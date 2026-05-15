Cătălin Tolontan Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Cătălin Tolontan
Opinii

Cătălin Tolontan Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

alt-text Cătălin Tolontan
alt-text Publicat: 15.05.2026, ora 13:45
alt-text Actualizat: 15.05.2026, ora 15:58
  • Expoziția militară de la București îți îngheață sângele. Sunt 650 de firme participante, aproape de trei ori mai mult decât acum 10 ani. 

Lumea a dat buluc, în nordul Bucureștiului, pe vreme cu soare, la expoziția militară Black Sea Defense, Aerospace and Security. Cele 650 de companii din 36 de țări au adus la București mii de sisteme și componente militare, de la avioane F-35 până la blindate și de la sisteme de cablaj la gloanțe.

Este acesta „arsenalul democrației”, necesar pentru că ne păzește libertatea când a luat-o razna Putin și se pregătesc și alții. Pacea se obține fiind capabil să te aperi în caz de război. Însă tot e șocant ce consum imens alocă umanitatea pentru zona militară. E abia începutul.

Generația Z și industriile pe care le repudia

Președintele Nicușor Dan a vizitat și el Black Sea Defense, Aerospace and Security. A venit însoțit de băiatul său Antim, care va împlini 4 ani, peste 10 zile. Tinerețea celor prezenți, inclusiv media de vârstă scăzută a reprezentanților și lucrătorilor firmelor, este un alt lucru care s-a schimbat rapid.

Unii dintre ei probabil că acum câțiva ani n-ar fi vrut să muncească „nici picați cu ceară” pentru firme de defence, așa cum nu voiau să fie angajați la companiile de hidrocarburi sau, în general, la multinaționale. Milenialii târzii și Generația Z au început însă să-și plătească facturile. Și, dacă asta le oferă lumea actuală, ce să lucreze?

La un moment dat, pe parcursul vizitei, Nicușor Dan l-a dus pe Antim să vadă Cupa Campionilor Europeni. Cupa a fost expusă aici de MApN, minister a cărei echipă, Steaua București, a câștigat-o în 1986.

Imaginea Cupei Campionilor la Black Sea Defense are o doză de suprarealism. Un trofeu sportiv dintr-o tablă ondulată atrage o masă de oameni la un târg de arme hipertehnologizate.

FOTO HotNews / Rebecca Popescu FOTO HotNews / Rebecca Popescu
FOTO HotNews / Rebecca Popescu

Tată și fiu în fața trofeului de la Sevilla

Ochii președintelui luceau mai mult decât cei ai băiatului său. Antim abia a început să înțeleagă o lume care până și generațiilor noastre ni se pare atât de confuzantă, acum. Există însă puncte fixe, precum această modestă cupă sportivă, stingheră pe lângă dronele post industriale și armele operate digital.

Pentru generațiile lui Nicușor Dan, 56 de ani, Steaua reprezintă prima victorie a unei formații din Europa de Est și singurul triumf absolut al fotbalului nostru.

Dar și pentru celelalte generații poate că trofeul de la Sevilla, Cupa Campionilor Europeni, stă acolo drept un memento a ceea ce înseamnă puterea simbolică a muncii în comun. Am avut echipe talentate și am avut generații de aur. O singură dată, însă, am fost cei mai buni, la modul absolut cei mai buni.

Pentru că Steaua nu a fost doar cea mai valoroasă, dar și cea mai solidară și colaborativă echipă. Jocul său de pase, măsurat statistic, n-a avut egal. Iar pasa înseamnă „împreună” al sportului.

Diferența dintre „eu” și „noi”

Și mai e ceva. Cupa Campionilor și fotbalul vor fi acolo când oamenii vor ieși din nebunia temporară stârnită de „de o mână de tirani care au răvășit lumea”, așa cum a spus recent Papa Leon.

Această parte contondentă din fraza Vaticanului a făcut deja carieră. Nu doar Kremlinul s-a simțit vizat, deși el este cotizantul principal și premeditat a ceea ce se întâmplă azi. S-au enervat și alte mari cabinete ale lumii.

Însă Papa a mai dat un mesaj, în acel discurs: aceeași lume anxioasă și războinică, „răvășită de o mână de tirani”, este „ținută laolaltă de o multitudine de frați și surori solidari”.

E lumea cu mii de simboluri tăcute ale civilizației. Este lumea în care există însemne de lemn, piatră și metal, care ne țin împreună: precum cupa implauzibilă în fața căreia un președinte de țară și-a dus băiatul de 4 ani, ca să vadă cu ochii lui diferența dintre „eu” și „noi”.

FOTO Inquam Photos / George Călin FOTO Inquam Photos / George Călin
FOTO Inquam Photos / George Călin
steaua bucuresti Cupa Campionilor Europeni Nicusor Dan Black Sea Defence Aerospace and Security
Știrile zilei din sport
A murit Dumitru Lecca Fostul selecționer și antrenor al echipei Steaua avea  90 de ani
Baschet
15.05
A murit Dumitru Lecca Fostul selecționer și antrenor al echipei Steaua avea 90 de ani
Citește mai mult
A murit Dumitru Lecca Fostul selecționer și antrenor al echipei Steaua avea  90 de ani
Fără precedent în istoria Mondialului Madonna, Shakira și BTS, primul show la pauză din istoria finalei CM + Ce alte surprize au pregătit organizatorii
Campionatul Mondial
15.05
Fără precedent în istoria Mondialului Madonna, Shakira și BTS, primul show la pauză din istoria finalei CM + Ce alte surprize au pregătit organizatorii
Citește mai mult
Fără precedent în istoria Mondialului Madonna, Shakira și BTS, primul show la pauză din istoria finalei CM + Ce alte surprize au pregătit organizatorii
Caz unic în fotbalul românesc   Are fractură de peroneu, dar a pledat pentru reducerea suspendării agresorului: „Au fost corecți”
Liga 3
15.05
Caz unic în fotbalul românesc Are fractură de peroneu, dar a pledat pentru reducerea suspendării agresorului: „Au fost corecți”
Citește mai mult
Caz unic în fotbalul românesc   Are fractură de peroneu, dar a pledat pentru reducerea suspendării agresorului: „Au fost corecți”
DNA, pe urmele Cameliei Voinea! Antrenoarea Sabrinei Voinea e protagonista unui dosar trimis de ANS la Direcția Națională Anticorupție. Surse GOLAZO.ro: „Se putea evita asta”
Special
15.05
DNA, pe urmele Cameliei Voinea! Antrenoarea Sabrinei Voinea e protagonista unui dosar trimis de ANS la Direcția Națională Anticorupție. Surse GOLAZO.ro: „Se putea evita asta”
Citește mai mult
DNA, pe urmele Cameliei Voinea! Antrenoarea Sabrinei Voinea e protagonista unui dosar trimis de ANS la Direcția Națională Anticorupție. Surse GOLAZO.ro: „Se putea evita asta”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:15
„Opinia mea nu prea a contat” Costel Gâlcă, dezlănțuit contra conducerii la flash-interviu: „Jucătorii sunt mai puțin vinovați. Cu U Craiova, ultimul meu meci”
„Opinia mea nu prea a contat” Costel Gâlcă, dezlănțuit contra conducerii la flash-interviu: „Jucătorii sunt mai puțin vinovați. Cu U Craiova, ultimul meu meci”
23:58
„Lipsă de experiență, de personalitate” Explicațiile lui Pașcanu, după ce Rapid a ratat Europa: „După meciul cu U Cluj s-a destrămat tot”
„Lipsă de experiență, de personalitate” Explicațiile lui Pașcanu, după ce Rapid a ratat Europa: „După meciul cu U Cluj s-a destrămat tot”
23:50
„În prima repriză nu am existat” Bogdan Andone, despre faza controversată cu Pîrvu și Koljic în prim-plan: „Jucătorul Rapidului nu mai avea mingea în control”
„În prima repriză nu am existat” Bogdan Andone, despre faza controversată cu Pîrvu și Koljic în prim-plan: „Jucătorul Rapidului nu mai avea mingea în control”
23:09
„Un sezon ratat” Marian Aioani și-a găsit cu greu cuvintele, după FC Argeș - Rapid 2-2: „Primul gol l-am luat prea ușor”
„Un sezon ratat” Marian Aioani și-a găsit cu greu cuvintele, după FC Argeș - Rapid 2-2: „Primul gol l-am luat prea ușor”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
Top stiri
„Vor să mi-o ia cu japca pe Sabrina” Camelia Voinea contestă decizia FRG și lansează acuzații dure: „Au vrut să-mi fure munca”
Gimnastica
15.05
„Vor să mi-o ia cu japca pe Sabrina” Camelia Voinea contestă decizia FRG și lansează acuzații dure: „Au vrut să-mi fure munca”
Citește mai mult
„Vor să mi-o ia cu japca pe Sabrina” Camelia Voinea contestă decizia FRG și lansează acuzații dure: „Au vrut să-mi fure munca”
David Beckham a dat lovitura Starul englez a devenit primul sportiv miliardar din Marea Britanie » Ce avere a strâns alături de Victoria
Diverse
15.05
David Beckham a dat lovitura Starul englez a devenit primul sportiv miliardar din Marea Britanie » Ce avere a strâns alături de Victoria
Citește mai mult
David Beckham a dat lovitura Starul englez a devenit primul sportiv miliardar din Marea Britanie » Ce avere a strâns alături de Victoria
„Cea mai importantă lecție dată de Chivu” Tehnicianul român, elogiat în The Guardian , după realizarea eventului cu Inter
Campionate
15.05
„Cea mai importantă lecție dată de Chivu” Tehnicianul român, elogiat în The Guardian, după realizarea eventului cu Inter
Citește mai mult
„Cea mai importantă lecție dată de Chivu” Tehnicianul român, elogiat în The Guardian , după realizarea eventului cu Inter
Detaliul de groază din cauza căruia Bucureștiul nu ar putea găzdui Eurovision-ul
B365
15.05
Detaliul de groază din cauza căruia Bucureștiul nu ar putea găzdui Eurovision-ul
Citește mai mult
Detaliul de groază din cauza căruia Bucureștiul nu ar putea găzdui Eurovision-ul

Echipe/Competiții

fcsb 35 CFR Cluj 20 dinamo bucuresti 32 rapid 25 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
16.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share