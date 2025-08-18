LIVE FC Argeș - Oțelul Galați » Gazdele sunt în căutarea celui de al treilea succes consecutiv  +7 foto
LIVE FC Argeș - Oțelul Galați » Gazdele sunt în căutarea celui de al treilea succes consecutiv

alt-text Gabriel Neagu , George Neagu
alt-text Publicat: 18.08.2025, ora 19:18
alt-text Actualizat: 18.08.2025, ora 19:29
  • FC Argeș - Oțelul Galați joacă ACUM, în penultimul duel al etapei #6 din Superliga.
  • Etapa se încheie cu partida dintre Farul Constanța și Universitatea Cluj, programată, astăzi, de la ora 21:30.
  • Toate meciurile din Liga 1 sunt televizate de Prima Sport 1 și Digi Sport 1, iar pe GOLAZO.ro găsiți cele mai interesante informații.
FC Argeș - Oțelul Galați 0-0, live

  • FC Argeș: Lazar - Oancea, Tudose, Sadriu, Briceag - Rădescu, Sierra, Blagaic - Caio, Matos, Bettaieb
  • Rezerve: Straton, Borța, Garutti, Seto, Orozco, R. Moldoveanu, Tchassem, Heras, Pîrvu, Rață, Manole, Crăciun
  • Antrenor: Bogdan Andone
  • Oțelul Galați: Dur Bozoancă - Zhelev, Zivulic, Lopes, Ferreira - Lameira, Moreira, Ciobanu - Dos Santos, Araujo, Bană
  • Rezerve: I. Popescu, Ursu, Bonilla, E. Neicu, Rus, Chira, Frunză, Postelnicu, D. Sandu, Pinto, C. Neicu, Bordun
  • Antrenor: Laszlo Balint
  • Stadion: Orăşenesc (Mioveni)
  • Arbitru: Mladinovici Horia Gabriel (Bucureşti - Bucureşti)/ Asistenți: Vatamanu Cosmin și Necula Mihaita (ambii București)/ Arbitru VAR: Dima Iulian (București), Arbitru AVAR: Trandafir Cristina Mariana (București)

Farul Constanța - U Cluj, live de la 21:30

  • Stadion: Academia Hagi
  • Arbitru: Andrei Florin (Târgu Mureș) / Asistenți: Marinescu Vasile (București) și Vodă Alexandru (Alba Iulia) /Arbitru VAR : Costreie Sorin (Voluntari - Ilfov) , Arbitru AVAR: Antonie Andrei (București)

S-au jucat:

CFR Cluj - FC Botoșani 3-3

  • Au marcat: Emerllahu '19, Cordea '42, Korenica '79 / Kovtalyuk '36, Suta '54, Mailat '83

Echipele de start:

  • CFR Cluj: Micai - Bosec, Sinyan, Ilie, Abeid - Emerllahu, Keita, Korenica - Cordea, Biliboc, Gjorgjievski
  • Rezerve: Gal, Kun, Camora, Bolgado, Perianu, Fică, Deac, Nkololo, Postolachi, Munteanu, Sfaiț, Badamosi
  • Antrenor: Dan Petrescu
  • FC Botoșani: Anestis - Ilaș, Miron, Suta, Pavlovic - Bordeianu, Petro - Dumitru, Bodișteanu, Dumiter - Kovtalyuk
  • Rezerve: Kukic, Benzar, Țigănașu, Creț, Munoz, Mailat, Pănoiu, Caputa, Ongenda, Papa, Dumitru, Mitrov
  • Antrenor: Leo Grozavu
  • Stadion: „Dr. Constantin Rădulescu” (Cluj-Napoca)
  • Arbitru: Bîrsan Marcel (Bucureşti) / A1: Ghinguleac Radu Adrian (Bucureşti), A2: Grigoriu Mircea Mihail (Bucureşti) / Arbitru VAR: Petrescu Radu (Bucureşti), Arbitru AVAR: Bojan Cosmin (Târgu Mureş)

Csikszereda - Universitatea Craiova 1-2

  • Au marcat: Lung (min. 3, autogol) / Nsimba (min. 11, min. 69)

VIDEO Autogol incredibil în Csikszereda - U Craiova

Faza a avut loc în minutul 3: aflat în flancul stâng, Stevanovic întoarce, în forță, mingea spre Silviu Lung Jr., care este poziționat în dreptul stâlpului stâng al porții.

Goalkeeper-ul atinge balonul, însă preluarea este deficitară și mingea ricoșează în propria poartă.

