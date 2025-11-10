RĂDOI NU MAI E ANTRENOR LA CRAIOVA! Rotaru a făcut anunțul: „Aseară și-a luat la revedere de la jucători” +9 foto
Mirel Rădoi
Superliga

RĂDOI NU MAI E ANTRENOR LA CRAIOVA! Rotaru a făcut anunțul: „Aseară și-a luat la revedere de la jucători”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 10.11.2025, ora 13:26
alt-text Actualizat: 10.11.2025, ora 14:15
  • Mirel Rădoi nu mai este antrenorul Universității Craiova.
  • Mihai Rotaru a confirmat în mod oficial despărțirea de tehnician, într-o conferință de presă extraordinară.

Conducerea Craiovei a confirmat plecare antrenorului, după ce Rădoi și-a informat deja jucătorii că vrea să demisioneze, după eșecul de duminică cu UTA Arad, scor 1-2.

Corteo în Liga 4 VIDEO: Partida care a surclasat asistența de la Slobozia - CFR Cluj » Arbitru de Liga Campionilor la centru
Citește și
Corteo în Liga 4 VIDEO: Partida care a surclasat asistența de la Slobozia - CFR Cluj » Arbitru de Liga Campionilor la centru
Citește mai mult
Corteo în Liga 4 VIDEO: Partida care a surclasat asistența de la Slobozia - CFR Cluj » Arbitru de Liga Campionilor la centru

Universitatea Craiova a anunțat plecarea lui Mirel Rădoi

În cadrul conferinței anunțate, Rotaru a venit cu detalii despre modul în care s-a produs despărțirea de Mirel Rădoi:

„Vin cu mare tristețe, pentru că am crezut în ceea ce poate să realizeze Universitatea Craiova - Mirel Rădoi. Și a realizat, o echipă frumoasă, care a dovedit că poate fi de nivel european.

Din păcate, astăzi, una dintre jumătăți s-a retras din acest proiect, luându-și la revedere de la jucători, iar acum am venit în fața dumneavoastră pentru a lămuri nu ceea ce s-a întâmplat, ci mai degrabă ce urmează.

Aseară și-a luat la revedere de la jucători, apoi am avut o discuție până târziu în noapte, alături de Mario și un membru al comitetului, pentru a-l convinge pe toate căile să rămână, deoarece am crezut în acest proiect.

Au fost câteva motive, însă cel mai des invocate au fost cele emoționale, pentru că acest proiect l-a epuizat cumva și preferă să facă un pas în spate”, a declarat Rotaru, la conferință.

Știrea inițială: Craiova va decide viitorul lui Mirel Rădoi

După ultimele probleme apărute, în ciuda unui parcurs bun al oltenilor până acum, conducerea Universității Craiova organizează o conferință, prin care va oferi mai multe explicații.

„Conferință de presă extraordinară Universitatea Craiova - ora 14:00, LIVE pe Facebook.

Participă Mihai Rotaru, acționarul majoritar și Mario Felgueiras, managerul sportiv”, a transmis clubul pe rețelele de socializare.

Pe parcursul sezonului, tehnicianul a avut multiple reacții nervoase.

S-a certat cu suporterii, a avut conflicte și în vestiar (vezi cazul Baiaram), iar la cel mai bun meci al sezonului făcut de olteni (victoria recentă cu Rapid Viena, în Conference League) a fost eliminat.

