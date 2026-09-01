„Dăcă Tănase s-a transferat, el nu poate?” Lobonț vede încă un jucător de la FCSB capabil să facă pasul în străinătate

Bogdan Lobonț (48 de ani), fost portar al echipei naționale a României, a vorbit despre situația lui Octavian Popescu (23 de ani).

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Fotbalistul a lipsit din lotul FCSB pentru partida cu UTA Arad, pierdută de fosta campioană cu 1-3 la Târgoviște. A anunțat din scurt că are dureri de cap și frisoane și a lipsit de la ultimele antrenamente ale echipei.

Bogdan Lobonț, despre Octavian Popescu: „Dacă Tănase s-a transferat, el nu poate?”

Bogdan Lobonț susține că Gigi Becali ar trebui să-i acorde în continuare credit lui Popescu și să investească în dezvoltarea acestuia pentru a-i valorifica potențialul.

Fostul portar de la Dinamo, Rapid, Ajax, Fiorentina și AS Roma e convins că Popescu poate prinde un transfer important în străinătate.

A dat exemplul lui Florin Tănase (31 de ani), care a plecat la Omonia Nicosia după scandalul iscat la unul dintre antrenamentele echipei.

„La Tavi Popescu, aș diferenția omul de jucător. El este la o vârstă de 23 de ani, vârstă la care el mai poate să se dezvolte.

Dacă Tase a reușit la vârsta pe care o are să se transfere la o echipă care joacă în Europa League, îmi spui mie că Tavi Popescu la 23 de ani nu se poate transfera la o echipă?

Eu aș diferenția omul Tavi Popescu de fotbalistul Tavi Popescu. Ești club important, ai în club persoane competente să ajute profilul respectiv să atingă maximum de potențial.

E de datoria ta să îl ajuți pe Tavi Popescu să se dezvolte ca om. Tavi a demonstrat, toți am vorbit despre evoluțiile bune pe care le-a avut”, a declarat Lobonț, citat de sport.ro.

600.000 de euro este cota lui Octavian Popescu, potrivit transfermarkt.ro

Octavian Popescu a avut un start bun de sezon, cu un gol și două pase decisive în primele patru meciuri oficiale jucate de FCSB în toate competițiile.

Ulterior, n-a mai dat randament și a fost trecut pe banca de rezervă. Popescu a avut o ieșire nervoasă și s-a declarat nemulțumit de statutul său, după ce a fost decisiv în meciul cu FC Botoșani, scor 3-2.

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