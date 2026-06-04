FRF a ierarhizat cele 16 cluburi din ediția viitoare a Ligii 1.

Există trei situații: excelentă, bună și de îmbunătățit.

Un singur club privat 100% face parte din prima categorie: e excelent. Îl ghiciți?

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FCSB e patronat de Gigi Becali, Stăpânul imixtiunilor, al derapajelor și al exceselor. De acum el este însă, oficial, și Stăpânul unui mic miracol.

Federația Română de Fotbal a introdus din acest an un nou capitol în cadrul licențierii privind participarea în campionat. E vorba despre un sistem de evaluare a sănătății financiare a cluburilor profesioniste.

La capătul analizei tuturor celor 16 formații care vor participa în viitoarea ediție a Ligii 1, forul prezidat de Răzvan Burleanu a creat 3 categorii, în care a împărțit cluburile, în funcție de starea financiară în care se regăsesc:

SITUAȚIE FINANCIARĂ EXCELENTĂ

Universitatea Cluj

Corvinul

FCSB

SITUAȚIE BUNĂ

Universitatea Craiova

Oțelul

Csikszereda

Farul

Rapid

Sepsi

SITUAȚIE DE ÎMBUNĂTĂȚIT

Voluntari

FC Argeș

CFR Cluj

Petrolul

UTA

Dinamo

FC Botoșani

Poate că ați tresărit, pe bună dreptate. Am scris mai sus că FCSB e singurul club privat la categoria excelentă. Iar în categoria de top am văzut că mai sunt U Cluj și Corvinul. Numai că acestea sunt grupări puternic ajutate de autoritățile locale, prin venituri de la buget.

Să revenim la ierarhia interesantă întocmită de federație.

FCSB, de 2,5 ori mai bine decât Dinamo

Cluburile au fost clasificate în funcție de punctajul primit în urma evaluării. De exemplu, primul loc e ocupat de U Cluj, cu 85 de puncte, FCSB, care e pe 3, are 83,5 puncte, în vreme ce Dinamo, aflată la coadă, a reușit să atingă doar 34 de puncte.

Ce ne spune această ierarhie, poate cea mai importantă, alături de cea dată de clasamentul jocurilor și al rezultatelor?

Practic, principala concluzie conține un paradox formidabil. Clubul exclusiv privat din fotbalul nostru care e cel mai sănătos din punct de vedere financiar e cel patronat de Gigi Becali!

Gigi Becali, finanțatorul FCSB FOTO Montaj GOLAZO.ro

Cum a condus Becali timp de 23 de ani

De ce e paradoxal? Fiindcă cu greu în ultimii 20-30 de ani, un alt personaj care a activat în fotbal a creat mai multă imagine negativă, scandaluri și derapaje.

Becali, care conduce FCSB din ianuarie 2003, a fost cel care a călcat în picioare orice normă de respect la adresa angajaților, adversarilor sau arbitrilor. N-a lăsat antrenorii să-și facă meseria, a făcut schimbările din fotoliul vilei sale, a jignit și batjocorit în public mulți dintre jucătorii pe care i-a avut. S-a considerat stăpân și a acționat mereu în consecință.

A avut și un mare avantaj, să fim realiști

Comportamentul lui e un simbol de „Așa nu”. Dar, managerial vorbind, clubul patronat de el este „Așa da”.

Trebuie adăugat însă ceva. Adevărul e că Becali a pornit cu un avans uriaș față de toți ceilalți patroni. Pentru că a venit la cel mai important brand din fotbalul nostru, la echipa cu palmaresul internațional cel mai strălucitor, chiar dacă l-a pierdut apoi. Dar baza de suporteri a rămas.

Dacă o echipă de fotbal e ca o marcă de mașină bună, rar renunți la ea, majoritatea suporterilor Stelei nu au migrat din Mercedes în Opel când echipa s-a redenumit FCSB.

Care e rezultatul managementului marca Gigi Becali

Și acum aflăm și oficial ceea ce se știa din parcurgerea și compararea rapoartelor financiare ale cluburilor: FCSB e clubul privat cel mai sănătos.

În aceeași categorie cu FCSB mai apar și U Cluj și Corvinul, care însă sunt conectate la rețeaua de bani a autorităților locale.

