Radu Constantea, președintele Universității Cluj, a oferit noi detalii despre transferul lui Nicolae Stanciu (33 de ani).

Fotbalistul a fost prezentat oficial de „șepcile roșii” și este așteptat să debuteze în ianuarie, după ce se va recupera în urma accidentării.

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Președintele ardelenilor a discutat și despre posibilele transferuri ale lui Andrei Burcă și Horațiu Moldovan, precum și despre situația antrenorului Cristiano Bergodi.

Radu Constantea, despre transferul lui Nicolae Stanciu: „Eram destul de optimiști”

Președintele Universității Cluj a explicat că negocierile cu Stanciu au început cu mai mult timp în urmă.

„Am fost extrem de mulțumiți. Purtam de ceva timp discuții cu Nicușor. Știam că vom avea șanse foarte mari să-l convingem dacă nu va accepta oferta de prelungire de la Dalian.

Când a luat această decizie, eram destul de optimiști pentru un răspuns pozitiv din partea lui”, a declarat Radu Constantea, la Digi Sport.

15 goluri a marcat Nicolae Stanciu în cele 90 de meciuri disputate pentru echipa națională a României, la care a debutat în 2016, sub comanda lui Anghel Iordănescu

Înaintea prezentării oficiale, au apărut informații conform cărora Stanciu ar urma să încaseze 25.000 de euro lunar, plus un bonus de 100.000 de euro pe sezon.

„Sumele care s-au vehiculat nu sunt cele reale. Nu sunt foarte departe, dar sunt mai mici.

Cred că nu este în primii trei sau patru jucători din Superliga ca remunerație”, a explicat președintele clubului.

Radu Constantea a confirmat că înțelegerea cu Stanciu este valabilă pentru următorii doi ani și jumătate.

A fost un context în care el a decis să se reîntoarcă în România, iar Clujul, din perspectivă geografică, este foarte aproape de Alba Iulia. Cred că proiectul nostru, atât din perspectivă financiară, cât și sportivă, a crescut. Radu Constantea, președintele Universității Cluj

Nicolae Stanciu are două rupturi musculare. Când ar putea reveni pe teren

Stanciu nu este în acest moment apt de joc, după ce a suferit două rupturi musculare.

„A început deja recuperarea. Suntem optimiști că la începutul lunii ianuarie, când vom pleca în cantonament, să fie deja apt.

Are două rupturi musculare. Mai este o lună și zece zile până plecăm în cantonament.

Cred că va putea fi recuperat”, a declarat Constantea.

U Cluj îl vrea și pe Andrei Burcă: „Discuțiile nu au avansat”

După transferul lui Stanciu, Universitatea Cluj încearcă să mai aducă un internațional român din campionatul Chinei: Andrei Burcă, fundașul lui Yunnan Yukun.

„Discuțiile nu au avansat. Are finala Cupei în China de disputat, urmează să aibă o discuție finală cu cei din China și vedem”, a explicat Radu Constantea.

Președintele ardelenilor a fost întrebat și despre posibilitatea de a-l aduce pe Horațiu Moldovan, portarul aflat sub contract cu Atletico Madrid.

Constantea a exclus, pentru moment, această variantă, în principal din motive financiare.

Nu. Are contract cu Atletico Madrid, foarte mare. Nu cred că e realizabil Radu Constantea, președintele Universității Cluj

Radu Constantea îl susține pe Cristiano Bergodi: „Nu s-a pus niciodată problema”

În final, președintele Universității Cluj a comentat informațiile potrivit cărora Cristiano Bergodi ar putea fi înlocuit.

Constantea a respins această posibilitate și a explicat că discuțiile recente cu antrenorul italian au vizat planurile de viitor ale echipei, nu o eventuală despărțire.

„Nu s-a pus niciodată problema. Da, am avut o discuție cu Bergodi, legată de perspectivele echipei, nivelul la care dorim să ajungem și politica de transferuri.

Nu a fost o discuție în care să fim noi nemulțumiți”, a încheiat Radu Constantea.

5 este locul ocupat de Universitatea Cluj în Superliga, cu 29 de puncte după 16 etape. Ardelenii au câștigat ultimul meci de campionat, scor 3-2 pe terenul celor de la Farul Constanța

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