Atac la adresa fostei echipe Dorinel, după victoria cu Oțelul Galați: „E greu să accepți o înfrângere când echipa adversă e condusă de Dorinel Munteanu” +14 foto
Dorinel Munteanu. Foto: Sport Pictures
Superliga

Atac la adresa fostei echipe Dorinel, după victoria cu Oțelul Galați: „E greu să accepți o înfrângere când echipa adversă e condusă de Dorinel Munteanu”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 08.03.2026, ora 18:20
alt-text Actualizat: 08.03.2026, ora 20:32
  • Oțelul Galați - Hermannstadt 0-2. Dorinel Munteanu (57 de ani) a oferit o primă reacție după succesul vital, obținut contra fostei sale echipe.

Partida de la Galați a fost marcată de multiple tensiuni, gazdele terminând meciul cu trei eliminări, însă tehnicianul sibienilor pune acest lucru pe seama jocului foarte bun al elevilor săi.

Revine pe stadion Mircea Lucescu va asista la primul meci după problemele medicale » Cine îl va însoți la stadion
Citește și
Revine pe stadion Mircea Lucescu va asista la primul meci după problemele medicale » Cine îl va însoți la stadion
Citește mai mult
Revine pe stadion Mircea Lucescu va asista la primul meci după problemele medicale » Cine îl va însoți la stadion

Oțelul - Hermannstadt 0-2. Dorinel Munteanu: „E greu să accepți o înfrângere când echipa adversă e condusă de mine”

„Am făcut o partidă foarte bună, chiar dacă am avut un adversar de play-off. Echipa noastră a jucat un fotbal de calitate din primul până în ultimul minut. Adversarul ne-a pus puține probleme. Pot să spun că sunt mulțumit de jocul de astăzi, dar mai avem multă treabă.

Superioritatea numerică a fost cauzată de jocul bun al nostru, de atitudinea noastră. Următorul joc, adică începerea play-out-ului, va fi la fel de explozivă precum meciul de astăzi. Dacă ne descopeream, ei puteau să marcheze pe contraatac. Le-am zis jucătorilor să fie foarte atenți, ca să nu fim prinși.

Este greu să accepți o înfrângere când echipa adversă e condusă de Dorinel Munteanu, probabil de asta a fost nervozitate. Întrebați-i pe ei, că nici eu nu înțeleg care au fost conflictele”, a declarat Dorinel Munteanu, potrivit digisport.ro.

Eliminarea lui Paul Iacob din minutul 85. Foto: Captură Prima Sport
Eliminarea lui Paul Iacob din minutul 85. Foto: Captură Prima Sport

Galerie foto (14 imagini)

Golul anulat al lui Luan din minutul 45. Foto. Captură Prima Sport Golul anulat al lui Luan din minutul 45. Foto. Captură Prima Sport Golul anulat al lui Luan din minutul 45. Foto. Captură Prima Sport Eliminarea lui Ștefan Bană din minutul 45+5. Foto. Captură Prima Sport Eliminarea lui Ștefan Bană din minutul 45+5. Foto. Captură Prima Sport
+14 Foto
labels.photo-gallery

Întrebat despre disputa pe care a avut-o cu Paul Iacob, jucătorul Oțelului, Dorinel a transmis:

„Iacob e rapidist, are sânge de rapidist, e mai agresiv. Nu mi-a zis nimic jignitor, mi-a spus să-mi învăț jucătorii să facă nu știu ce. Păcat că a luat roșu, că e un jucător valoros”.

În plus, tehnicianul a vorbit și despre premiul primit la începutul meciului, din partea conducerii Oțelului:

„Chiar neașteptat! Noi nu am mai vorbit deloc la telefon... Eu le mulțumesc celor din conducere pentru această diplomă de onoare pe care mi-au acordat-o. Probabil știau că nu-mi plac astfel de evenimente înainte de meci și au vrut să mă enerveze, dar chiar nu a funcționat”.

Citește și

Rapid - U Craiova 1-1 VIDEO. Remiză incendiară în Giulești! Cum arată clasamentul înainte de startul play-off-ului
Superliga
21:58
Rapid - U Craiova 1-1 VIDEO. Remiză incendiară în Giulești! Cum arată clasamentul înainte de startul play-off-ului
Citește mai mult
Rapid - U Craiova 1-1 VIDEO. Remiză incendiară în Giulești! Cum arată clasamentul înainte de startul play-off-ului
Împotriva noilor reguli! Max Verstappen și Lando Norris, categorici cu privire la schimbările din Formula 1: „Este haos”
Formula 1
18:13
Împotriva noilor reguli! Max Verstappen și Lando Norris, categorici cu privire la schimbările din Formula 1: „Este haos”
Citește mai mult
Împotriva noilor reguli! Max Verstappen și Lando Norris, categorici cu privire la schimbările din Formula 1: „Este haos”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