FOTO. U Craiova - UTA Arad 1-2, ultimul meci jucat de olteni

U Craiova - UTA Arad FOTO Universitatea Craiova
U Craiova - UTA Arad FOTO Universitatea Craiova

Galerie foto (9 imagini)

U Craiova - UTA Arad FOTO Universitatea Craiova U Craiova - UTA Arad FOTO Universitatea Craiova U Craiova - UTA Arad FOTO Universitatea Craiova U Craiova - UTA Arad FOTO Universitatea Craiova U Craiova - UTA Arad FOTO Universitatea Craiova
+9 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

„Rațiu, aproape de netrecut” Spania e la picioarele fundașului român: „A creat panică”
Stranieri
13:00
„Rațiu, aproape de netrecut” Spania e la picioarele fundașului român: „A creat panică”
Citește mai mult
„Rațiu, aproape de netrecut” Spania e la picioarele fundașului român: „A creat panică”
„A intrat ca un buldozer” VIDEO. Accident sau rea-intenție? I-a rupt tibia cu un fault brutal: „Mai lăsați-ne, jucătorii noștri nu sunt murdari!”
Campionate
12:43
„A intrat ca un buldozer” VIDEO. Accident sau rea-intenție? I-a rupt tibia cu un fault brutal: „Mai lăsați-ne, jucătorii noștri nu sunt murdari!”
Citește mai mult
„A intrat ca un buldozer” VIDEO. Accident sau rea-intenție? I-a rupt tibia cu un fault brutal: „Mai lăsați-ne, jucătorii noștri nu sunt murdari!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU Carmen Uscatu, cofondatoarea „Dăruiește Viață”, spune că vicepremierul Oana Gheorghiu nu s-a retras din Adunarea Generală a ONG-ului și crede că asta este „o incompatibilitate”
INTERVIU Carmen Uscatu, cofondatoarea „Dăruiește Viață”, spune că vicepremierul Oana Gheorghiu nu s-a retras din Adunarea Generală a ONG-ului și crede că asta este „o incompatibilitate”
INTERVIU Carmen Uscatu, cofondatoarea „Dăruiește Viață”, spune că vicepremierul Oana Gheorghiu nu s-a retras din Adunarea Generală a ONG-ului și crede că asta este „o incompatibilitate”
Universitatea Craiova Mirel Radoi conferinta de presa mihai rotaru mario felgueiras
Știrile zilei din sport
Șoc în Liga 1  Jucătorii ar fi pariat sume imense împotriva propriei echipe chiar în acest sezon! FRF a demarat deja o anchetă!
Superliga
10.11
Șoc în Liga 1 Jucătorii ar fi pariat sume imense împotriva propriei echipe chiar în acest sezon! FRF a demarat deja o anchetă!
Citește mai mult
Șoc în Liga 1  Jucătorii ar fi pariat sume imense împotriva propriei echipe chiar în acest sezon! FRF a demarat deja o anchetă!
Primarul, amenințări cu clauze abuzive Se întâmplă în România: edilul și clubul au somat jucătorii să semneze acte adiționale șocante 
Liga 2
10.11
Primarul, amenințări cu clauze abuzive Se întâmplă în România: edilul și clubul au somat jucătorii să semneze acte adiționale șocante
Citește mai mult
Primarul, amenințări cu clauze abuzive Se întâmplă în România: edilul și clubul au somat jucătorii să semneze acte adiționale șocante 
„Poate îl iau la FCSB”   Reacția lui Becali după ce Rădoi și-a dat demisia: „E foarte orgolios, înseamnă că cineva s-a implicat la echipă”
Superliga
10.11
„Poate îl iau la FCSB” Reacția lui Becali după ce Rădoi și-a dat demisia: „E foarte orgolios, înseamnă că cineva s-a implicat la echipă”
Citește mai mult
„Poate îl iau la FCSB”   Reacția lui Becali după ce Rădoi și-a dat demisia: „E foarte orgolios, înseamnă că cineva s-a implicat la echipă”
RĂDOI NU MAI E ANTRENOR LA CRAIOVA! Rotaru a făcut anunțul: „Aseară și-a luat la revedere de la jucători”
Superliga
10.11
RĂDOI NU MAI E ANTRENOR LA CRAIOVA! Rotaru a făcut anunțul: „Aseară și-a luat la revedere de la jucători”
Citește mai mult
RĂDOI NU MAI E ANTRENOR LA CRAIOVA! Rotaru a făcut anunțul: „Aseară și-a luat la revedere de la jucători”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:46
„Atât de inconștient să fii” L-a lăsat mască pe MM! A fugit din cantonamentul FCSB și s-a întors direct la micul dejun
„Atât de inconștient să fii” L-a lăsat mască pe MM! A fugit din cantonamentul FCSB și s-a întors direct la micul dejun
22:49
A aplicat ordinul lui Becali? Bîrligea n-a plecat cu autocarul de la Sibiu! Ce au făcut liderii vestiarului
A aplicat ordinul lui Becali? Bîrligea n-a plecat cu autocarul de la Sibiu! Ce au făcut liderii vestiarului
22:13
Ce obiectiv are Dinamo Andrei Nicolescu: „Nu cred că găsesc în lot un jucător cu experiența unui meci decisiv la titlu”
Ce obiectiv are Dinamo Andrei Nicolescu: „Nu cred că găsesc în lot un jucător cu experiența unui meci decisiv la titlu”
22:22
Măsuri fără precedent MM Stoica anunță sancțiuni dure la FCSB: „Picătura care a umplut găleata! Vor fi amenzi unice în România”
Măsuri fără precedent MM Stoica anunță sancțiuni dure la FCSB: „Picătura care a umplut găleata! Vor fi amenzi unice în România”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: <span>Argumentul-șoc</span> al demisiei și ce <span>n-a</span> învățat Rădoi de la Olăroiu
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez
Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Top stiri din sport
Messi, mesaj pentru Barcelona FOTO: S-a pozat pe Camp Nou și a făcut marele anunț:  „Sper că voi putea reveni și nu doar pentru a-mi lua rămas bun”
Superliga
10.11
Messi, mesaj pentru Barcelona FOTO: S-a pozat pe Camp Nou și a făcut marele anunț: „Sper că voi putea reveni și nu doar pentru a-mi lua rămas bun”
Citește mai mult
Messi, mesaj pentru Barcelona FOTO: S-a pozat pe Camp Nou și a făcut marele anunț:  „Sper că voi putea reveni și nu doar pentru a-mi lua rămas bun”
Reghe se umple de bani FIFA i-a dat dreptate: demitere abuzivă! Cine trebuie să îi plătească o sumă uriașă
Stranieri
10.11
Reghe se umple de bani FIFA i-a dat dreptate: demitere abuzivă! Cine trebuie să îi plătească o sumă uriașă
Citește mai mult
Reghe se umple de bani FIFA i-a dat dreptate: demitere abuzivă! Cine trebuie să îi plătească o sumă uriașă
Corteo în Liga 4 VIDEO: Partida care a surclasat asistența de la Slobozia - CFR Cluj » Arbitru de Liga Campionilor la centru
Diverse
10.11
Corteo în Liga 4 VIDEO: Partida care a surclasat asistența de la Slobozia - CFR Cluj » Arbitru de Liga Campionilor la centru
Citește mai mult
Corteo în Liga 4 VIDEO: Partida care a surclasat asistența de la Slobozia - CFR Cluj » Arbitru de Liga Campionilor la centru
„Ești bolnavă! Dezgustător!” Fanii Elenei Rybakina, intervenție dură după ce o legendă a criticat-o pe kazahă pentru gestul făcut la Turneul Campioanelor
Tenis
10.11
„Ești bolnavă! Dezgustător!” Fanii Elenei Rybakina, intervenție dură după ce o legendă a criticat-o pe kazahă pentru gestul făcut la Turneul Campioanelor
Citește mai mult
„Ești bolnavă! Dezgustător!” Fanii Elenei Rybakina, intervenție dură după ce o legendă a criticat-o pe kazahă pentru gestul făcut la Turneul Campioanelor

Echipe/Competiții

fcsb 71 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 18 rapid 6 Universitatea Craiova 35 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
11.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share