Corvinul, pe parcursul anului trecut, și-a asigurat 75% din venituri din banii primiți de la Primărie. Procentul în cazul lui U Cluj, din partea Primăriei lui Emil Boc, a fost mai mic, de 30%.

La FCSB sunt doar bani privați. Produși de club, unul condus de cineva care e văzut ca fiind un contramodel în fotbalul românesc. E un paradox, unul dintre cele de care viața de zi cu zi e plină.

Să conduci într-un mod primitiv și cu toate acestea, FCSB să fie plasat la categoria „excelent” chiar de Răzvan Burleanu, nimeni altul decât o țintă obișnuită a jignirilor lui Becali.

Un răspuns complicat

Aceasta e realitatea. De astăzi și din toți anii recenți. De aici se naște o întrebare: Ce își doresc fanii și fotbaliștii din România, dintre:

cluburi unde patronii lasă antrenorii să lucreze, au respect pentru jucători și conduc fără derapaje, dar în care există restanțe salariale, cesiuni de creanțe pe bandă rulantă, datorii și o ștampilă pusă de FRF care sună oficial „situație de îmbunătățit”, dar, de fapt, în realitate, mesajul e că „situația e îngrijorătoare”.

Cluburi precum cel unde conduce cineva precum Gigi Becali, dar care funcționează perfect din punct de vedere financiar.

Jucătorii nu știu ce ar răspunde, dar noi, pasionații de sport, ce am răspunde? Complicat.

Dinamo vs Steaua

La finalul anilor 90 și începutul lui 2000, Dinamo era un club mai potent financiar decât Steaua. Un exemplu: licitația pe Mutu a fost câștigată de Dinamo.

Tot Dinamo care a reușit să-i repatrieze pe Lupescu și Prunea. Și să-i cumpere pe Claudiu Niculescu, Zicu și Alexa.

În ultimii 20 de ani însă, Dinamo s-a sufocat sub toate certurile, furtunile egolatre și ingineriile financiare ale acționarilor care s-au tot perindat. Clubul a fost condus, pe rând și împreună, apoi iar pe rând, de Borcea, Nețoiu, Săvulescu, Turcu, Badea și Negoiță.

Dinamo a ajuns să bifeze două insolvențe, o retrogradare și încă nu e un club sănătos, din moment ce FRF îi recomandă să se trateze cu precauție financiară.

Tot în ultimii 20 de ani, Becali a călcat în picioare tot ce a ținut de civilizație și bune maniere, dar a creat un club care e premiat de o administrație a FRF. Care administrație federală are, la rândul ei, o groază de slăbiciuni. Dar evaluează corect starea financiară și organizatorică a membrilor.

O comparație FCSB vs Dinamo pe precedenții 2 ani (2024 și 2025) arată prăpastia care a crescut dintre cele două cluburi:

SURSA FCSB DINAMO Venituri totale 52.500.000 14.300.000 Beneficii angajați 23.200.000 13.100.000 Venituri de la UEFA 19.800.000 850.000 Venituri din bilete 12.800.000 3.500.000 Profit / Pierdere +3.500.000 -9.000.000 *sumele sunt exprimate în euro *sumele sunt exprimate în euro

Se spune că toate reușitele și nereușitele au la bază același lucru: banii. Așa e?

Evident că există argumente pentru toate cifrele de mai sus. Că Dinamo a fost în Liga 2, că a trecut printr-o insolvență, că n-a mai fost în Europa de 9 ani, dar și că FCSB a accesat mereu cupele europene și că a beneficiat de bonusurile și meciurile cu tribunele pline.

Se poate spune că Becali a avut bani, iar acționarii lui Dinamo, nu.

Numai că banii se fac. Ei sunt de multe ori o măsură, nu un dat. Banii transmit o informație despre o companie. În cazul acesta, despre cluburile de fotbal.

Cel considerat răul suprem în fotbalul românesc, imposibil de pus într-un titlu fără ca lumea să nu-ți sară în cap, este primul în fruntea eficienței și solidității cluburilor de fotbal private. Sportul e complicat pentru că viața este complicată și, rareori, în alb și negru.