Stanciu, negocieri cu FCSB Primul mesaj transmis de mijlocaș: „Nea Gigi, dacă sunt dorit de voi...”

Gigi Becali (68 de ani) a vorbit despre potențialul transfer al lui Nicolae Stanciu (33 de ani) al FCSB.

Mihai Stoica (61 de ani), oficialul roș-albaștrilor, a transmis joi că mutarea lui Stanciu este aproape de a fi rezolvată.

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În ultimele zile, au circulat mai multe informații privind o mutare a internaționalului român la U Cluj, dar echipa pregătită acum de Laurențiu Reghecampf a intrat și ea pe fir.

Gigi Becali, despre Stanciu: „A răspuns: «Dacă sunt dorit, când vin, vorbim»”

Gigi Becali a dezvăluit că a purtat o discuție cu Nicolae Stanciu pentru un potențial transfer la FCSB:

„MM zice că transferul e rezolvat pentru că am vorbit eu cu Nicușor și mi-a zis: «Nea Gigi, eu nu merg la două echipe în România. La Dinamo și Rapid nu voi juca niciodată». I-am spus: «Poți să mergi dacă vrei la U Cluj, niciun fel de problemă, că au mai fost și alții».

I-am mai zis: «Dacă vrei, tu ești binevenit oricând». Stanciu a răspuns: «Dacă sunt dorit, când vin, vorbim». Acum, nu-mi închipui că cineva o să-i dea mai mare salariu decât îi dau eu. E posibil să-i dea.

A vrut să-l ia Rapid, dar a spus că nu poate să joace acolo. La Craiova se poate duce”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

1,8 milioane de euro este cota de piață a lui Nicolae Stanciu, conform Transfermarkt

În perioada anterioară petrecută la FCSB, Stanciu a câștigat 6 trofee: două titluri, două Cupe ale Ligii, o Cupă a României și o Supercupă.

Cât despre viitoarele ținte ale roș-albaștrilor, Becali a explicat că își mai dorește încă 3 jucători, dacă transferul lui Stanciu nu se va oficializa.

Numere 6, 10 și 9 neapărat. Dacă e Stanciu atunci nu mai iau decar. Gigi Becali, patron FCS

Mihai Stoica: „Mai mult de 75% e rezolvată problema”

Prezent joi la conferința de presă pentru prezentarea oficială a lui Laurențiu Reghecampf, oficialul de la FCSB a transmis că mutarea lui Stanciu este aproape de a fi rezolvată.

În plus, atacantul Denis Drăguș ar fi dispus să-i cedeze numărul 10 căpitanului echipei naționale.

„Mai mult de 75% e rezolvată problema. Mister îl vrea, eu îl vreau, Gigi îl vrea, iar astăzi am avut o discuție în trei și cu Denis Drăguș, care a zis că-i oferă și numărul de pe tricou, numai să vrea. Să se întoarcă acasă.

Deci, facem presiuni din toate părțile pe Nicușor să se întoarcă acasă, pentru că ultima performanță adevărată a acestei echipe, adică participarea în UEFA Champions League, s-a realizat cu Mister (n.r. Laurențiu Reghecampf) pe bancă și cu Nicușor drept unul dintre protagoniști în dubla cu Legia Varșovia”, a spus Mihai Stoica, la conferință.

Ca jucător, Nicu este unul dintre cei mai buni pe care îi avem. Noi îl cunoaștem foarte bine, este un jucător extraordinar, un caracter foarte frumos. În secunda doi aș spune da. Nu există niciun fel de dubiu. Vă dați seama că eu mi l-aș dori foarte mult, îl cunosc foarte bine. Laurențiu Reghecampf, noul antrenor FCSB, despre Nicolae Stanciu

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