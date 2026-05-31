Am afirmat odată că jucătoarea cea mai talentată din generația Simona Halep este… Sorana Cîrstea!

Simona s-a cam supărat, dar am explicat că, pentru a fi o mare campioană, sunt necesare mai multe calități, talentul este doar una.

Am văzut, în cei 60 de ani trăiți în tenis, multe talente românești remarcabile care au rămas la periferia tenisului mare.

Până acum câțiva ani, o puneam și pe Sorana în această categorie. În vreme ce Simona triumfa, având, pe lângă talent, o constanță deosebită în joc, viteză de deplasare stânga-dreapta superioară, rezistență fizică și, în primul rând, un mental mult mai puternic decât al Soranei.

Astăzi însă, după ce și-a făcut un transplant de psihic reușit, Sorana este, cu frumoasele ei arme dintotdeauna, pe locul 18 mondial, cu perspective de avansare!

Sorana Cîrstea (FOTO: Getty Images)

Reproșul că n-a jucat așa în tinerețe mi se pare eronat: în tenis, ca și în viață, lucrurile se întâmplă nu tot timpul, ci când le vine vremea…