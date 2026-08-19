Ucraina cere explicații Furie la Kiev, după ce FIA a ridicat interdicția impusă Rusiei: „Sportivii noștri au fost uciși în război!”

FIA a ridicat, săptămâna trecută, interdicția impusă sportivilor din Rusia și Belarus de a participa la competiții internaționale de sporturi cu motor. Aceasta era în vigoare din 2022, când Rusia a invadat Ucraina.

Guvernul ucrainean a trimis o scrisoare forului mondial, solicitându-i să revină asupra deciziei de a ridica interdicția.

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Ministrul Tineretului și Sportului din Ucraina i-a cerut președintelui FIA, Mohammed Ben Sulayem, să reconsidere decizia.

Ucraina cere FIA să se răzgândească

Federația de Automobilism din Ucraina a declarat într-un comunicat că măsura FIA a fost „o surpriză totală”.

„Ministrul a trimis o scrisoare președintelui FIA și Consiliului Mondial al Sporturilor cu Motor al FIA, solicitând reexaminarea deciziei privind ridicarea sancțiunilor menționate anterior”, se arată în comunicat.

„Deși această decizie este în concordanță cu cele mai recente hotărâri ale Comitetului Olimpic Internațional, în cadrul sistemului mondial al sporturilor cu motor ea ar putea avea, în practică, un efect contraproductiv, în primul rând în ceea ce privește asigurarea integrității competițiilor.

Ca urmare a agresiunii la scară largă a Federației Ruse, cu sprijinul Republicii Belarus, sporturile cu motor din Ucraina au suferit pierderi semnificative, un număr mare dintre concurenții noștri din acest domeniu fiind uciși în timpul acestui război, iar astfel de circumstanțe pur și simplu nu pot fi ignorate atunci când se iau în considerare decizii de această natură”, se mai arată în comunicatul Federației de Automobilism din Ucraina.

Decizia de a ridica sancțiunile a fost luată de consiliu la inițiativa lui Ben Sulayem, scrie BBC.

FIA susține că s-a luat după Comitetul Internațional Olimpic

Un purtător de cuvânt al FIA a declarat, marți, că cerințele pentru piloții, echipele și oficialii ruși și belaruși au fost actualizate în urma unui vot al Consiliului Mondial al Sporturilor Motorizate al FIA.

„Aceasta vine în urma unui anunț al CIO din 7 iulie și a unor actualizări similare emise de alte federații sportive internaționale.

FIA menține interdicția privind organizarea de evenimente și competiții în Rusia și Belarus. FIA continuă să monitorizeze îndeaproape situația din Ucraina și își rezervă dreptul de a-și actualiza poziția în viitor”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Rusia, care a găzduit cândva o etapă regulată a campionatului de Formula 1 la Soci, nu a mai organizat un Mare Premiu din 2021.

Ultimul pilot rus din Formula 1 a fost Nikita Mazepin, al cărui contract a fost reziliat de echipa americană Haas în 2022. De atunci, rusul pilotează în Orientul Mijlociu sub steag neutru.

Luna trecută, CIO a ridicat provizoriu interdicția impusă Comitetului Olimpic Rus, marcând un pas important în procesul de reintegrare a țării înaintea Jocurilor Olimpice de la Los Angeles din 2028.

FIA, forul de conducere al Formulei 1, F2, F3, Formulei E și Campionatului Mondial de Raliuri, precum și al altor competiții internaționale, a primit statutul de recunoaștere deplină din partea CIO în 2013.

Federația Rusă de Automobilism: „Justiția a triumfat”

Boris Rotenberg, președintele Federației Ruse de Automobilism, a salutat această zi importantă pentru sporturile cu motor din Rusia atunci când a fost anunțată decizia FIA.

„Sportul și cultura ar trebui să fie în afara politicii. Ele sunt cele care unesc popoarele.

Justiția a triumfat. Suntem recunoscători Federației Internaționale de Automobilism pentru dialogul constructiv și suntem gata să rezolvăm împreună toate problemele urgente”, a declarat oligarhul rus care se află pe lista de sancțiuni impuse de Uniunea Europeană și este un apropiat al lui Vladimir Putin într-un comunicat publicat pe site-ul Federației Ruse de Automobilism.

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