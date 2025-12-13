A scăpat de răspundere penală  Faptele s-au prescris pentru fostul președinte de club! Nu va fi condamnat penal, dar trebuie să restituie o sumă imensă
Foto: Facebook/Nicușor Constantinescu
Handbal

A scăpat de răspundere penală Faptele s-au prescris pentru fostul președinte de club! Nu va fi condamnat penal, dar trebuie să restituie o sumă imensă

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 13.12.2025, ora 23:25
  • Nicușor Constantinescu (59 de ani), fostul președinte al echipei masculine de handbal HCM Constanța, a scăpat de răspundere penală în dosarul GEOTOP, început în 2010.
  • Constantinescu trebuie însă să restituie o sumă imensă: peste 2 milioane de euro.

Nicușor Constantinescu, alături de Titi Cenușă și Ioan Ichim, erau acuzați de fapte de corupție realizate în perioada 2007-2013.

Primii doi au hotărât atunci să atribuie lucrările de cadastrare a drumurilor judeţene şi comunale din Constanţa către SC Geotop 2001, acolo unde administrator era Ioan Ichim, și în care s-a produs o fraudă, prin efectuarea unor plăți ilegale.

Nicușor Constantinescu a scăpat de răspundere penală

Vineri, 12 decembrie, Curtea de Apel Constanța a decis că Nicușor Constantinescu scapă de răspundere penală în dosarul „GEOTOP”, după ce faptele s-au prescris, potrivit dobrogealive.ro.

Dosarul legat de faptele de corupție ale lui Constantinescu a început în 2010 și s-a întins pe durata a 15 ani, având 94 de termene! Deși au scăpat de răspundere penală, Constantinescu și ceilalți doi inculpați sunt obligați să restituie prejudiciul de 11,6 milioane de lei (aproximativ 2,3 milioane de euro).

Dosarul „GEOTOP”

În 2010, zeci de primari din județul Constanța care îl suspectau de corupție pe Nicușor Constantinescu au fost chemați la audieri de procurorii DNA.

În anul 2013, Constantinescu, președintele Consiliului Județean Constanța la acea vreme (2004-2015), a fost acuzat alături de Titi Cenușă și Ioan Ichim de corupție.

Procurorii spun că în perioada 2007-2013, cei trei au atribuit lucrările de cadastrare ale drumurilor județene și comunale din județul Constanța către SC Geotop 2001, al cărei administrator era Ioan Ichim.

Odată cu faptele celor trei, s-a produs o fraudă, prin efectuarea unor plăți ilegale, în valoare totală de 11.621.345,49 de lei.

În acest moment, Nicușor Constantinescu este închis la penitenciarul Poarta Albă din 2019, acolo unde ispășește o altă pedeapsă, de 10 ani.

Constantinescu a fost președintele echipei masculine de handbal HCM Constanța în perioada 2004-2015, perioadă în care echipa a triumfat.

Sub conducerea lui Constantinescu, echipa de handbal a cucerit de nouă ori titlul național și a ajuns de mai multe ori în semifinalele EHF Cup, EHF Winners Cup și EHF Challenge Cup.

Citește și

Ultimul dans? VIDEO. Starul lui Liverpool a început meciul pe bancă, apoi a stabilit un record istoric + Reacția emoționantă a fanilor
Campionate
21:37
Ultimul dans? VIDEO. Starul lui Liverpool a început meciul pe bancă, apoi a stabilit un record istoric + Reacția emoționantă a fanilor
Citește mai mult
Ultimul dans? VIDEO. Starul lui Liverpool a început meciul pe bancă, apoi a stabilit un record istoric + Reacția emoționantă a fanilor
Toto Wolff, declarații curajoase Șeful Mercedes insistă că monoposturile vor atinge  400 km/h în noul sezon » Cum a reacționat FIA
Formula 1
21:04
Toto Wolff, declarații curajoase Șeful Mercedes insistă că monoposturile vor atinge 400 km/h în noul sezon » Cum a reacționat FIA
Citește mai mult
Toto Wolff, declarații curajoase Șeful Mercedes insistă că monoposturile vor atinge  400 km/h în noul sezon » Cum a reacționat FIA

