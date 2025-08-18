LIVE FC Argeș - Oțelul Galați » Gazdele sunt în căutarea celui de al treilea succes consecutiv

- FC Argeș - Oțelul Galați joacă ACUM, în penultimul duel al etapei #6 din Superliga.
- Etapa se încheie cu partida dintre Farul Constanța și Universitatea Cluj, programată, astăzi, de la ora 21:30.
- Toate meciurile din Liga 1 sunt televizate de Prima Sport 1 și Digi Sport 1, iar pe GOLAZO.ro găsiți cele mai interesante informații.
FC Argeș - Oțelul Galați 0-0, live
- FC Argeș: Lazar - Oancea, Tudose, Sadriu, Briceag - Rădescu, Sierra, Blagaic - Caio, Matos, Bettaieb
- Rezerve: Straton, Borța, Garutti, Seto, Orozco, R. Moldoveanu, Tchassem, Heras, Pîrvu, Rață, Manole, Crăciun
- Antrenor: Bogdan Andone
- Oțelul Galați: Dur Bozoancă - Zhelev, Zivulic, Lopes, Ferreira - Lameira, Moreira, Ciobanu - Dos Santos, Araujo, Bană
- Rezerve: I. Popescu, Ursu, Bonilla, E. Neicu, Rus, Chira, Frunză, Postelnicu, D. Sandu, Pinto, C. Neicu, Bordun
- Antrenor: Laszlo Balint
- Stadion: Orăşenesc (Mioveni)
- Arbitru: Mladinovici Horia Gabriel (Bucureşti - Bucureşti)/ Asistenți: Vatamanu Cosmin și Necula Mihaita (ambii București)/ Arbitru VAR: Dima Iulian (București), Arbitru AVAR: Trandafir Cristina Mariana (București)
Farul Constanța - U Cluj, live de la 21:30
- Stadion: Academia Hagi
- Arbitru: Andrei Florin (Târgu Mureș) / Asistenți: Marinescu Vasile (București) și Vodă Alexandru (Alba Iulia) /Arbitru VAR : Costreie Sorin (Voluntari - Ilfov) , Arbitru AVAR: Antonie Andrei (București)
S-au jucat:
CFR Cluj - FC Botoșani 3-3
- Au marcat: Emerllahu '19, Cordea '42, Korenica '79 / Kovtalyuk '36, Suta '54, Mailat '83
Echipele de start:
- CFR Cluj: Micai - Bosec, Sinyan, Ilie, Abeid - Emerllahu, Keita, Korenica - Cordea, Biliboc, Gjorgjievski
- Rezerve: Gal, Kun, Camora, Bolgado, Perianu, Fică, Deac, Nkololo, Postolachi, Munteanu, Sfaiț, Badamosi
- Antrenor: Dan Petrescu
- FC Botoșani: Anestis - Ilaș, Miron, Suta, Pavlovic - Bordeianu, Petro - Dumitru, Bodișteanu, Dumiter - Kovtalyuk
- Rezerve: Kukic, Benzar, Țigănașu, Creț, Munoz, Mailat, Pănoiu, Caputa, Ongenda, Papa, Dumitru, Mitrov
- Antrenor: Leo Grozavu
- Stadion: „Dr. Constantin Rădulescu” (Cluj-Napoca)
- Arbitru: Bîrsan Marcel (Bucureşti) / A1: Ghinguleac Radu Adrian (Bucureşti), A2: Grigoriu Mircea Mihail (Bucureşti) / Arbitru VAR: Petrescu Radu (Bucureşti), Arbitru AVAR: Bojan Cosmin (Târgu Mureş)
Csikszereda - Universitatea Craiova 1-2
- Au marcat: Lung (min. 3, autogol) / Nsimba (min. 11, min. 69)
VIDEO Autogol incredibil în Csikszereda - U Craiova
Faza a avut loc în minutul 3: aflat în flancul stâng, Stevanovic întoarce, în forță, mingea spre Silviu Lung Jr., care este poziționat în dreptul stâlpului stâng al porții.
Goalkeeper-ul atinge balonul, însă preluarea este deficitară și mingea ricoșează în propria poartă.