Autogol Silviu Lung
Autogol Silviu Lung

Autogol Silviu Lung Autogol Silviu Lung Autogol Silviu Lung Autogol Silviu Lung Autogol Silviu Lung
Echipele de start:

  • Csikszereda: Pap - Gal-Andrezly, Hegedus, Palmeș, Ferenczi - Paszka, Bodo - Anderson Ceara, Szabo, Szalay - Eppel
  • Rezerve: Simon, Bloj, Karacsony, Nagy, Vereș, Szilágyi, Vegh, Babati, Csuros, Bakos, Dolny, Gergely
  • Antrenor: Robert Ilyeș
  • Universitatea Craiova: Lung - Mogoș, Screciu, Stevanovic - Rădulescu, Crețu, Mekvabishvili, Matei, Ștefan - Houri, Nsimba
  • Rezerve: Popescu, Romanchuk, Badelj, Mora, Teles, Băsceanu, Băluță, Baiaram, Al-Hamlawi, Barbu, Cicâldău, Fălcușan
  • Antrenor: Mirel Rădoi
  • Stadion: Municipal (Miercurea Ciuc)
  • Arbitru: Baban Vlad (Iaşi) / A1: Gheorghe Sebastian Eugen (Suceava), A2: Artene Ovidiu (Vaslui), Arbitru VAR: Vidican Rares George (Satu Mare)

Rapid - FCSB 2-2

  • Au marcat: Koljic '83, '90+2 / Lixandru '7, Bîrligea '61
  • Rapid: Stolz - Braun, Ciobotariu, Kramer, Borza - Christensen, Keita - Dobre, Gojkovic, Hazrollaj - Baroan
  • Rezerve: Aioani, Blazek, Pașcanu, Bădescu, Gheorghe, Grameni, El Sawy, Pop, Petrila, Micovschi, Jambor, Koljic
  • Antrenor: Constantin Gâlcă
  • FCSB: Târnovanu - Graovac, Ngezana, M. Popescu, Pantea - Lixandru, Tănase, Olaru - Toma, Politic, Oct. Popescu
  • Rezerve: Udrea, Zima, Crețu, Bîrligea, Miculescu, Kiki, Edjouma, Chiricheș, Cisotti, Alhassan, Stoian
  • Antrenor: Elias Charalambous
  • Stadion: Arena Națională (București)
  • Arbitru: Istvan Kovacs // Asistenți: Ferencz Tunyogi, Ioan Corb / Arbitru VAR: Cătălin Popa // Asistent VAR: Iulian Dima

Petrolul Ploiești - Hermannstadt 1-1

  • Au marcat: Grozav '51 / Buș '83
  • Arbitru: Barbu Marian, Asistenți: Neacşu George Florin, Bucsi Imre-Laszlo, VAR: Costreie Sorin, AVAR: Filip Alexandru
  • Stadion: Ilie Oană 

Dinamo - UTA Arad 1-1

  • Au marcat: Karamoko (59) / Abdallah (33)
Echipele de start:

  • Dinamo: Epassy – Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț – Kyriakou, Gnahore, Cîrjan – Armstrong, Pop, Musi
  • Antrenor: Zeljko Kopic
  • Rezerve: Ailiesei, Din Licaciu, Pașcalău, Karamoko, Tabuncic, Milanov, C. Mihai, Caragea, Soro, Bărbulescu
  • UTA Arad: Iliev – Țuțu, Benga, Poulolo, Padula – Ov. Popescu, Van Durmen – Tzionis, A. Roman, V. Costache - Abdallah
  • Antrenor: Adrian Mihalcea
  • Rezerve: Gorcea, Alomerovic, Pospelov, Hodoșan, Iacob, Zsori, L. Mihai, Vlăsceanu, Hrezdac
  • Stadion: Arena Naţională
  • Arbitru: Colţescu Sebastian, Asistenți: Popescu Adrian, Ilinca Cristian Daniel, VAR: Cojocaru Adrian Viorel, AVAR: Badea Marius
Dinamo - UTA. Foto - Raed Krishan (4).jpg
Dinamo - UTA. Foto - Raed Krishan (4).jpg

Dinamo - UTA. Foto - Raed Krishan (1).jpg Dinamo - UTA. Foto - Raed Krishan (2).jpg Dinamo - UTA. Foto - Raed Krishan (3).jpg Dinamo - UTA. Foto - Raed Krishan (4).jpg Dinamo - UTA. Foto - Raed Krishan (5).jpg
Unirea Slobozia - Metaloglobus 2-1

  • Au marcat: Purece 84-pen., 90 / Aganovic 17-aug.
Echipele de start:

