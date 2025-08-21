Crampoanele nu se aleg la ghici! Ghetele recomandate de specialiști pentru jucătorii lui Dan Petrescu » Meciul cu Hacken se joacă pe teren sintetic

Partida BK Häcken - CFR Cluj, prima manșă a „dublei” din play-off-ul Conference League, se dispută pe gazon sintetic.

Partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 2, cu începere de la ora 20:00.

CFR Cluj speră să ia o opțiune importantă pentru calificarea în faza principală Conference League încă din Suedia.

Prima manșă din play-off-ul cu BK Häcken se dispută, joi seară, pe Bravida Arena din Göteborg, un stadion modern, dar cu gazon artificial, detaliu care îl preocupă pe antrenorul Dan Petrescu.

Hacken - CFR Cluj. Ghete speciale pentru terenurile sintetice

„Trebuie să fim atenți, știm că sinteticul poate juca feste. Am văzut mulți jucători care alunecă, chiar și pe ai lor. Jucătorii mei trebuie să ghicească crampoanele”, a declarat tehnicianul vicecampioanei României.

În fotbalul modern, alegerea ghetelor nu se mai face la ghici. Este un detaliu tehnic, bazat pe știință și experiența specialiștilor.

Suprafețele de joc diferite cer modele diferite de crampoane, iar în cazul terenurilor sintetice, recomandarea experților este clară: ghete cu talpă AG (Artificial Grass) sau modele mixte FG/AG (cunoscute și ca MG – Multi Ground).

Acestea sunt create special pentru gazon artificial, cu crampoane mai scurte și mai moi, care reduc riscul de accidentări și oferă aderența necesară pe un teren unde echilibrul poate fi oricând pus la încercare.

Spre deosebire de ghetele clasice FG (Firm Ground), destinate ierbii naturale, modelele AG și FG/AG protejează articulațiile și permit o mobilitate mai bună.

Specialiștii în echipamente sportive atrag atenția că ghetele clasice de tip FG (Firm Ground), folosite în mod obișnuit pe iarbă naturală, nu sunt deloc indicate pe suprafețe sintetice. Crampoanele lor lungi și dure se pot agăța în fibră, crescând riscul de entorse și accidentări.

Nici gazdele nu sunt mulțumite de gazonul artifcial: „Nu am văzut niciodată așa ceva în competiții de elită”

Nici gazdele de la BK Häcken nu sunt mulțumite de suprafața de joc. Suedezii consideră că noul gazon sintetic de la Bravida Arena nu îndeplinește standardele necesare pentru competițiile de elită.

Ei susțin că această suprafață ar putea crește riscul accidentărilor în rândul jucătorilor, mai ales într-un context în care stadionul este folosit intens și de alte echipe.

Directorul executiv al clubului, Marcus Jodin, a declarat:„Nu am văzut niciodată așa ceva în competiții de elită”.

Problemele semnalate includ o suprafață dură, care uzează crampoanele și o circulație neregulată a mingii, mai ales când terenul este uscat. De asemenea, s-a constatat că gazonul a fost instalat cu o cantitate insuficientă de umplutură, ceea ce contribuie la rigiditatea terenului.

Aceste deficiențe au fost confirmate și de căpitanul echipei, Simon Gustafsson, care a menționat că mingea nu se comportă normal pe acest gazon.

CFR Cluj a mai jucat pe gazon artificial: 0-0 cu Lugano

Pentru CFR Cluj meciul cu Hacken nu este primul pe care îl joacă pe sintetic în această campanie europeană. A mai făcut-o în partida cu Lugano din turul 2 preliminar din Europa League, scor 0-0. CFR a ratat un penalty, prin Karlo Muhar.

În 1988, Steaua a învins Spartak Moscova cu ghete speciale pentru gheață

Această atenție la detalii aduce aminte de un episod celebru din istoria fotbalului românesc. Pe 9 noiembrie 1988, Steaua București a jucat în Liga Campionilor, la Moscova, împotriva celor de la Spartak, pe un teren acoperit cu gheață.

Jucătorii români au folosit ghete speciale cu talpă zimțată, care le-au oferit stabilitate pe suprafața alunecoasă. Victoria cu 2-1, prin golurile lui Lăcătuș și Belodedici, a asigurat calificarea Stelei și continuarea drumului spre finala cu AC Milan (0-4).

Într-un interviu pentru Steaua TV, Miodrag Belodedici a povestit că, la plecarea din București, jucătorii aveau în bagaje ghete standard. Cu toate acestea, în dimineața meciului, un avion cu suporteri și membri ai familiilor a adus ghete speciale, cu crampoane adaptate pentru gheață, care le-au permis să mențină echilibrul pe gazonul înghețat de pe stadionul Luzhniki.

