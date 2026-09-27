„Craiova ar ieși pe minus” Oficialul din Bănie, sceptic în privința schimbului anunțat de Gigi Becali: „Nu cred că se va reuși” +102 foto
Steven Nsimba și Aymen Boutoutaou
Superliga

„Craiova ar ieși pe minus” Oficialul din Bănie, sceptic în privința schimbului anunțat de Gigi Becali: „Nu cred că se va reuși”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 27.09.2026, ora 10:57
alt-text Actualizat: 27.09.2026, ora 10:57
  • Pavel Badea, directorul campioanei Universitatea Craiova, a venit cu o altă perspectivă în privința schimbului de jucători dintre echipa sa și FCSB.
  • Oficialul oltenilor nu crede că un astfel de schimb se va realiza în iarnă.
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Gigi Becali a dezvăluit, vineri, că poartă discuții cu Mihai Rotaru pentru un schimb de jucători în fereastra de transferuri din iarnă.

GOLAZO.ro a dezvăluit ulterior apoi că mutarea îi vizează pe Steven Nsimba (30 de ani), atacantul Universității Craiova, și pe Aymen Boutoutaou (25 de ani), mijlocașul ofensiv de la FCSB.

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Pavel Badea: „Cred că Universitatea Craiova ar ieși pe minus, dacă s-ar face acest schimb”

Pavel Badea e de părere că schimbul nu se poate realiza, explicând că cedarea lui Nsimba ar fi o pierdere uriașă pentru campioana României.

„Deci, eu nu cred că se va ajunge la un astfel de schimb, având în vedere, până la urmă, faptul că noi, de-a lungul timpului, nu am avut situații care să necesite schimbul de jucători.

Sunt sceptic că se va reuși acest lucru, iar, dacă se va face acest lucru, cred că este o pierdere pe care Universitatea Craiova ar suferi-o, pentru că Nsimba este un jucător care a confirmat. Nu poți să dai un jucător care a confirmat pe o necunoscută! Asta este părerea mea!

Eu cred că Nsimba are calități ce-l recomandă pentru echipe foarte bune din Europa, având în vedere calitățile lui fizice coroborate cu tehnica lui. Mie mi se pare un jucător foarte bun”, a declarat Pavel Badea, potrivit prosport.ro.

Din punctul meu de vedere, cred că Universitatea Craiova ar ieși pe minus, dacă s-ar face acest schimb. Cred că ar fi o greșeală să dăm o cunoscută pe o necunoscută. Pavel Badea, director Universitatea Craiova

În legătură cu faptul că Nsimba a bifat puține minute în ultima perioadă, Badea a transmis:

„Ascultați-mă! Anul trecut, Nsimba a câștigat campionatul, Cupa și Supercupa și a avut o contribuție importantă la reușitele echipei!

Este o problemă legată de ceea ce decide antrenorul. În acest moment, antrenorul are o opțiune și o respectăm. Sunt sigur că, în următoarea perioadă, dacă va fi nevoie să-l folosească pe Nsimba, el va da satisfacție.

Vă rog să mă credeți, nu am discutat nimic pe acest subiect, nu am auzit de acest subiect, nu știu cum ați auzit voi de treaba asta (n.r. - a anunțat Gigi Becali ). Păi, domnul Becali spune multe! Aruncă de multe ori cu informații din acestea care nu sunt reflectate în realitate.

Deci, este doar o declarație a domnului Becali. Din punctul meu de vedere, mi se pare mult în momentul acesta să vorbim despre un schimb. Vă spun sincer, dacă se va face așa ceva, ar fi un schimb în dezavantajul Universității Craiova”, a mai spus Pavel Badea.

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Gică Craioveanu: „Dacă, în afară de schimb, e și un milion pentru Craiova, mi se pare un schimb foarte bun”

Fostul jucător din Bănie, Gică Craioveanu, vede cu ochi bun posibilul schimb de jucători. Însă doar dacă FCSB le va oferi oltenilor și o sumă importantă.

„Am auzit de schimbul de jucători între Nsimba și Boutoutaou. Consider că iese puțin în avantaj în momentul de față FCSB, pentru că Nsimba e un jucător care a demonstrat în ultimul an la Craiova că este jucător foarte util, foarte bun, marcator, o bestie cum îi zicem noi, în timp ce Boutoutaou e în zona gri, pentru că n-a demonstrat.

Eu cred că poate să crească, dar are nevoie de meciuri. Va depinde foarte mult și de antrenori, dacă se bazează pe ei, dacă intră în stilul lor sau în sistemul lor de joc.

Dacă, în afară de schimb, e și un milion pentru Craiova, mi se pare un schimb foarte, foarte bun pentru Craiova, mai ales că până acum Elisor a demonstrat, marcând goluri, că este un jucător pe care antrenorul se poate baza. În momentul de față, fără discuții, titularul este Assad (n.r. Al Hamlawi)”, a spus Gică Craioveanu.

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