuri

Sorin Cârțu - 12 meciuri

„Pe mine nu m-a convins Gigi să vin la Steaua (n.r. - FCSB), ci echipa la care am început la şapte ani fotbalul!”, declara Olăroiu la acel moment.

Tehnicianul era liber de contract din luni decembrie 2010, dupa ce demisionase de la Al-Sadd.

Ulterior, după cele 5 meciuri petrecut pe banca celor de la FCSB, Olăroiu a revenit în Golf, unde a semnat cu Al-Ain, fiind înlocuit de Ronny Levy.

Rădoi, misiune mult mai complicată

Care este situația din prezent? Una mult mai grea! Rădoi va prelua echipa pentru cele 9 meciuri din play-out, în primă fază, iar FCSB va trebui să lupte pentru primele două locuri, care duc la barajul pentru Conference League. Altfel, campioana va rata în premieră cupele europene în „era Becali”.

În anul 2011, echipa a încheiat pe locul 5 în campionat, fiind sigură de prezența în cupele europene, chiar și în cazul unei înfrângeri în finala Cupei.

