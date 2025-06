Mesaj de 1 Iunie Nicolae Stanciu, de Ziua Copilului: „Orice vis aveți, nu renunțați la el! Eu am visat să joc pentru România”

Nicolae Stanciu (32 de ani), căpitanul echipei naționale a României, le-a transmis un mesaj tuturor copiilor de Ziua Internațională a Copilului.

Copiii vor avea parte de o sesiune specială de autografe, la Mogoșoaia, de la ora 18:00.

Mijlocașul român a vorbit despre cât de mult a contat visul lui din copilărie, acela de a juca pentru România, și i-a încurajat pe cei mici să nu renunțe la visurile lor.

Nicolae Stanciu, mesaj de 1 iunie: „Orice vis aveți, nu renunțați la el!

„Dragi copii, astăzi e ziua voastră și vreau să știți cât de importanți sunteți pentru noi. De fiecare dată când intrăm pe teren, simțim susținerea voastră sinceră și ne dați putere să luptăm până la capăt.

Sunteți micuți, dar aveți o inimă mare și un impact asupra noastră, a adulților. Să rămâneți mereu veseli și visători.

Orice vis aveți, oricât de mare vi s-ar părea, nu renunțați la el. Eu am fost ca voi, am visat să joc pentru România și, pentru că am crezut în visul meu, s-a împlinit.

Așa cum le spun fetițelor mele, vă spun și vouă: jucați-vă, râdeți, alergați, fiți buni unii cu alții și bucurați-vă de copilărie. Este cea mai frumoasă perioadă din viață.

Vă mulțumesc că sunteți alături de noi și vă trimit o îmbrățișare din partea mea și a tuturor colegilor din echipa națională”, a spus Nicolae Stanciu, în clipul postat de echipa națională pe rețelele de socializare.

Tot cu ocazia zilei de 1 Iunie, Federația Română de Fotbal organizează o sesiune specială de autografe, dedicată copiilor, în cantonamentul tricolorilor de la Mogoșoaia.

Accesul suporterilor este permis începând cu ora 17:15, iar sesiunea de autografe este programată la ora 18:00. Ulterior, copiii și însoțitorii lor vor putea urmări timp de 15 minute antrenamentul oficial al echipei.

Lotul final de jucători convocați de Mircea Lucescu:

PORTARI

Niță (Damac, Arabia Saudită)

Târnovanu (FCSB)

H. Moldovan (Sassuolo, Italia)

FUNDAȘI

Andrei Rațiu (Rayo Vallecano, Spania)

V. Crețu (FCSB)

A. Burcă (Baniyas, Emirate)

M. Popescu (FCSB)

V. Ghiță (Cracovia, Polonia)

Nedelcearu (Togliatti, Rusia)

Bancu (U Craiova)

Opruț (Dinamo)

MIJLOCAȘI

N. Stanciu (Damac, Arabia Saudită)

R. Marin (Cagliari, Italia)

M. Marin (Pisa, Italia)

Man (Parma, Italia)

Screciu (Craiova)

V. Mihăilă (Parma, Italia)

Șut (FCSB)

Chiricheș (FCSB)

Miculescu (FCSB)

Sorescu (Gaziantep)

Mitriță (U Craiova)

ATACANȚI

Drăguș (Trabzonspor, Turcia)

Bîrligea (FCSB)

L. Munteanu (CFR)

Fl. Tănase (FCSB)

Alibec (Farul)

Programul României în Grupa H

Vineri, 21 martie: ROMÂNIA – Bosnia 0-1

– Bosnia 0-1 Luni, 24 martie: San Marino – ROMÂNIA 1-5

San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Austria – ROMÂNIA (21:45, Antena 1)

Austria – (21:45, Antena 1) Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru (21:45, Prima TV)

– Cipru (21:45, Prima TV) Marți, 9 septembrie: Cipru – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – (21:45) Duminică, 12 octombrie: ROMÂNIA – Austria (21:45)

– Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Bosnia – ROMÂNIA (21:45)

Bosnia – (21:45) Marți, 18 noiembrie: ROMÂNIA – San Marino (21:45)

Clasament grupa H

Loc/Echipă Meciuri Puncte 1. Bosnia 2 6 2. România 2 3 3. Cipru 2 3 4. Austria 0 0 5. San Marino 2 0

Citește și