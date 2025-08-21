Contre între CFR și LPF Reacție acidă după ce ardelenii s-au lovit de refuzul Ligii: „Dacă asta nu e o situație excepțională...”

HACKEN - CFR CLUJ. Cristi Balaj (53 de ani), președintele ardelenilor, a reacționat după ce LPF a respins cererea de a amâna partida cu Oțelul Galați, programată duminică, între duelurile cu Hacken din play-off-ul Europa League.

Balaj nu înțelege de ce LPF nu a fost de acord să amâne partida din etapa #7 a Ligii 1, mai ales că aceasta va avea loc în deplasare, lucru care ar complica situația în privința pregătirii manșei retur cu Hacken.

HACKEN - CFRR CLUJ. Cristi Balaj: „Dacă asta nu e o situație excepțională, atunci nu știu care ar fi”

„Nu s-a schimbat nimic în privința meciului cu Oțelul. Decizia este la cei de la Galați. În situația în care astăzi vor decide să accepte amânarea, mai ales că au și ei un jucător accidentat în ultima partidă, pentru noi ar fi de bun augur, dar și pentru fotbalul românesc.

Din păcate, cei care au regulamentul au considerat că nu este o cauză specială solicitarea noastră. Să joci pe un teren sintetic joi, să parcurgi distanța lungă… Nu știm cum vom veni din Suedia la Galați, încă se lucrează la asta pentru că a fost din scurt, în câteva ore decidem. În principiu, vom veni cu avionul, vom ateriza la Tulcea, am înțeles că este un aeroport nou care arată excepțional.

Joci duminica în Sudul țării, la Galați, la ora 16:30, după care să te întorci la Cluj pentru a juca un meci retur în play-off, important nu doar pentru CFR Cluj, ci și pentru fotbalul românesc. Dacă aceasta nu este o situație excepțională atunci nu știu care ar fi”, a declarat Balaj, potrivit fanatik.ro.

Programul celor de la CFR Cluj până la finalul lunii

Hacken - CFR Cluj, 21 august, 20:00

Oțelul - CFR Cluj, 24 august, 16:15

CFR Cluj - Hacken, 28 august, 20:30

CFR Cluj - FCSB, 31 august, 21:30

