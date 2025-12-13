Liverpool - Brighton 2-0. Mohamed Salah (33 de ani), atacantul „cormoranilor”, a fost introdus pe teren în minutul 26, moment în care a fost aplaudat la scenă deschisă de fani.

Egipteanul a stabilit un record istoric în Premier League la ceea ce ar putea fi ultimul său meci pentru Liverpool.

Liverpool a câștigat duelul de sâmbătă cu Brighton, din etapa 16 din Premier League, cu scorul de 2-0. Hugo Ekitike a marcat ambele goluri ale „cormoranilor”, în minutele 1 și 60.

Liverpool - Brighton 2-0 . Mohamed Salah, record istoric în Premier League

Pentru meciul de sâmbătă cu Brighton, Mohamed Salah a fost lăsat din nou pe bancă de Arne Slot. Cu toate acestea, egipteanul a fost introdus pe teren în minutul 26 în locul lui Joe Gomez, care s-a accidentat.

Salah a avut o prestație solidă pentru Liverpool și a reușit să ofere și un assist. Egipteanul i-a pasat decisiv lui Hugo Ekitike, în minutul 60.

Odată cu acest assist, Mohamed Salah a doborât un nou record. Egipteanul a devenit jucătorul cu cele mai multe contribuții (goluri + pase de gol) din istoria Premier League.

Salah a ajuns la 277 de goluri și assisturi, depășindu-l pe Wayne Rooney, legenda lui Manchester United, care are 276 de contribuții.

With that assist for Hugo… 🅰️



Mo now has the most goal involvements for a single club in Premier League history 👏 pic.twitter.com/085xeyb99E — Liverpool FC (@LFC) December 13, 2025

În acest sezon, Salah a jucat în 20 de partide pentru Liverpool, a înscris de 5 ori și a oferit 4 pase decisive.

După victoria obținută în fața lui Brighton, echipa pregătită de Arne Slot a urcat pe locul 6, având 26 de puncte obținute în 16 meciuri.

Salah, aplaudat la scenă deschisă pe Anfield! Ar putea fi ultimul meci

În ciuda conflictului cu antrenorul olandez din ultima vreme și după ce s-a scris că ar dori să o părăsească pe Liverpool, fanii au fost alături de jucătorul egiptean la ceea ce poate fi ultimul meci pe Anfield.

În momentul introducerii sale pe teren, spectatorii prezenți sâmbătă seara la meci s-au ridicat în picioare și l-au aplaudat pe Salah , în semn de susținere.

Salah a fost aplaudat și la finalul partidei, petrecând minute bune pe teren pentru a le mulțumi fanilor care continuau să îi scandeze numele.

Conflictul dintre Mohamed Salah și Arne Slot a început după remiza din Premier League, scor 3-3 cu Leeds, fiind complet nemulțumit de faptul că nu a jucat.

După acel moment, tehnicianul olandez a decis să-l excludă pe Salah din lot pentru meciul cu Inter de marți, din Liga Campionilor, câștigat de „cormorani” cu scorul de 1-0.

Observând tensiunile de la Liverpool, trei cluburi din Arabia Saudită au pus ochii pe Mohamed Salah, în speranța că vor reuși să-l transfere dacă acesta se va despărți de formația engleză.

Al Hilal, Al Qadisah și Neom SC sunt cluburile care ar dori să obțină semnătura lui Mohamed Salah , scrie dailymail.co.uk.

3 partide a ratat Salah la Liverpool din 30 noiembrie: 2-0 cu West Ham (d), 3-3 cu Leeds (d), ambele ca rezervă în Premier League, 1-0 cu Inter (d), neinclus în lot în Champions League

Salah are 8 trofee și peste 350 de goluri influențate la Liverpool

În cei opt ani petrecuți până acum la Liverpool, extrema egipteană a cucerit următoarele trofee:

Premier League - 2020 și 2025.

Liga Campionilor - 2019.

Supercupa Europei - 2019.

Mondialul Cluburilor - 2019.

Cupa Angliei - 2022.

Plus Cupa Ligii și Supercupa Angliei, tot în 2022.

250 de goluri și 117 assisturi a reușit Mohamed Salah în 421 de meciuri pentru Liverpool