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

REPORTAJ Ce spun oamenii care așteaptă sentințe la Curtea de Apel București, după dezvăluirile Recorder. Avocată: „Am avut dosare care au trecut prin mâna a 11 judecători” / Reclamant: „De șapte ani trăiesc corupția pe pielea mea” 
REPORTAJ Ce spun oamenii care așteaptă sentințe la Curtea de Apel București, după dezvăluirile Recorder. Avocată: „Am avut dosare care au trecut prin mâna a 11 judecători” / Reclamant: „De șapte ani trăiesc corupția pe pielea mea” 
REPORTAJ Ce spun oamenii care așteaptă sentințe la Curtea de Apel București, după dezvăluirile Recorder. Avocată: „Am avut dosare care au trecut prin mâna a 11 judecători” / Reclamant: „De șapte ani trăiesc corupția pe pielea mea” 
handbal HCM Constanta ACUZATII nicusor constantinescu
Știrile zilei din sport
Rapid a cerut 3 penalty-uri FOTO. Costel Gâlcă iese la atac: „Când o să primim un penalty? VAR-ul judecă altfel pentru unii!”
Superliga
13.12
Rapid a cerut 3 penalty-uri FOTO. Costel Gâlcă iese la atac: „Când o să primim un penalty? VAR-ul judecă altfel pentru unii!”
Citește mai mult
Rapid a cerut 3 penalty-uri FOTO. Costel Gâlcă iese la atac: „Când o să primim un penalty? VAR-ul judecă altfel pentru unii!”
Golazo în Giulești  VIDEO+FOTO. Reușită de senzație în poarta Rapidului! L-a ridiculizat pe Aioani
Superliga
13.12
Golazo în Giulești VIDEO+FOTO. Reușită de senzație în poarta Rapidului! L-a ridiculizat pe Aioani
Citește mai mult
Golazo în Giulești  VIDEO+FOTO. Reușită de senzație în poarta Rapidului! L-a ridiculizat pe Aioani
„E o minune” Cine e jucătorul care l-a cucerit pe patronul FCSB: „Mingea vine la el parcă are magnet! Cum să nu-i prelungesc contractul?”
Superliga
13.12
„E o minune” Cine e jucătorul care l-a cucerit pe patronul FCSB: „Mingea vine la el parcă are magnet! Cum să nu-i prelungesc contractul?”
Citește mai mult
„E o minune” Cine e jucătorul care l-a cucerit pe patronul FCSB: „Mingea vine la el parcă are magnet! Cum să nu-i prelungesc contractul?”
Înlocuitor pentru Olaru Campioana României ar fi ochit un jucător antrenat de Răzvan Lucescu
Superliga
13.12
Înlocuitor pentru Olaru Campioana României ar fi ochit un jucător antrenat de Răzvan Lucescu
Citește mai mult
Înlocuitor pentru Olaru Campioana României ar fi ochit un jucător antrenat de Răzvan Lucescu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:08
Victorie în 9 jucători VIDEO: Scene incredibile în Serie A! Lazio nu a renunțat după două eliminări și a dat lovitura decisivă
Victorie în 9 jucători VIDEO: Scene incredibile în Serie A! Lazio nu a renunțat după  două eliminări și a dat lovitura decisivă
09:51
„Nu suntem respectați” Victor Angelescu, atac dur după Rapid - Oțelul 0-2: „Execrabil! Decizii dubioase, e bătaie de joc!”
„Nu suntem respectați”  Victor Angelescu, atac dur după Rapid - Oțelul 0-2: „Execrabil! Decizii dubioase , e bătaie de joc!”
10:38
PSG luptă pentru trofeu VIDEO: Câștigătoarea Ligii Campionilor și-a aflat adversara din finala Cupei Intercontinentale
PSG luptă pentru trofeu VIDEO: Câștigătoarea Ligii Campionilor și-a aflat adversara din finala  Cupei Intercontinentale
09:33
Se rezolvă problemele la Oțelul Președintele clubului vine cu vești bune după victoria cu Rapid: „Avem de încasat”
Se rezolvă problemele la Oțelul  Președintele clubului vine cu vești bune după victoria cu Rapid: „Avem de încasat” 
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Top stiri din sport
Ronaldo pe marile ecrane?  Starului portughez i s-a propus să apară în ultimul film al seriei Fast & Furious: „I-am pregătit un rol”
Campionate
13.12
Ronaldo pe marile ecrane? Starului portughez i s-a propus să apară în ultimul film al seriei Fast & Furious: „I-am pregătit un rol”
Citește mai mult
Ronaldo pe marile ecrane?  Starului portughez i s-a propus să apară în ultimul film al seriei Fast & Furious: „I-am pregătit un rol”
Sally Wood Lamont, proces penal Fosta președintă a Comitetului Național Paralimpic, acuzată pentru premieri ilegale. Procurorii i-au pus sechestru
Diverse
13.12
Sally Wood Lamont, proces penal Fosta președintă a Comitetului Național Paralimpic, acuzată pentru premieri ilegale. Procurorii i-au pus sechestru
Citește mai mult
Sally Wood Lamont, proces penal Fosta președintă a Comitetului Național Paralimpic, acuzată pentru premieri ilegale. Procurorii i-au pus sechestru
Lamine Yamal e cel mai expus Afecțiunea care lovește fotbalul. De ce apare, cine suferă cel mai mult, care e antidotul
Diverse
13.12
Lamine Yamal e cel mai expus Afecțiunea care lovește fotbalul. De ce apare, cine suferă cel mai mult, care e antidotul
Citește mai mult
Lamine Yamal e cel mai expus Afecțiunea care lovește fotbalul. De ce apare, cine suferă cel mai mult, care e antidotul
„Nu mai plânge, tată!” Drama răvășitoare a lui Cruyff. După tată și bunic, fiica bolnavă de cancer: „Mi s-a schimbat viața”
Diverse
13.12
„Nu mai plânge, tată!” Drama răvășitoare a lui Cruyff. După tată și bunic, fiica bolnavă de cancer: „Mi s-a schimbat viața”
Citește mai mult
„Nu mai plânge, tată!” Drama răvășitoare a lui Cruyff. După tată și bunic, fiica bolnavă de cancer: „Mi s-a schimbat viața”

Echipe/Competiții

fcsb 80 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 14 rapid 23 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 3 uta arad 2 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
14.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share