Cristian Geambașu Bariera rusească +6 foto
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Cristian Geambașu Bariera rusească

alt-text Cristian Geambașu
alt-text Publicat: 02.06.2026, ora 16:18
alt-text Actualizat: 02.06.2026, ora 16:18
  • Călătoria de vis a Soranei la Roland Garros s-a încheiat după un meci scurt cu Mirra Andreeva. O adversară peste puterile româncei care a fost mai timorată decât adolescenta din fața ei. De ce așa?
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Drum închis pentru Sorana în fața Mirrei Andreeva. 0-6, 3-6. O barieră înaltă cât Tour Eiffel și lată cât tinerețea adversarei.

La 19 ani de-abia împliniți, rusoaica manifestă o știință a jocului demnă de o veterană. Nu este foarte simpatică, părere personală, dar este talentată, puternică și curajoasă.

Andreeva posedă o intuiție care o duce singură spre planul de joc adaptat adversarei. Nu o dă modestia afară din casă, loc comun pentru cei conștienți de forța lor.

Mirra Andreeva, victorie în fața Soranei Cîrstea la Roland Garros (FOTO: IMAGO)
Mirra Andreeva, victorie în fața Soranei Cîrstea la Roland Garros (FOTO: IMAGO)

Galerie foto (6 imagini)

Sorana Cîrstea, învinsă de Mirra Andreeva la Roland Garros (FOTO: IMAGO) Sorana Cîrstea, învinsă de Mirra Andreeva la Roland Garros (FOTO: IMAGO) Sorana Cîrstea, învinsă de Mirra Andreeva la Roland Garros (FOTO: IMAGO) Mirra Andreeva, victorie în fața Soranei Cîrstea la Roland Garros (FOTO: IMAGO) Sorana Cîrstea, învinsă de Mirra Andreeva la Roland Garros (FOTO: IMAGO)
+6 Foto
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Trac de adolescentă la veterană

Sorana a intrat în meci doar în câteva momente. Nu a intrat sau, mai corect, nu a fost lăsată să o facă. Paradoxal, ea a jucat cu tracul unei debutante, nu adolescenta Andreeva.

Vecinătatea unei performanțe niciodată atinse în carieră a blocat-o pe româncă. Loviturile fără forță și fără intensitate au venit dintr-o mână încordată.

Când și-a eliberat-o au venit punctele. Dar acestea au fost puținele excepții, iar totalul de 27-56 pentru rusoaică la mingi câștigate explică și durata partidei. Numai 57 de minute, doar un pic mai mult decât reușise să stea pe teren argentinianca Solana Sierra în fața Soranei.

Inclusiv acel 0-6 din primul set a adâncit senzația de imagine inversată de oglindă.

Sorana Cîrstea, învinsă de Mirra Andreeva la Roland Garros (FOTO: IMAGO)
Sorana Cîrstea, învinsă de Mirra Andreeva la Roland Garros (FOTO: IMAGO)

Galerie foto (6 imagini)

Sorana Cîrstea, învinsă de Mirra Andreeva la Roland Garros (FOTO: IMAGO) Sorana Cîrstea, învinsă de Mirra Andreeva la Roland Garros (FOTO: IMAGO) Sorana Cîrstea, învinsă de Mirra Andreeva la Roland Garros (FOTO: IMAGO) Mirra Andreeva, victorie în fața Soranei Cîrstea la Roland Garros (FOTO: IMAGO) Sorana Cîrstea, învinsă de Mirra Andreeva la Roland Garros (FOTO: IMAGO)
+6 Foto
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Factorul Țiriac. Prea târziu!

Putea face mai mult Sorana? Putea fi pregătită mai bine întâlnirea de antrenorul Adrian Cruciat? Probabil că da. Atât din punct de vedere al planului de joc, dar și al meciului din cap.

Ea trebuia să arate pe teren ca aceea care nu are ce pierde. Lumea nu o aștepta pe Sorana, ci pe Mirra. Statutul de outsider ajută de obicei, pe Sorana a blocat-o

Ion Țiriac a fost la meci și a stat în loja lui undeva pe primul rând spre stânga, așa cum privim la televizor. Fostul finalist de Cupa Davis a rămas impasibil pe locul lui pe tot parcursul primului set.

Apoi, de la începutul manșei secunde, Țiriac s-a mutat mai spre mijlocul lojei, părând că se implică activ în felul în care juca Sorana. Dacă nu își propunea să fie miliardar, nea Ion putea fi un uriaș antrenor.

Ion Țiriac (FOTO: IMAGO) Ion Țiriac (FOTO: IMAGO)
Ion Țiriac (FOTO: IMAGO)

O amintire

Microfoanele nu au captat indicații de joc, dar cred că nu întâmplător exact aceea a fost perioada din meci în care Sorana nu a fost umbra ei înseși.

Pot conta atât de mult câteva cuvinte? Se pare că da, la Wimbledon în 2019, când Simona Halep a bătut-o în finală pe Serena Williams, planul de joc a fost „joacă slais și o bați!”. Reticentă de multe ori la sfaturi, Simona a ascultat și l-a aplicat. Ghiciți cine i l-a sugerat?

Roland Garros Sorana Cirstea Ion Tiriac Mirra Andreeva
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