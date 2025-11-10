RĂDOI NU MAI E ANTRENOR LA CRAIOVA! Rotaru a făcut anunțul: „Aseară și-a luat la revedere de la jucători”

Mirel Rădoi nu mai este antrenorul Universității Craiova.

Mihai Rotaru a confirmat în mod oficial despărțirea de tehnician, într-o conferință de presă extraordinară.

Conducerea Craiovei a confirmat plecare antrenorului, după ce Rădoi și-a informat deja jucătorii că vrea să demisioneze, după eșecul de duminică cu UTA Arad, scor 1-2.

Universitatea Craiova a anunțat plecarea lui Mirel Rădoi

În cadrul conferinței anunțate, Rotaru a venit cu detalii despre modul în care s-a produs despărțirea de Mirel Rădoi:

„Vin cu mare tristețe, pentru că am crezut în ceea ce poate să realizeze Universitatea Craiova - Mirel Rădoi. Și a realizat, o echipă frumoasă, care a dovedit că poate fi de nivel european.

Din păcate, astăzi, una dintre jumătăți s-a retras din acest proiect, luându-și la revedere de la jucători, iar acum am venit în fața dumneavoastră pentru a lămuri nu ceea ce s-a întâmplat, ci mai degrabă ce urmează.

Aseară și-a luat la revedere de la jucători, apoi am avut o discuție până târziu în noapte, alături de Mario și un membru al comitetului, pentru a-l convinge pe toate căile să rămână, deoarece am crezut în acest proiect.

Au fost câteva motive, însă cel mai des invocate au fost cele emoționale, pentru că acest proiect l-a epuizat cumva și preferă să facă un pas în spate”, a declarat Rotaru, la conferință.

Știrea inițială: Craiova va decide viitorul lui Mirel Rădoi

După ultimele probleme apărute, în ciuda unui parcurs bun al oltenilor până acum, conducerea Universității Craiova organizează o conferință, prin care va oferi mai multe explicații.

„Conferință de presă extraordinară Universitatea Craiova - ora 14:00, LIVE pe Facebook.

Participă Mihai Rotaru, acționarul majoritar și Mario Felgueiras, managerul sportiv”, a transmis clubul pe rețelele de socializare.

Pe parcursul sezonului, tehnicianul a avut multiple reacții nervoase.

S-a certat cu suporterii, a avut conflicte și în vestiar (vezi cazul Baiaram), iar la cel mai bun meci al sezonului făcut de olteni (victoria recentă cu Rapid Viena, în Conference League) a fost eliminat.

FOTO. U Craiova - UTA Arad 1-2 , ultimul meci jucat de olteni

