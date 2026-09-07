A revenit pe teren cu rinichiul mamei Internațional suedez,  la un an după transplant:  „Este cel mai frumos lucru pe care îl poate oferi o mamă” +7 foto
Niclas Bergmark (foto: IMAGO)
Campionate

A revenit pe teren cu rinichiul mamei Internațional suedez, la un an după transplant: „Este cel mai frumos lucru pe care îl poate oferi o mamă”

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 07.09.2026, ora 08:00
alt-text Actualizat: 07.09.2026, ora 08:00
  • Povestea emoționantă a internaționalului suedez Niclas Bergmark (24 de ani), care s-a temut pentru viața lui și nu știa dacă va mai putea juca fotbal.
  • Mama i-a donat un rinichi, iar acum a revenit pe teren. „Este cel mai frumos lucru pe care îl poate oferi o mamă”, a declarat fotbalistul pentru SVT Sport.
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La 22 de ani, Niclas Bergmark se pregătea pentru primul său transfer în străinătate. Cariera lui era pe o traiectorie ascendentă. Fundașul suedez evolua atunci la Orebro SK, clubul pentru care debutase în Allsvenskan, prima ligă din Suedia, încă de la 17 ani.

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Niclas Bergmark a revenit pe teren cu rinichiul mamei

Niclas Bergmark, fundaș central de 1,91 metri, era considerat unul dintre cei mai promițători jucători ai generației sale și a trecut pe la toate selecționatele importante de juniori ale Suediei.

Jucase inclusiv pentru naționala U21, alături de Anthony Elanga, și avea mai multe oferte din străinătate.

În decembrie 2024, însă, a fost diagnosticat cu insuficiență renală, iar viața lui s-a schimbat radical.

„M-am prăbușit complet. Mi-a fost teamă pentru viața mea și, în același timp, eram îngrijorat și pentru fotbal. Joc fotbal de când aveam patru ani. Asta este tot ce am făcut”, a povestit Bergmark pentru SVT.

Primele semne ale bolii

În toamna lui 2024, fundașul suedez era curtat de echipe din Polonia, Irlanda și Norvegia și se pregătea pentru următorul pas al carierei.

În acea perioadă, însă, a început să resimtă o oboseală neobișnuită, deși la testele fizice fusese printre cei mai buni jucători ai lui Orebro.

Medicii au încercat să găsească o explicație și au verificat inclusiv dacă suferă de diabet sau astm.

Rezultatele au exclus cele două variante. Oboseala avea însă o cauză mult mai gravă: insuficiență renală.

Niclas Bergmark, alături de mama sa, Eva Bergmark (captură Nerikes Allehandat) Niclas Bergmark, alături de mama sa, Eva Bergmark (captură Nerikes Allehandat)
Niclas Bergmark, alături de mama sa, Eva Bergmark (captură Nerikes Allehandat)

„Ceva ce nici celui mai mare dușman al meu nu i-aș dori”

În așteptarea transplantului, Bergmark făcea dializă ore întregi în fiecare zi, lua 43 de pastile și avea voie să consume cel mult jumătate de litru de apă pe zi.

„Se spune că o ședință de dializă este echivalentă cu alergarea unui maraton, ca să ai puțin perspectiva. Iar eu făceam două pe zi, de luni până vineri”, a povestit Bergmark.

După orele de dializă, Niclas era epuizat și abia mai avea energie: „Când ajungeam acasă, nu aveam nici măcar puterea să-mi fac un sandviș. La naiba, este ceva ce nici celui mai mare dușman al meu nu i-aș dori”.

„Este cel mai frumos lucru pe care îl poate oferi o mamă”

În perioada în care făcea dializă și aștepta o soluție, mama lui Niclas s-a oferit să-i doneze un rinichi.

Testele au arătat că era compatibilă, iar transplantul a fost efectuat pe 30 octombrie 2025.

„Este cel mai frumos lucru pe care îl poate oferi o mamă”, a spus Bergmark.

Transplantul i-a oferit o nouă șansă. Mai întâi la o viață normală, apoi la fotbal.

Galerie foto (7 imagini)

Niclas Bergmark, pe patul de spital (captură SVR Sport) Niclas Bergmark, în spital (captură SVR Sport) Niclas Bergmark a jucat 105 meciuri în tricoul echipei Orebro (foto: Orebro SK Fotbol) Niclas Bergmark (foto: Orebro SK Fotbol) Niclas Bergmark (foto: IMAGO)
+7 Foto
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A revenit la Trelleborg, echipă din liga a treia suedeză

Acum, Niclas Bergmark este din nou fotbalist. În iulie, Trelleborg, formație din liga a treia suedeză antrenată de fostul internațional Andreas Granqvist, l-a contactat și i-a oferit o perioadă de probă.

După o săptămână, clubul a decis să-i ofere un contract până în 2027. Trelleborg luptă pentru promovare și conduce în prezent clasamentul.

Pentru Bergmark, faptul că a primit din nou șansa de a juca fotbal a fost greu de conștientizat.

„Atunci a trebuit să mă ciupesc ca să-mi dau seama că este real. Prietenii și familia mi-au spus: «Îți dai seama cât de mare este lucrul ăsta?» Când au început să-mi explice, am realizat că sunt din nou aici”, a povestit fotbalistul suedez.

A jucat deja șase meciuri și a marcat un gol

Niclas Bergmark a revenit pe teren la începutul lunii august și a devenit repede o piesă importantă.

De atunci, fundașul a jucat șase meciuri pentru Trelleborg și a marcat primul său gol după transplantul de rinichi, în al doilea joc pentru echipă.

Bergmark a înscris cu o lovitură de cap după un corner, în victoria cu 2-1 pe terenul celor de la Ariana FC Malmo.

A evoluat împotriva României U17 într-un meci amical

În perioada junioratului, Niclas Bergmark a jucat și împotriva României.

În 2019, fundașul făcea parte din naționala Suediei U17, care a învins reprezentativa României U17, scor 5-0, într-un meci amical disputat la turneul internațional La Manga, din Spania.

Din echipa pregătită atunci de Daniel Mogoșanu făceau parte, printre alții, Louis Munteanu, Constantin Grameni, Alexi Pitu sau Ahmed Bani.

Nepotul unei legende a Suediei

Fotbalul este, de altfel, o tradiție de familie pentru Bergmark.

Niclas este nepotul lui Orvar Bergmark, una dintre legendele fotbalului suedez. Fost fundaș, Orvar a jucat inclusiv la AS Roma și a fost internațional suedez. A făcut parte din echipa Suediei care a ajuns în finala Campionatului Mondial din 1958, pierdută în fața Braziliei (2-5).

Niclas este și văr cu Adam Bergmark Wiberg (29 de ani), fotbalist care evoluează la IFK Goteborg.

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