„Ușa e închisă!” Rădoi și-a călcat pe cuvânt! Ce spunea în urmă cu 3 ani despre revenirea la FCSB: „Deranjez, nu mă voi schimba!”
Mirel Rădoi. Foto: Sportpictures
„Ușa e închisă!” Rădoi și-a călcat pe cuvânt! Ce spunea în urmă cu 3 ani despre revenirea la FCSB: „Deranjez, nu mă voi schimba!”

  • Mirel Rădoi (44 de ani), noul antrenor anunțat de Gigi Becali la FCSB, spunea în urmă cu 3 ani că nu se va mai întoarce niciodată la echipă.

În ultima etapă a sezonului regulat, FCSB a fost învinsă de Universitatea Cluj, scor 1-3, și a încheiat prima parte a campionatului pe locul 7, cu 46 de puncte, iar tehnicianul Elias Charalambous a demisionat.

Duminică, Becali a anunțat că l-a convins pe Mirel Rădoi să se întoarcă cel puțin pentru finalul sezonului.

Mirel Rădoi spunea că nu se mai întoarce la FCSB: „Nu mă aștept la altceva”

Decizia de a reveni la FCSB e una suprinzătoarea, mai ales că în mai 2023, invitat în podcastul „Profu’ de sport”, realizat atunci de Cătălin Țepelin, actual redactor-șef al GOLAZO.ro, Mirel Rădoi spunea că nu ar mai antrena niciodată la clubul nașului său.

„Nu, n-aș mai reveni, pentru că s-a întâmplat o dată cu nașul lui, cu Gică Hagi, și o dată cu finul lui, cu mine. Atunci, dacă s-a întâmplat de două ori, nu mă aștept la altceva a treia oară. E clar că nu se va schimba niciodată.

Atunci de ce să ne mai certăm încă o dată, după ce ne-a trebuit nu știu cât timp să ne împăcăm?”, a spus Rădoi, conform gsp.ro.

Probabil că ușa este închisă de ambele părți, și din partea mea, și din partea lui, că a văzut că... Încerc să mă pun și în poziția lui și nu e ușor. Mă consider un tip dificil și poate deranjez de multe ori prin gură, prin comportament. Așa am fost. Cum nici el nu s-a schimbat, probabil că nici eu nu mă voi schimba. M-am pus și în locul lor, nu este ușor să colaborezi cu mine, probabil că am și eu problemele mele. Mirel Rădoi

Întrebat de ce considera că ar fi fost mai bine ca patronul să nu își critice public jucătorii, Rădoi a răspuns:

Orice aș încerca eu să vorbesc cu un jucător, să-l motivez, să-l aduc pe linia de plutire, el în 30 de secunde a distrus. Și nu l-a distrus doar pe el, ci i-a distrus familia, prietenii, tot! În momentul acela, toți îl întreabă dacă a văzut ce i-a spus patronul și i se inundă creierul de informații negative. Asta a fost rugămintea mea. Mirel Rădoi

„Discuțiile au fost altele când am venit eu. Am plănuit că, în momentul în care era nemulțumit, Becali să vină și să-mi spună, nu să înceapă să aibă discuții cu alte persoane sau să vină să facă discuția care a provocat plecarea mea.

Eu am avut o discuție cu el... El mi-a reproșat mai târziu, în formă de glumă, că a făcut cancer la limbă și bube la gură că n-a putut să vorbească din cauza mea.

Eu niciodată nu i-am impus să nu vorbească. Singura înțelegere dintre noi, una verbală, nimic în contract, a fost să nu iasă public să se ia de jucători”, a adăugat Rădoi.

Becali nu s-a ținut de promisiune la primul mandat

Ulterior, tehnicianul a dezvăluit că, deși Becali s-a ținut inițial de cuvânt, mai târziu a aflat că patronul le transmitea jucătorilor mesaje pe ascuns.

„El a avut o perioadă în care n-a făcut lucrurile acestea. Eu am apreciat, iar lucrurile chiar au început să meargă, după care a început să intervină în numite situații.

Ba aflam că erau sunați jucătorii, ba de către el, ba de către alte persoane. El discuta cu alte persoane că-i nemulțumit de mine și atunci eu i-am spus:

«Trebuie să vii să-mi spui mie lucrurile astea! Așa ne-a fost înțelegerea. Nu ne mai înțelegem, nu-ți place ce joacă echipa, nu ești mulțumit, atunci singur ies din scenă fără niciun fel de problemă. Nu trebuie să fie scandal, nu trebuie să fie ceartă»”, a mai explicat Rădoi.

Eu i-am spus că nu-s de acord, pentru că el mereu vorbește despre demnitate și bărbăție. Or, dacă vorbești despre demnitate și bărbăție, când eu trebuie să accept părerea ta și ceea ce crezi tu că este adevărul, la fel și invers: și tu trebuie să accepți că adevărul poate fi și de partea mea! Altfel nu poți spune că ai demnitate și bărbăție dacă accepți lucrurile acestea doar dintr-o parte, nu și invers. Bine, el și în ziua de azi crede că eu am fost singurul vinovat. Mirel Rădoi

Experimentele precedente au eșuat

Acum, Mirel Rădoi ar avea mână liberă la FCSB, așa cum s-a întâmplat doar cu doi predecesori în „era Becali”: Victor Pițurcă, în 2010, și Edi Iordănescu, în 2021.

Ambele mandate s-au încheiat însă prematur din cauza neînțelegilor dintre patron și antrenor, deși echipa avea rezultate foarte bune.

  • Pițurcă a rezistat doar două etape, plecând după victoriile cu U Cluj și U Craiova, ambele cu 2-1.
  • Iordănescu a rezistat ceva mai mult, 11 meciuri în care bifase 8 victorii, 2 egaluri și doar o înfrângere.