Galerie foto (7 imagini)
Echipele de start:
- Csikszereda: Pap - Gal-Andrezly, Hegedus, Palmeș, Ferenczi - Paszka, Bodo - Anderson Ceara, Szabo, Szalay - Eppel
- Rezerve: Simon, Bloj, Karacsony, Nagy, Vereș, Szilágyi, Vegh, Babati, Csuros, Bakos, Dolny, Gergely
- Antrenor: Robert Ilyeș
- Universitatea Craiova: Lung - Mogoș, Screciu, Stevanovic - Rădulescu, Crețu, Mekvabishvili, Matei, Ștefan - Houri, Nsimba
- Rezerve: Popescu, Romanchuk, Badelj, Mora, Teles, Băsceanu, Băluță, Baiaram, Al-Hamlawi, Barbu, Cicâldău, Fălcușan
- Antrenor: Mirel Rădoi
- Stadion: Municipal (Miercurea Ciuc)
- Arbitru: Baban Vlad (Iaşi) / A1: Gheorghe Sebastian Eugen (Suceava), A2: Artene Ovidiu (Vaslui), Arbitru VAR: Vidican Rares George (Satu Mare)
Rapid - FCSB 2-2
- Au marcat: Koljic '83, '90+2 / Lixandru '7, Bîrligea '61
- Rapid: Stolz - Braun, Ciobotariu, Kramer, Borza - Christensen, Keita - Dobre, Gojkovic, Hazrollaj - Baroan
- Rezerve: Aioani, Blazek, Pașcanu, Bădescu, Gheorghe, Grameni, El Sawy, Pop, Petrila, Micovschi, Jambor, Koljic
- Antrenor: Constantin Gâlcă
- FCSB: Târnovanu - Graovac, Ngezana, M. Popescu, Pantea - Lixandru, Tănase, Olaru - Toma, Politic, Oct. Popescu
- Rezerve: Udrea, Zima, Crețu, Bîrligea, Miculescu, Kiki, Edjouma, Chiricheș, Cisotti, Alhassan, Stoian
- Antrenor: Elias Charalambous
- Stadion: Arena Națională (București)
- Arbitru: Istvan Kovacs // Asistenți: Ferencz Tunyogi, Ioan Corb / Arbitru VAR: Cătălin Popa // Asistent VAR: Iulian Dima
Petrolul Ploiești - Hermannstadt 1-1
- Au marcat: Grozav '51 / Buș '83
- Arbitru: Barbu Marian, Asistenți: Neacşu George Florin, Bucsi Imre-Laszlo, VAR: Costreie Sorin, AVAR: Filip Alexandru
- Stadion: Ilie Oană
Dinamo - UTA Arad 1-1
- Au marcat: Karamoko (59) / Abdallah (33)
Echipele de start:
- Dinamo: Epassy – Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț – Kyriakou, Gnahore, Cîrjan – Armstrong, Pop, Musi
- Antrenor: Zeljko Kopic
- Rezerve: Ailiesei, Din Licaciu, Pașcalău, Karamoko, Tabuncic, Milanov, C. Mihai, Caragea, Soro, Bărbulescu
- UTA Arad: Iliev – Țuțu, Benga, Poulolo, Padula – Ov. Popescu, Van Durmen – Tzionis, A. Roman, V. Costache - Abdallah
- Antrenor: Adrian Mihalcea
- Rezerve: Gorcea, Alomerovic, Pospelov, Hodoșan, Iacob, Zsori, L. Mihai, Vlăsceanu, Hrezdac
- Stadion: Arena Naţională
- Arbitru: Colţescu Sebastian, Asistenți: Popescu Adrian, Ilinca Cristian Daniel, VAR: Cojocaru Adrian Viorel, AVAR: Badea Marius
Galerie foto (40 imagini)
Unirea Slobozia - Metaloglobus 2-1
- Au marcat: Purece 84-pen., 90 / Aganovic 17-aug.
Echipele de start:
- Slobozia: Rusu - Negru, Dinu, Antoche, Dragu - Deaconu, Pop, Florescu - Rotund, Said, Aganovic
- Rezerve: Gurău, Afalna, Bărbuț, Coadă, Dulcea, Hamdiu, Ibrian, Lemnaru, Purece, Safronov, Șerbănică, Toma
- Metaloglobus: Gavrilaș - Kouadio, Pasagic, Caramalău, Sava - D. Irimia, Carvalho, Sabater, Fernandes - Huiban, Ubbink
- Rezerve: Nedelcovici, Abbey, Achim, Camara, Gheorghe, A. Irimia, Lis, Milea, Neacșu, Sîrbu, Visic
- Stadion: Clinceni - Arena 1
- Arbitru: Vadana Sorin, Asistenți: Cerei Alexandru, Orbuleţ Mircea, VAR: Chivulete Andrei Florin, AVAR: Trandafir Cristina Mariana
Clasamentul în Superliga
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova
|6
|16
|2
|Rapid
|6
|12
|3
|UTA Arad
|6
|12
|4
|Unirea Slobozia
|6
|10
|5
|Farul Constanța
|5
|10
|6
|FC Botoșani
|6
|9
|7
|Dinamo
|6
|9
|8
|U Cluj
|5
|6
|9
|Petrolul Ploiești
|6
|6
|10
|Oțelul Galați
|5
|6
|11
|FC Argeș
|5
|6
|12
|FCSB
|6
|5
|13
|CFR Cluj
|5
|5
|14
|Hermannstadt
|6
|4
|15
|Metaloglobus
|6
|1
|16
|Csikszereda
|5
|1