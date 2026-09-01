„E esențial să clarific” Ronny Labonne reacționează, după ce Baciu  l-a numit „foarte sensibil”. Mesaj lung publicat pe Instagram +38 foto
Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
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„E esențial să clarific” Ronny Labonne reacționează, după ce Baciu l-a numit „foarte sensibil”. Mesaj lung publicat pe Instagram

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 01.09.2026, ora 10:02
alt-text Actualizat: 01.09.2026, ora 10:02
  • Ronny Labonne (28 de ani), fundașul dreapta al celor de la FCSB, a reacționat după declarațiile făcute de Marius Baciu, care îl descrisese drept „un jucător foarte sensibil”.
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Antrenorul roș-albaștrilor a spus că presiunea și perioada de adaptare l-au afectat pe jucător, dar a insistat că acesta are calități și poate deveni important pentru echipă.

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Ronny Labonne răspunde după ce Baciu l-a numit „sensibil”: „Începutul nu a fost ideal”

„În urma mesajelor pe care le-am primit și a anumitor articole apărute în presă, consider că este esențial să clarific câteva aspecte.

Am venit la FCSB pentru a mă alătura unui club mare, cu suporteri incredibili și un oraș magnific. Și exact asta am găsit aici, la București, descoperind totodată oameni amabili și foarte competenți, atât în cadrul clubului, cât și în jurul acestuia. Iubesc tot ceea ce înseamnă acest club.

Chiar dacă începutul meu nu a fost unul ideal, sunt conștient de acest lucru și muncesc din greu pentru a deveni un jucător important pentru această echipă în viitorul apropiat.

Singura presiune pe care o simt vine din propriile mele exigențe și din standardele ridicate pe care mi le impun. Am găsit un staff tehnic admirabil care mă ajută să ating noi niveluri.

Intensitatea pe care o pun în ședințele mele de antrenament este o dovadă în acest sens, la fel ca și diferitele mele statistici, iar eu știu că atunci când voi avea șansa de a juca mai multe meciuri la rând, toată această muncă grea va da roade. Hai, FCSB”, a scris Ronny Labonne pe Instagram.

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FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
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La FCSB, Labonne a intrat pentru prima oară pe teren în minutul 89 al meciului cu FC Argeș (2-0) din prima etapă a Ligii 1.

Fundașul lateral a mai jucat câte o repriză în meciurile cu Auda (manșa tur, 2-3) și Farul (2-2), însă a rămas pe banca de rezerve în partidele cu Auda (retur, 1-4), Sepsi (0-0), FC Botoșani (3-2) și CFR Cluj (0-1).

Labonne e un jucător foarte sensibil, chiar foarte sensibil. În sensul că e foarte pătimaș, muncește foarte mult, și îl văd un pic așa că… presiunea și lucrurile astea care îl apasă l-au făcut să fie stingher. Nu s-a impus la FCSB deocamdată, Olaru s-a impus la început? Și ăsta e un tânăr, un copil. E același lucru pentru oricare jucător venit din România. Marius Baciu, antrenor FCSB

Cariera lui Ronny Labonne

Ronny Labonne a mai evoluat în trecut la Lyon-La Duchere, Saint-Priest, Lorient B, Nimes și Caen.

Cea mai bună perioadă a carierei a petrecut-o la Nimes, echipă în tricoul căreia a jucat 64 de meciuri, reușind un gol și două pase decisive.

În sezonul precedent, acesta a evoluat la SM Caen, jucând în 26 de partide. A reușit să marcheze două goluri și să ofere patru pase decisive.

La echipa națională a Martinicăi, Labonne a debutat în anul 2023, iar din acel moment a strâns 6 meciuri, reușind să ofere o pasă de gol.

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