Nicușor Constantinescu (59 de ani), fostul președinte al echipei masculine de handbal HCM Constanța, a scăpat de răspundere penală în dosarul GEOTOP, început în 2010.

Constantinescu trebuie însă să restituie o sumă imensă: peste 2 milioane de euro.

Nicușor Constantinescu, alături de Titi Cenușă și Ioan Ichim, erau acuzați de fapte de corupție realizate în perioada 2007-2013.

Primii doi au hotărât atunci să atribuie lucrările de cadastrare a drumurilor judeţene şi comunale din Constanţa către SC Geotop 2001, acolo unde administrator era Ioan Ichim, și în care s-a produs o fraudă, prin efectuarea unor plăți ilegale.

Vineri, 12 decembrie, Curtea de Apel Constanța a decis că Nicușor Constantinescu scapă de răspundere penală în dosarul „GEOTOP”, după ce faptele s-au prescris, potrivit dobrogealive.ro.

Dosarul legat de faptele de corupție ale lui Constantinescu a început în 2010 și s-a întins pe durata a 15 ani, având 94 de termene! Deși au scăpat de răspundere penală, Constantinescu și ceilalți doi inculpați sunt obligați să restituie prejudiciul de 11,6 milioane de lei (aproximativ 2,3 milioane de euro).

În 2010, zeci de primari din județul Constanța care îl suspectau de corupție pe Nicușor Constantinescu au fost chemați la audieri de procurorii DNA.

În anul 2013, Constantinescu, președintele Consiliului Județean Constanța la acea vreme (2004-2015), a fost acuzat alături de Titi Cenușă și Ioan Ichim de corupție.

Procurorii spun că în perioada 2007-2013, cei trei au atribuit lucrările de cadastrare ale drumurilor județene și comunale din județul Constanța către SC Geotop 2001, al cărei administrator era Ioan Ichim.

Odată cu faptele celor trei, s-a produs o fraudă, prin efectuarea unor plăți ilegale, în valoare totală de 11.621.345,49 de lei.

În acest moment, Nicușor Constantinescu este închis la penitenciarul Poarta Albă din 2019, acolo unde ispășește o altă pedeapsă, de 10 ani.

Constantinescu a fost președintele echipei masculine de handbal HCM Constanța în perioada 2004-2015, perioadă în care echipa a triumfat.

Sub conducerea lui Constantinescu, echipa de handbal a cucerit de nouă ori titlul național și a ajuns de mai multe ori în semifinalele EHF Cup, EHF Winners Cup și EHF Challenge Cup.

