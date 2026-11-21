Marian Mihail, directorul juridic al clubului Rapid, a participat la întâlnirea grupului de lucru juridic și de reglementare al European Football Clubs (EFC), desfășurată la Geneva, în perioada 11-13 noiembrie.

În plus, clubul Rapid a fost gazda unui workshop dedicat regulamentelor FIFA.

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La întâlnirea la care a participat Marian Mihail au fost prezenți și reprezentanți ai mai multor cluburi din Europa.

Una dintre temele de discuție a fost legată de provocările juridice și de reglementare cu care se confruntă fotbalul european.

Rapid a fost gazda unui workshop dedicat regulamentelor FIFA

În cadrul întâlnirii de la Geneva s-a discutat și despre noua versiune a Regulamentului FIFA privind statutul și transferul jucătorilor (RSTJ), aprobată în luna iunie a acestui an, în urma unui amplu proces de consultare coordonat de FIFA.

Marian Mihail a explicat cât de importantă este implicarea cluburilor în acest proces:

„Aceasta a fost, probabil, cea mai importantă modificare a RSTJ din ultimii 20 de ani. Considerăm că EFC, din postura de organizație patronală parteneră FIFA, a avut o implicare foarte importantă.

Am primit actualizări în timp real și am avut oportunitatea de a transmite observațiile și punctele noastre de vedere cu privire la fiecare subiect nou abordat”, a spus Mihail, conform fcrapid.ro.

Stadionul Giulești a fost și gazda unui workshop dedicat modificărilor Regulamentului FIFA privind statutul și transferul jucătorilor (RSTJ), aplicabile de la 1 ianuarie 2027.

FOTO. Rapid - Csikszereda 2-0, meci jucat în Giulești pe 30 octombrie

Înaintea sesiunii de la București, desfășurată pe 17 noiembrie, un workshop similar a avut loc la Varșovia, pe 16 noiembrie, fiind găzduit de clubul Legia.

Prin această întâlnire, Rapid „a oferit un cadru de dialog și schimb de experiență între reprezentanții cluburilor din regiune, contribuind la dezbaterea unor subiecte cu impact direct asupra prezentului și viitorului cluburilor”, a mai transmis clubul giuleștean.

Pentru echipa antrenată de Daniel Pancu urmează meciul cu Sepsi de luni, de la ora 20:00, din etapa #16 din Superliga. Duelul va fi transmis liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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