Kopic s-a săturat de Perica Atacantul lui Dinamo a refuzat să joace, iar antrenorul a răbufnit: „Nu o să mai faci nimic în carieră!”

Conflict la Dinamo: Stipe Perica (30 de ani) l-a enervat la culme pe Zeljko Kopic (47 de ani).

Ce i-a reproșat antrenorul croat jucătorului său, în rândurile de mai jos.

Atacantul croat a ajuns la Dinamo la solicitarea lui Kopic și a dat randament în finalul sezonului precedent, cu 6 goluri marcate în 16 partide.

O accidentare suferită în primul amical al verii, 0-3 cu Petrolul, l-a ținut departe de teren în ultimele săptămâni.

Zeljko Kopic, către Stipe Perica: „Cu atitudinea asta nu o să mai faci nimic în carieră!”

Vârful croat a acuzat dureri la spate și și-a tot amânat revenirea. A jucat doar 10 minute în partida cu Metaloglobus, iar Kopic a răbufnit, scrie prosport.ro.

În ziua meciului cu UTA Arad, Perica a fost întrebat de Kopic dacă simte că poate juca. Vârful croat a invocat din nou dureri în zona lombară, iar tehnicianul ar fi avut un răspuns direct, pe un ton dur: „Cu atitudinea asta nu o să mai faci nimic în carieră”.

Medicii i-ar fi recomandat lui Perica o intervenție chirurgicală, însă acesta a exclus din start această variantă.

În plus, Perica ar fi primit o ofertă de la Fatih Karagumruk, echipă care evoluează în acest sezon în prima ligă din Turcia, după cum a anunțat iamsport.ro la începutul lunii august, iar scuzele găsite de acesta ar putea reprezenta o tentativă de a-și forța plecarea de la Dinamo.

Perica are o jenă în zona lombară, care se inflamează și îl împiedică să alerge. Pe RMN nu apare nimic, dar zona este inflamată. Andrei Nicolescu, președinte Dinamo, în urmă cu o lună

VIDEO. Stipe Perica, gol cu FCSB în sezonul 2024/25

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport