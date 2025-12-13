Toto Wolff, declarații curajoase Șeful Mercedes insistă că monoposturile vor atinge  400 km/h în noul sezon » Cum a reacționat FIA
Toto Wolff, declarații curajoase Șeful Mercedes insistă că monoposturile vor atinge 400 km/h în noul sezon » Cum a reacționat FIA

Ștefan Neda
Publicat: 13.12.2025, ora 21:04
  • Toto Wolff (53 de ani), directorul celor de la Mercedes, a surprins lumea Formulei 1 cu declarațiile sale din vară, privind viteza pe care o pot atinge monoposturile sezonul viitor.
  • Șeful echipei germane insistă că viteza incredibilă de 400 km/h va fi accesibilă, începând cu sezonul 2026.

Sezonul din Formula 1 s-a încheiat în urmă cu o săptămână, însă Toto Wolff deja își face planuri pentru 2026 și a revenit asupra ideii pe care a susținut-o vara aceasta, dar care nu a fost pe placul conducerii FIA.

Toto Wolff: „Dacă folosim toată energia, putem atinge 400 km/h”

Deși FIA a respins ideea, Wolff insistă că borna de 400km/h poate fi atinsă.

„Dacă ai folosi toată energia pe o singură linie dreaptă, ai putea face ca acele mașini să meargă cu 400 km/h. Nu știu dacă cineva s-a speriat din cauza asta, dar noi o putem face.

Am simțit că trebuie să dăm acelui motor un mic impuls de marketing, pentru că oamenii îl denigrau și este o piesă de echipament uimitoare.

Așadar, dacă FIA ar putea fi brusc îngrijorată pentru omologarea zonelor de siguranță ale pistei, pentru că dacă punem totul laolaltă, am putea atinge 400 km/h sau chiar mai mult.

Dar, evident, vom rămâne fără energie pentru următoarea linie dreaptă și apoi nu vom fi suficient de rapizi”, a declarat Wolff, potrivit gpblog.com.

Nikolas Tombazis: „Vă pot asigura că nu vor fi viteze de 400 km/h”

Nikolas Tombazis, directorul pentru monoposturi al FIA, infirma în toamnă ideile lui Wolff.

„Vă pot asigura că nu vor fi viteze de 400 km/h. Cred că a fost mai degrabă un comentariu vesel, din câte am auzit, a vrut să spună că, având în vedere puterea mașinilor și rezistența pe care o au, este posibil – dacă combini totul – să ai mașini care să depășească această viteză.

Acum, având în vedere modul în care funcționează toate reglementările privind gestionarea energiei, acest lucru nu este posibil, nici din punct de vedere fizic, nici ingineresc.

FIA are destul control asupra acestor reglementări și am putea interveni dacă ar fi ceva, dar suntem destul de încrezători și siguri că reglementările nu permit astfel de viteze”, a declarat Tombazis în urmă cu câteva luni, pentru newsweek.com.

Pierre Gasly: „Nu cred în povești”

Pierre Gasly, pilotul Alpine, a fost și el sceptic legat de ideea adusă în discuție de șeful Mercedes.

„Nu cred povești, cred doar ce văd. Sigur că putem merge cu 400 km/h cu aceste mașini dacă schimbăm cutia de viteze și mărim liniile drepte. Dar am testat mașinile, am încercat mașina în simulator și știu ce face.

Ca să fiu sincer, nu sunt prea sigur de unde provin acele cifre. Deci, da, vom vedea. Vom vedea anul viitor. Sunt sigur că voi fi fericit dacă mașina mea merge cu 400 km/h”, a transmis Gasly, în toamnă.