otelul galati dorinel munteanu hermannstadt reactie
Știrile zilei din sport
Rădoi, antrenor și antreprenor Noul tehnician de la FCSB a intrat puternic în afaceri: domeniul în care investește milioane de euro
Superliga
18:07
Rădoi, antrenor și antreprenor Noul tehnician de la FCSB a intrat puternic în afaceri: domeniul în care investește milioane de euro
Citește mai mult
Rădoi, antrenor și antreprenor Noul tehnician de la FCSB a intrat puternic în afaceri: domeniul în care investește milioane de euro
Premieră: FCSB îngenuncheată la TV! Pentru prima dată în acest an, un meci al campioanei e detronat din poziția de lider al audiențelor televiziunilor
Media
16:31
Premieră: FCSB îngenuncheată la TV! Pentru prima dată în acest an, un meci al campioanei e detronat din poziția de lider al audiențelor televiziunilor
Citește mai mult
Premieră: FCSB îngenuncheată la TV! Pentru prima dată în acest an, un meci al campioanei e detronat din poziția de lider al audiențelor televiziunilor
De ce nu merge Hagi la Turcia - România! A surprins anunțul lui Gică: „Nu voi fi la Istanbul”. Care e  explicația deciziei ciudate luate de „Rege”
Nationala
13:32
De ce nu merge Hagi la Turcia - România! A surprins anunțul lui Gică: „Nu voi fi la Istanbul”. Care e explicația deciziei ciudate luate de „Rege”
Citește mai mult
De ce nu merge Hagi la Turcia - România! A surprins anunțul lui Gică: „Nu voi fi la Istanbul”. Care e  explicația deciziei ciudate luate de „Rege”
„Nu dau nici măcar un telefon” Gigi Becali promite că nu mai dictează schimbările la FCSB, după instalarea lui Rădoi
Superliga
13:17
„Nu dau nici măcar un telefon” Gigi Becali promite că nu mai dictează schimbările la FCSB, după instalarea lui Rădoi
Citește mai mult
„Nu dau nici măcar un telefon” Gigi Becali promite că nu mai dictează schimbările la FCSB, după instalarea lui Rădoi
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:12
Clipe grele pentru Florinel Coman Familia jucătorului de la Al-Gharafa nu poate pleca din Qatar, din cauza războiului: „Ne străduim să evadăm”
Clipe grele pentru Florinel Coman  Familia jucătorului de la Al-Gharafa nu poate pleca din Qatar, din cauza războiului: „Ne străduim să evadăm”
17:21
Liga 1, Etapa #30 CFR Cluj - Dinamo, live de la 20:00 » Echipe de start: surpriza lui Kopic
Liga 1, Etapa #30  CFR Cluj - Dinamo, live de la 20:00 » Echipe de start: surpriza lui Kopic
18:21
„Să mă bucur pentru Becali?!” Reacția lui Răzvan Burleanu, după ce Mirel Rădoi s-a înțeles cu FCSB + Ce spune despre Mircea Lucescu
„Să mă bucur pentru Becali?!”   Reacția lui Răzvan Burleanu, după ce Mirel Rădoi s-a înțeles cu FCSB + Ce spune despre Mircea Lucescu
18:07
Rădoi, antrenor și antreprenor Noul tehnician de la FCSB a intrat puternic în afaceri: domeniul în care investește milioane de euro
Rădoi, antrenor și antreprenor Noul tehnician de la FCSB a intrat puternic în afaceri: domeniul în care investește milioane de euro
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Top stiri din sport
Scene rupte din MMA, pe terenul de fotbal Bătaia generală din finalul meciului s-a lăsat cu 23 de cartonașe roșii! Hulk, rușinat de ce a făcut
Campionate
13:11
Scene rupte din MMA, pe terenul de fotbal Bătaia generală din finalul meciului s-a lăsat cu 23 de cartonașe roșii! Hulk, rușinat de ce a făcut
Citește mai mult
Scene rupte din MMA, pe terenul de fotbal Bătaia generală din finalul meciului s-a lăsat cu 23 de cartonașe roșii! Hulk, rușinat de ce a făcut
Charalambous a plecat FCSB a anunțat oficial despărțirea de cipriot. Mesajul clubului pentru fostul antrenor
Superliga
13:05
Charalambous a plecat FCSB a anunțat oficial despărțirea de cipriot. Mesajul clubului pentru fostul antrenor
Citește mai mult
Charalambous a plecat FCSB a anunțat oficial despărțirea de cipriot. Mesajul clubului pentru fostul antrenor
„Am jucat prost” Cristi Chivu, analiză la cald, după eșecul lui Inter în fața lui AC Milan: „Am fost neglijenți”
Campionate
12:00
„Am jucat prost” Cristi Chivu, analiză la cald, după eșecul lui Inter în fața lui AC Milan: „Am fost neglijenți”
Citește mai mult
„Am jucat prost” Cristi Chivu, analiză la cald, după eșecul lui Inter în fața lui AC Milan: „Am fost neglijenți”
„Totul e făcut pe grabă” Adrian Ilie, despre numirea lui Rădoi la FCSB: „Foarte dificil. Strategia ar trebui să fie asta”
Superliga
12:32
„Totul e făcut pe grabă” Adrian Ilie, despre numirea lui Rădoi la FCSB: „Foarte dificil. Strategia ar trebui să fie asta”
Citește mai mult
„Totul e făcut pe grabă” Adrian Ilie, despre numirea lui Rădoi la FCSB: „Foarte dificil. Strategia ar trebui să fie asta”

Echipe/Competiții

fcsb 80 CFR Cluj 19 dinamo bucuresti 21 rapid 27 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
09.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share