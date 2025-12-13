Ultimul dans? VIDEO. Starul lui Liverpool a început meciul pe bancă, apoi a stabilit un record istoric + Reacția emoționantă a fanilor
Foto: IMAGO
Campionate

Ultimul dans? VIDEO. Starul lui Liverpool a început meciul pe bancă, apoi a stabilit un record istoric + Reacția emoționantă a fanilor

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 13.12.2025, ora 21:37
  • Liverpool - Brighton 2-0. Mohamed Salah (33 de ani), atacantul „cormoranilor”, a fost introdus pe teren în minutul 26, moment în care a fost aplaudat la scenă deschisă de fani.
  • Egipteanul a stabilit un record istoric în Premier League la ceea ce ar putea fi ultimul său meci pentru Liverpool.

Liverpool a câștigat duelul de sâmbătă cu Brighton, din etapa 16 din Premier League, cu scorul de 2-0. Hugo Ekitike a marcat ambele goluri ale „cormoranilor”, în minutele 1 și 60.

John Cena se retrage în această noapte  Cine transmite gratis în România  ultimul meci din cariera multiplului campion din WWE
Citește și
John Cena se retrage în această noapte Cine transmite gratis în România ultimul meci din cariera multiplului campion din WWE
Citește mai mult
John Cena se retrage în această noapte  Cine transmite gratis în România  ultimul meci din cariera multiplului campion din WWE

Liverpool - Brighton 2-0. Mohamed Salah, record istoric în Premier League

Pentru meciul de sâmbătă cu Brighton, Mohamed Salah a fost lăsat din nou pe bancă de Arne Slot. Cu toate acestea, egipteanul a fost introdus pe teren în minutul 26 în locul lui Joe Gomez, care s-a accidentat.

Salah a avut o prestație solidă pentru Liverpool și a reușit să ofere și un assist. Egipteanul i-a pasat decisiv lui Hugo Ekitike, în minutul 60.

Odată cu acest assist, Mohamed Salah a doborât un nou record. Egipteanul a devenit jucătorul cu cele mai multe contribuții (goluri + pase de gol) din istoria Premier League.

Salah a ajuns la 277 de goluri și assisturi, depășindu-l pe Wayne Rooney, legenda lui Manchester United, care are 276 de contribuții.

În acest sezon, Salah a jucat în 20 de partide pentru Liverpool, a înscris de 5 ori și a oferit 4 pase decisive.

După victoria obținută în fața lui Brighton, echipa pregătită de Arne Slot a urcat pe locul 6, având 26 de puncte obținute în 16 meciuri.

Salah, aplaudat la scenă deschisă pe Anfield! Ar putea fi ultimul meci

În ciuda conflictului cu antrenorul olandez din ultima vreme și după ce s-a scris că ar dori să o părăsească pe Liverpool, fanii au fost alături de jucătorul egiptean la ceea ce poate fi ultimul meci pe Anfield.

În momentul introducerii sale pe teren, spectatorii prezenți sâmbătă seara la meci s-au ridicat în picioare și l-au aplaudat pe Salah, în semn de susținere.

Salah a fost aplaudat și la finalul partidei, petrecând minute bune pe teren pentru a le mulțumi fanilor care continuau să îi scandeze numele.

@premierleague 📣 Mo Salah! Mo Salah! Mo Salah! 📣 #PremierLeague #Liverpool ♬ original sound - Premier League

Conflictul dintre Mohamed Salah și Arne Slot a început după remiza din Premier League, scor 3-3 cu Leeds, fiind complet nemulțumit de faptul că nu a jucat.

După acel moment, tehnicianul olandez a decis să-l excludă pe Salah din lot pentru meciul cu Inter de marți, din Liga Campionilor, câștigat de „cormorani” cu scorul de 1-0.

Observând tensiunile de la Liverpool, trei cluburi din Arabia Saudită au pus ochii pe Mohamed Salah, în speranța că vor reuși să-l transfere dacă acesta se va despărți de formația engleză.

Al Hilal, Al Qadisah și Neom SC sunt cluburile care ar dori să obțină semnătura lui Mohamed Salah, scrie dailymail.co.uk.