  • Slobozia: Rusu - Negru, Dinu, Antoche, Dragu - Deaconu, Pop, Florescu - Rotund, Said, Aganovic
  • Rezerve: Gurău, Afalna, Bărbuț, Coadă, Dulcea, Hamdiu, Ibrian, Lemnaru, Purece, Safronov, Șerbănică, Toma
  • Metaloglobus: Gavrilaș - Kouadio, Pasagic, Caramalău, Sava - D. Irimia, Carvalho, Sabater, Fernandes - Huiban, Ubbink
  • Rezerve: Nedelcovici, Abbey, Achim, Camara, Gheorghe, A. Irimia, Lis, Milea, Neacșu, Sîrbu, Visic
  • Stadion: Clinceni - Arena 1
  • Arbitru: Vadana Sorin, Asistenți: Cerei Alexandru, Orbuleţ Mircea, VAR: Chivulete Andrei Florin, AVAR: Trandafir Cristina Mariana

Clasamentul în Superliga

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova616
2Rapid612
3UTA Arad612
4Unirea Slobozia610
5Farul Constanța510
6FC Botoșani69
7Dinamo69
8U Cluj56
9Petrolul Ploiești 66
10Oțelul Galați 56
11FC Argeș 56
12FCSB65
13CFR Cluj55
14Hermannstadt64
15Metaloglobus61
16Csikszereda51

VIDEO „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Stranierii convocați de Lucescu Selecționerul a anunțat lista preliminară pentru amicalul România - Canada și pentru partida din preliminariile CM 2026,  Cipru - România
Nationala
11:32
Stranierii convocați de Lucescu Selecționerul a anunțat lista preliminară pentru amicalul România - Canada și pentru partida din preliminariile CM 2026, Cipru - România
Oltenii s-au temut de ce e mai rău Sorin Cârțu, despre calificarea dramatică a Craiovei în play-off-ul Conference League: „Șansa a fost de partea noastră”
Conference League
11:00
Oltenii s-au temut de ce e mai rău Sorin Cârțu, despre calificarea dramatică a Craiovei în play-off-ul Conference League: „Șansa a fost de partea noastră”
VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Acestea sunt teritoriile ucrainene aflate în centrul negocierilor de pace / De ce vrea Putin Donbasul și de ce o altă regiune e crucială pentru supraviețuirea Ucrainei
Acestea sunt teritoriile ucrainene aflate în centrul negocierilor de pace / De ce vrea Putin Donbasul și de ce o altă regiune e crucială pentru supraviețuirea Ucrainei
Acestea sunt teritoriile ucrainene aflate în centrul negocierilor de pace / De ce vrea Putin Donbasul și de ce o altă regiune e crucială pentru supraviețuirea Ucrainei
petrolul ploiesti liga 1 hermannstadt superliga etapa 6
Știrile zilei din sport
Cât plătește Șumudică Antrenorul a dezvăluit clauza din contractul pe care l-a avut cu Rapid: „Nu am voie să aduc prejudicii clubului”
Superliga
12:52
Cât plătește Șumudică Antrenorul a dezvăluit clauza din contractul pe care l-a avut cu Rapid: „Nu am voie să aduc prejudicii clubului”
Citește mai mult
Cât plătește Șumudică Antrenorul a dezvăluit clauza din contractul pe care l-a avut cu Rapid: „Nu am voie să aduc prejudicii clubului”
Neymar a plâns: „O rușine profundă” Santos, umilită, antrenorul, demis! »  „Azi, fanii au dreptul să înjure și să jignească”
Campionate
11:26
Neymar a plâns: „O rușine profundă” Santos, umilită, antrenorul, demis! » „Azi, fanii au dreptul să înjure și să jignească”
Citește mai mult
Neymar a plâns: „O rușine profundă” Santos, umilită, antrenorul, demis! »  „Azi, fanii au dreptul să înjure și să jignească”
Mesaj anti-Gino Iorgulescu, interzis Ce scria pe bannerul pe care fanii giuleșteni  au vrut să-l afișeze la Rapid - FCSB, pe Arena Națională
Superliga
10:38
Mesaj anti-Gino Iorgulescu, interzis Ce scria pe bannerul pe care fanii giuleșteni au vrut să-l afișeze la Rapid - FCSB, pe Arena Națională
Citește mai mult
Mesaj anti-Gino Iorgulescu, interzis Ce scria pe bannerul pe care fanii giuleșteni  au vrut să-l afișeze la Rapid - FCSB, pe Arena Națională
Ce au făcut adversarele echipelor românești Rezultatele din competițiile interne ale formațiilor cu care vor juca FCSB, CFR și Craiova în Europa și Conference League
Campionate
10:58
Ce au făcut adversarele echipelor românești Rezultatele din competițiile interne ale formațiilor cu care vor juca FCSB, CFR și Craiova în Europa și Conference League
Citește mai mult
Ce au făcut adversarele echipelor românești Rezultatele din competițiile interne ale formațiilor cu care vor juca FCSB, CFR și Craiova în Europa și Conference League

