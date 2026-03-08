Oțelul Galați - Hermannstadt 0-2. Dorinel Munteanu (57 de ani) a oferit o primă reacție după succesul vital, obținut contra fostei sale echipe.

Partida de la Galați a fost marcată de multiple tensiuni, gazdele terminând meciul cu trei eliminări, însă tehnicianul sibienilor pune acest lucru pe seama jocului foarte bun al elevilor săi.

Oțelul - Hermannstadt 0-2 . Dorinel Munteanu: „E greu să accepți o înfrângere când echipa adversă e condusă de mine”

„Am făcut o partidă foarte bună, chiar dacă am avut un adversar de play-off. Echipa noastră a jucat un fotbal de calitate din primul până în ultimul minut. Adversarul ne-a pus puține probleme. Pot să spun că sunt mulțumit de jocul de astăzi, dar mai avem multă treabă.

Superioritatea numerică a fost cauzată de jocul bun al nostru, de atitudinea noastră. Următorul joc, adică începerea play-out-ului, va fi la fel de explozivă precum meciul de astăzi. Dacă ne descopeream, ei puteau să marcheze pe contraatac. Le-am zis jucătorilor să fie foarte atenți, ca să nu fim prinși.

Este greu să accepți o înfrângere când echipa adversă e condusă de Dorinel Munteanu, probabil de asta a fost nervozitate. Întrebați-i pe ei, că nici eu nu înțeleg care au fost conflictele”, a declarat Dorinel Munteanu, potrivit digisport.ro.

Întrebat despre disputa pe care a avut-o cu Paul Iacob, jucătorul Oțelului, Dorinel a transmis:

„Iacob e rapidist, are sânge de rapidist, e mai agresiv. Nu mi-a zis nimic jignitor, mi-a spus să-mi învăț jucătorii să facă nu știu ce. Păcat că a luat roșu, că e un jucător valoros”.

În plus, tehnicianul a vorbit și despre premiul primit la începutul meciului, din partea conducerii Oțelului:

„Chiar neașteptat! Noi nu am mai vorbit deloc la telefon... Eu le mulțumesc celor din conducere pentru această diplomă de onoare pe care mi-au acordat-o. Probabil știau că nu-mi plac astfel de evenimente înainte de meci și au vrut să mă enerveze, dar chiar nu a funcționat”.

