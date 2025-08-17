„A fost ceva cumplit!” Mirel Rădoi, după ce U Craiova a jucat 3 meciuri în 7 zile : „Am început să ne uităm strâmb unii la alții” +16 foto
Superliga

„A fost ceva cumplit!” Mirel Rădoi, după ce U Craiova a jucat 3 meciuri în 7 zile: „Am început să ne uităm strâmb unii la alții”

  • CSIKSZEREDA - U CRAIOVA 1-2. Mirel Rădoi, antrenorul oaspeților, și-a lăudat elevii după o săptămână terminată cu două victorii în Liga 1 și o calificare pe plan european.
  • Tehnicianul a explicat că Istanbul Bașakșehir e favorită în „dubla” cu Universitatea Craiova din play-off-ul Conference League, 21/28 august

Echipa de pe stadionul „Ion Oblemenco” are parte de un start de sezon excelent: e lider detașat în campionat și la un singur pas distanță de prezența în faza principală a unei competiții UEFA.

Kopic s-a săturat de Perica Atacantul lui Dinamo a refuzat să joace, iar antrenorul a răbufnit: „Nu o să mai faci nimic în carieră!”
CSIKSZEREDA - U CRAIOVA 1-2. Mirel Rădoi: „A fost o săptămână cumplită”

După 1-0 cu FC Hermannstadt și 3-4 cu Spartak Trnava (6-3 la general), gruparea din Bănie a câștigat și la Miercurea Ciuc, scor 2-1.

„În repriza a doua am avut foarte multe momente bune în joc, apar și situații în care ne relaxăm, probabil că în momentul acesta sunt normale, nu a fost deloc o săptămâna ușoară, suntem plecați de acasă, a fost ceva cumplit această săptămână pentru noi.

Dar mă bucur că am reușit să ne calificăm și chiar să câștigăm aici, să ne menținem încă o săptămână pe prima poziție.

Am plecat Craiova - Trnava, Trnava - Brașov, Brașov - Sfântu Gheorghe, Sfântu Gheorghe - Ciuc. Și acum venim din nou Miercurea Ciuc - Brașov, Brașov - Craiova.

Csikszereda - U Craiova FOTO FB U Craiova (16).jpeg
Csikszereda - U Craiova FOTO FB U Craiova (16).jpeg

Evident că toată lumea e plictisită de toată lumea și supărată pe toată lumea, am început să ne trezim dimineața și să ne uităm strâmb unii la alții la micul dejun.

E normal, le mulțumesc pentru perioada asta, chiar dacă am pierdut în Slovacia, am reușit să ne calificăm, ceea ce nu a fost la îndemâna clubului în ultimii ani, nu am reușit până acum în acest format, o singură dată am ajuns în play-off, acum 3 ani, când am pierdut la penalty-uri cu Beer-Sheva.

Țin să le mulțumesc pentru victoria de azi, pentru calificare, și sper să rămână la fel de modești. Știu că de mâine dimineață deja ne gândim la echipa din Turcia”, a spus Rădoi la conferința de presă.

Mirel Rădoi: „E evident că Bașakșehir are prima șansă”

Universitatea Craiova se va duela pentru un loc în faza principală din Conference League cu Istanbul Bașakșehir, formația din Turcia pe care Rădoi o consideră foarte puternică.

„Foarte grea, e evident pentru toată lumea că Bașakșehir are prima șansă, e o echipă care a ținut steagul sus în ultimii ani în Turcia, s-a bătut de la egal la egal cu Galatasaray și Fenerbahce.

Anul trecut am văzut cele două partide tur-retur contra Gaziantep, îi urmăream de când era Toșca, acum e Maxim acolo, e un jucător pe care l-am apreciat și îl apreciez în continuare, avem o relație bună și mă uit la meciurile lui.

E o echipă foarte bună, mult mai bună decât noi, dar evident că nu ne vom lăsa bătuți, nu vom ceda niciun metru de iarbă. Atâta timp cât vom putea, și fizic și mental, să ne batem cu orice adversar, o vom face.

După aceea, evident, și noi avem limitele noastre, suntem totuși Universitatea Craiova, fără experiență internațională, cu 12 jucători noi, avem și noi minusurile noastre și sperăm să nu le descopere și ei pe toate”, a mai spus Rădoi.

Puteau juca și cei care au jucat în Slovacia, dar nu ar fi putut să țină ritmul foarte ridicat, să punem presiune pe adversar, mai au nevoie de meciuri pentru a ține acest ritm 90 de minute. Încercăm să nu fie o diferență prea mare între jucătorii care au jucat în Liga 1 și cei care au jucat în meciurile internaționale. Mirel Rădoi, antrenor Universitatea Craiova

VIDEO. Mirel Rădoi: „Toată lumea e plicitistă de toată lumea”

Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 csikszereda vasile mogos