3 partide
a ratat Salah la Liverpool din 30 noiembrie: 2-0 cu West Ham (d), 3-3 cu Leeds (d), ambele ca rezervă în Premier League, 1-0 cu Inter (d), neinclus în lot în Champions League

Salah are 8 trofee și peste 350 de goluri influențate la Liverpool

În cei opt ani petrecuți până acum la Liverpool, extrema egipteană a cucerit următoarele trofee:

  • Premier League - 2020 și 2025. 
  • Liga Campionilor - 2019. 
  • Supercupa Europei - 2019. 
  • Mondialul Cluburilor - 2019. 
  • Cupa Angliei - 2022. 
  • Plus Cupa Ligii și Supercupa Angliei, tot în 2022. 
250 de goluri
și 117 assisturi a reușit Mohamed Salah în 421 de meciuri pentru Liverpool

Citește și

Toto Wolff, declarații curajoase Șeful Mercedes insistă că monoposturile vor atinge  400 km/h în noul sezon » Cum a reacționat FIA
Formula 1
21:04
Toto Wolff, declarații curajoase Șeful Mercedes insistă că monoposturile vor atinge 400 km/h în noul sezon » Cum a reacționat FIA
Citește mai mult
Toto Wolff, declarații curajoase Șeful Mercedes insistă că monoposturile vor atinge  400 km/h în noul sezon » Cum a reacționat FIA
John Cena se retrage în această noapte  Cine transmite gratis în România  ultimul meci din cariera multiplului campion din WWE
Alte sporturi
20:48
John Cena se retrage în această noapte Cine transmite gratis în România ultimul meci din cariera multiplului campion din WWE
Citește mai mult
John Cena se retrage în această noapte  Cine transmite gratis în România  ultimul meci din cariera multiplului campion din WWE

