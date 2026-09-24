Mihai Stoica (61 de ani) a venit cu noi detalii despre posibila revenire a lui Nicolae Stanciu la FCSB.

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În ultimele zile, au circulat mai multe informații privind o mutare a internaționalului român la U Cluj.

Însă, FCSB a intrat pe fir, iar Stoica a transmis, în urmă cu două zile, că echipa este interesată de serviciile fostului jucător, fără să ofere prea multe amănunte.

Mihai Stoica: „Mai mult de 75% e rezolvată problema”

Prezent joi la conferința de presă pentru prezentarea oficială a lui Laurențiu Reghecampf, oficialul de la FCSB a transmis că mutarea lui Stanciu este aproape de a fi rezolvată.

În plus, atacantul Denis Drăguș ar fi dispus să-i cedeze numărul 10 căpitanului echipei naționale.

„Mai mult de 75% e rezolvată problema. Mister îl vrea, eu îl vreau, Gigi îl vrea, iar astăzi am avut o discuție în trei și cu Denis Drăguș, care a zis că-i oferă și numărul de pe tricou, numai să vrea. Să se întoarcă acasă.

Deci, facem presiuni din toate părțile pe Nicușor să se întoarcă acasă, pentru că ultima performanță adevărată a acestei echipe, adică participarea în UEFA Champions League, s-a realizat cu Mister (n.r. Laurențiu Reghecampf) pe bancă și cu Nicușor drept unul dintre protagoniști în dubla cu Legia Varșovia”, a spus Mihai Stoica, la conferință.

Ca jucător, Nicu este unul dintre cei mai buni pe care îi avem. Noi îl cunoaștem foarte bine, este un jucător extraordinar, un caracter foarte frumos. În secunda doi aș spune da. Nu există niciun fel de dubiu. Vă dați seama că eu mi l-aș dori foarte mult, îl cunosc foarte bine. Laurențiu Reghecampf, noul antrenor FCSB, despre Nicolae Stanciu

În perioada anterioară petrecută la FCSB, Stanciu a câștigat 6 trofee: două titluri, două Cupe ale Ligii, o Cupă a României și o Supercupă.

De-a lungul carierei, internaționalul român a mai jucat la Anderlecht, Sparta Praga, Al-Ahli, Slavia Praga, Wuhan Three Towns, Damac, Genoa și, în prezent, la Dalian Yingbo.

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