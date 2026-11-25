Federația Internațională de Hochei pe Gheață (FIHG) va ataca la Tribunalul Federal Elvețian hotărârea Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS) de a reprimi Rusia la Campionatul Mondial de anul viitor, a anunțat miercuri forul mondial.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Rusia fusese exclusă din competițiile FIHG în 2022, după ce armata Kremlinului a invadat Ucraina.

Pe 30 octombrie, TAS a admis contestațiile depuse de Federația Rusă de Hochei pe Gheață cu privire la excluderea sa din competițiile FIHG pentru sezonul 2026/27, afirmând că forul mondial nu a furnizat dovezi suficiente pentru a-și justifica evaluarea conform căreia preocupările legate de securitate impuneau menținerea excluderii Rusiei.

Federația Internațională de Hochei va contesta decizia TAS

Reuters scrie că FIHG a depus o contestație la TAS deoarece doi dintre cei trei membri ai completului TAS implicați în luarea deciziei nu și-ar fi declarat legăturile cu Rusia.

„Decizia se bazează pe îngrijorări legate de independența și imparțialitatea a doi dintre cei trei arbitri din completul TAS. Mai ales în urma informațiilor care au ieșit recent la iveală cu privire la potențialele legături dintre cei doi arbitri și Rusia.

Având în vedere importanța hotărârii și implicațiile acesteia pentru hocheiul pe gheață internațional, FIHG consideră că este absolut esențial să continue demersurile în această chestiune în fața Tribunalului Federal Elvețian”, se arată în comunicatul transmis de Federația Internațională de Hochei.

Deși hotărârile TAS sunt considerate definitive, organismele sportive pot face apel la Tribunalul Federal Elvețian pe baza unor temeiuri juridice întemeiate.

TAS a luat act de reacțiile puternice apărute după publicarea hotărârii sale, dar a reiterat că decizia s-a bazat exclusiv pe probele prezentate.

Austria, Cehia, Danemarca, Finlanda, Letonia, Norvegia și Suedia au anunțat că vor refuza să joace împotriva Rusiei. Un sponsor al Campionatului Mondial din 2027, AJ Products, s-a retras, în timp alte companii au afirmat că ar putea face același lucru dacă Rusia va participa.

Naționala Rusiei nu va participa la Campionatul Mondial de Juniori din 2027, care va avea loc luna viitoare, după ce Canada a declarat că va refuza intrarea sportivilor și oficialilor ruși și belaruși care vin să concureze, chiar și celor cu vize valabile.

Federația Rusă de Hochei pe Gheață a calificat decizia FIHG de a menține turneul în Canada drept „inacceptabilă și ilegală”.

Sportivii ruși nu vor avea acces nici în Cehia, care va găzdui în ianuarie Campionatul Mondial de hochei pe gheață feminin sub 18 ani.

Competițiile pentru care TAS a dat undă verde sportivilor ruși

Campionatul Mondial Masculin IIHF 2027 (13-30 mai 2027)

Campionatul Mondial de Hochei pe Gheață pentru Juniori al IIHF din 2027 (26 decembrie 2026 - 5 ianuarie 2027)

Campionatul Mondial de Hochei pe Gheață Feminin al IIHF din 2027 (3-14 noiembrie 2027)

Campionatul Mondial de Hochei pe Gheață Feminin U18 al IIHF din 2027 (18-24 ianuarie 2027)

Campionatul Mondial de Hochei pe Gheață Masculin U18 al IIHF din 2027 (22 aprilie - 2 mai 2027)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport