Kyrgios, depistat pozitiv la cocaină! Fostul finalist de la Wimbedon, suspendat provizoriu. Cum încearcă să-și justifice comportamentul
Nick Kyrios/ Foto: IMAGO
Tenis

Kyrgios, depistat pozitiv la cocaină! Fostul finalist de la Wimbedon, suspendat provizoriu. Cum încearcă să-și justifice comportamentul

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 19.08.2026, ora 13:08
alt-text Actualizat: 19.08.2026, ora 13:20
  • Nick Kyrgios (31 de ani, #919 ATP) a fost suspendat provizoriu din tenis după ce a fost depistat pozitiv la cocaină.
  • Australianul și-a recunoscut greșeala printr-un amplu mesaj publicat pe rețelele de socializare.
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Fost finalist la Wimbledon, în 2022, Kyrgios a participat ultima dată la turneul ATP de la Mallorca, unde a fost eliminat în primul tur de Adam Walton (3-6, 4-6).

Acolo, australianul a fost testat pozitiv la un control antidoping efectuat pe 22 iunie. Testul a ieșit pozitiv la benzoilecgonină, un metabolit al cocainei.

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Nick Kyrios, depistat pozitiv la cocaină

Anunțul a fost făcut de ITIA. Agenția Internațională de Integritate a Tenisului a mai adăugat că suspendarea lui Kyrgios a intrat în vigoare la 4 august, dar că fostul #13 ATP poate face apel.

„Agenția Internațională de Integritate a Tenisului (ITIA) l-a suspendat provizoriu pe jucătorul de tenis australian Nick Kyrgios în cadrul Programului Antidoping pentru Tenis.

Kyrgios, în vârstă de 31 de ani, a furnizat o mostră în timpul unui turneu ATP 250 din Mallorca, Spania, pe 22 iunie 2026.

Pe 17 iulie 2026, un laborator acreditat de Agenția Mondială Antidoping (WADA) a confirmat prezența benzoilecgoninei, un metabolit al cocainei.

Cocaina este un stimulent și o substanță de consum inclusă în Lista Interzisă a WADA și este interzisă în competiții în cadrul Programului Antidoping pentru Tenis.

Dacă este depistată la teste din afara competițiilor, se aplică sancțiuni reduse pentru abuz de substanțe.

Datorită naturii substanței, o suspendare provizorie este obligatorie și este în vigoare din 4 august 2026.

Kyrgios, care a ocupat locul 13 în clasamentul mondial la simplu, în octombrie 2016, are dreptul de a contesta suspendarea provizorie, dar nu a făcut-o până în prezent.

Pe perioada suspendării, Kyrgios nu are voie să joace, să antreneze sau să participe la niciun eveniment organizat de World Tennis, WTA, ATP, turnee de Grand Slam sau orice asociație națională”, a transmis ITIA.

Kyrgios și-a recunoscut greșeala

După anunțul ITIA, Kyrgios a publicat un mesaj amplu pe contul său de Instagram, în care și-a asumat greșeala și a explicat contextul care l-a făcut să recurgă la consumul de droguri.

„Am vrut să aflați mai întâi de la mine! Recent, am picat un test antidoping în Mallorca, după ce am fost depistat pozitiv la cocaină. Am făcut o greșeală uriașă și îmi asum întreaga responsabilitate.

Îmi pare rău față de fanii mei, familia mea, sponsorii mei și față de toți cei apropiați. Mai presus de toate, îmi pare rău față de copiii care mă urmăresc. Știu ce exemplu ofer prin ceea ce am făcut și sunt profund dezamăgit de mine însumi.

Nu am de gând să caut scuze, dar vreau să ofer puțin context despre situația prin care am trecut. Ultimii doi ani, cu toate accidentările, m-au afectat enorm, atât fizic, cât și psihic.

Corpul meu nu a mai fost capabil să facă ceea ce mintea mea se aștepta să facă, iar faptul că a trebuit să accept că mă apropii de finalul carierei a fost mai greu decât mi-aș fi imaginat vreodată.

Am spus întotdeauna că nu eu am ales tenisul, ci tenisul m-a ales pe mine. Dar să renunț la ceva care a reprezentat întreaga mea viață este unul dintre cele mai grele lucruri cu care a trebuit să mă confrunt vreodată. Uneori m-am simțit neputincios și singur.

Nimic din toate acestea nu scuză ceea ce am făcut. Totuși, vestea bună este că acest lucru a fost un semnal de alarmă pentru mine. În următoarele 28 de zile, mă voi retrage de pe rețelele de socializare și din viața publică, pentru a mă concentra pe a-mi pune viața în ordine.

Le cer oamenilor să-mi respecte intimitatea în această perioadă și, cel mai important, să respecte intimitatea familiei mele. Îmi pare rău. Voi face tot ce trebuie și mă voi întoarce mai bun”, a scris Kyrgios pe Instagram.

Kyrgios, depistat pozitiv la cocaină! Fostul finalist de la Wimbedon, suspendat provizoriu. Cum încearcă să-și justifice comportamentul Kyrgios, depistat pozitiv la cocaină! Fostul finalist de la Wimbedon, suspendat provizoriu. Cum încearcă să-și justifice comportamentul
  • De-a lungul carierei sale, Kyrgios a câștigat 7 titluri ATP, însă nu a reușit să pună mâna pe vreun trofeu de Grand Slam.
  • Cel mai aproape a fost în 2022, când a fost învins în finala de la Wimbledon de Novak Dkjokovic, scor 4-6, 6-3, 6-4, 7-6(3)

Nick Kyrgios, un sportiv controversat

De-a lungul carierei sale, Nick Kyrgios a primit numeroase amenzi pentru că a spart rachete, a rostit obscenități audibile și s-a certat cu arbitrii.

În 2023, a recunoscut că a agresat o fostă iubită cu doi ani în urmă, evitând astfel o condamnare penală.

Totodată, a fost criticat pentru o serie de comentarii considerate misogine. În 2024, a distribuit o postare a controversatului influencer Andrew Tate. Ulterior, a declarat că a făcut „tot posibilul” pentru a se distanța de acesta.

Kyrgios a criticat, de asemenea, modul în care au fost gestionate două cazuri antidoping de mare amploare, care i-au implicat pe jucătorii de top Jannik Sinner și Iga Swiatek, calificându-le drept „dezgustătoare” pentru tenis.

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