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

REPORTAJ Ce spun oamenii care așteaptă sentințe la Curtea de Apel București, după dezvăluirile Recorder. Avocată: „Am avut dosare care au trecut prin mâna a 11 judecători” / Reclamant: „De șapte ani trăiesc corupția pe pielea mea” 
REPORTAJ Ce spun oamenii care așteaptă sentințe la Curtea de Apel București, după dezvăluirile Recorder. Avocată: „Am avut dosare care au trecut prin mâna a 11 judecători” / Reclamant: „De șapte ani trăiesc corupția pe pielea mea” 
REPORTAJ Ce spun oamenii care așteaptă sentințe la Curtea de Apel București, după dezvăluirile Recorder. Avocată: „Am avut dosare care au trecut prin mâna a 11 judecători” / Reclamant: „De șapte ani trăiesc corupția pe pielea mea” 
liverpool Premier League FANI record BRIGHTON mohamed salah
Știrile zilei din sport
Rapid a cerut 3 penalty-uri FOTO. Costel Gâlcă iese la atac: „Când o să primim un penalty? VAR-ul judecă altfel pentru unii!”
Superliga
13.12
Rapid a cerut 3 penalty-uri FOTO. Costel Gâlcă iese la atac: „Când o să primim un penalty? VAR-ul judecă altfel pentru unii!”
Citește mai mult
Rapid a cerut 3 penalty-uri FOTO. Costel Gâlcă iese la atac: „Când o să primim un penalty? VAR-ul judecă altfel pentru unii!”
Golazo în Giulești  VIDEO+FOTO. Reușită de senzație în poarta Rapidului! L-a ridiculizat pe Aioani
Superliga
13.12
Golazo în Giulești VIDEO+FOTO. Reușită de senzație în poarta Rapidului! L-a ridiculizat pe Aioani
Citește mai mult
Golazo în Giulești  VIDEO+FOTO. Reușită de senzație în poarta Rapidului! L-a ridiculizat pe Aioani
„E o minune” Cine e jucătorul care l-a cucerit pe patronul FCSB: „Mingea vine la el parcă are magnet! Cum să nu-i prelungesc contractul?”
Superliga
13.12
„E o minune” Cine e jucătorul care l-a cucerit pe patronul FCSB: „Mingea vine la el parcă are magnet! Cum să nu-i prelungesc contractul?”
Citește mai mult
„E o minune” Cine e jucătorul care l-a cucerit pe patronul FCSB: „Mingea vine la el parcă are magnet! Cum să nu-i prelungesc contractul?”
Înlocuitor pentru Olaru Campioana României ar fi ochit un jucător antrenat de Răzvan Lucescu
Superliga
13.12
Înlocuitor pentru Olaru Campioana României ar fi ochit un jucător antrenat de Răzvan Lucescu
Citește mai mult
Înlocuitor pentru Olaru Campioana României ar fi ochit un jucător antrenat de Răzvan Lucescu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:08
Victorie în 9 jucători VIDEO: Scene incredibile în Serie A! Lazio nu a renunțat după două eliminări și a dat lovitura decisivă
Victorie în 9 jucători VIDEO: Scene incredibile în Serie A! Lazio nu a renunțat după  două eliminări și a dat lovitura decisivă
09:51
„Nu suntem respectați” Victor Angelescu, atac dur după Rapid - Oțelul 0-2: „Execrabil! Decizii dubioase, e bătaie de joc!”
„Nu suntem respectați”  Victor Angelescu, atac dur după Rapid - Oțelul 0-2: „Execrabil! Decizii dubioase , e bătaie de joc!”
10:38
PSG luptă pentru trofeu VIDEO: Câștigătoarea Ligii Campionilor și-a aflat adversara din finala Cupei Intercontinentale
PSG luptă pentru trofeu VIDEO: Câștigătoarea Ligii Campionilor și-a aflat adversara din finala  Cupei Intercontinentale
09:33
Se rezolvă problemele la Oțelul Președintele clubului vine cu vești bune după victoria cu Rapid: „Avem de încasat”
Se rezolvă problemele la Oțelul  Președintele clubului vine cu vești bune după victoria cu Rapid: „Avem de încasat” 
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Top stiri din sport
Ronaldo pe marile ecrane?  Starului portughez i s-a propus să apară în ultimul film al seriei Fast & Furious: „I-am pregătit un rol”
Campionate
13.12
Ronaldo pe marile ecrane? Starului portughez i s-a propus să apară în ultimul film al seriei Fast & Furious: „I-am pregătit un rol”
Citește mai mult
Ronaldo pe marile ecrane?  Starului portughez i s-a propus să apară în ultimul film al seriei Fast & Furious: „I-am pregătit un rol”
Sally Wood Lamont, proces penal Fosta președintă a Comitetului Național Paralimpic, acuzată pentru premieri ilegale. Procurorii i-au pus sechestru
Diverse
13.12
Sally Wood Lamont, proces penal Fosta președintă a Comitetului Național Paralimpic, acuzată pentru premieri ilegale. Procurorii i-au pus sechestru
Citește mai mult
Sally Wood Lamont, proces penal Fosta președintă a Comitetului Național Paralimpic, acuzată pentru premieri ilegale. Procurorii i-au pus sechestru
Lamine Yamal e cel mai expus Afecțiunea care lovește fotbalul. De ce apare, cine suferă cel mai mult, care e antidotul
Diverse
13.12
Lamine Yamal e cel mai expus Afecțiunea care lovește fotbalul. De ce apare, cine suferă cel mai mult, care e antidotul
Citește mai mult
Lamine Yamal e cel mai expus Afecțiunea care lovește fotbalul. De ce apare, cine suferă cel mai mult, care e antidotul
„Nu mai plânge, tată!” Drama răvășitoare a lui Cruyff. După tată și bunic, fiica bolnavă de cancer: „Mi s-a schimbat viața”
Diverse
13.12
„Nu mai plânge, tată!” Drama răvășitoare a lui Cruyff. După tată și bunic, fiica bolnavă de cancer: „Mi s-a schimbat viața”
Citește mai mult
„Nu mai plânge, tată!” Drama răvășitoare a lui Cruyff. După tată și bunic, fiica bolnavă de cancer: „Mi s-a schimbat viața”

Echipe/Competiții

fcsb 80 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 14 rapid 23 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 3 uta arad 2 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
14.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share