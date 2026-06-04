FCSB l-a convins! Contract nou pentru unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei: „E al nostru” +50 foto
FCSB/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

FCSB l-a convins! Contract nou pentru unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei: „E al nostru”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 04.06.2026, ora 17:28
alt-text Actualizat: 04.06.2026, ora 17:28
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a dezvăluit că Florin Tănase (31 de ani) va semna prelungirea contractului.
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Florin Tănase s-a întors la FCSB în vara anului 2024, după despărțirea de Al-Okhdood, iar actuala sa înțelegere cu formația roș-albastră expiră la 30 iunie 2026.

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Florin Tănase semnează prelungirea contractului cu FCSB

Mihai Stoica a dezvăluit că „decarul” echipei a purtat negocieri cu Gigi Becali și că cele două părți au ajuns la un acord pentru prelungirea acordului cu încă doi ani.

„Cu Tănase, Gigi a avut o discuție și cred că se vor înțelege să continue. Pe doi ani. Tănase e al nostru.

Nu îl văd plecând. Tănase face în decembrie 32 de ani, acum are 31”, a declarat Mihai Stoica, citat de fanatik.ro.

2.000.000 de euro
este cota de piață a lui Florin Tănase, potrivit transfermarkt.ro

Florin Tănase a jucat accidentat cu Dinamo

La finalul partidei cu Dinamo (2-1), duel decisiv pentru calificarea în Conference League, Gigi Becali l-a criticat pe Tănase.

Mihai Stoica a vorbit și el despre evoluția „decarului” și a explicat că acesta a jucat accidentat.

„Tănase a avut niște probleme mari. Nu s-a antrenat, a ieșit din antrenamente, a avut gamba încărcată. E final de sezon. Nu mai poate nici el. La meciul cu Dinamo, ei aveau 46 de meciuri și noi 61.

E mare diferență. La noi diferența o fac meciurile din Europa unde încărcătura e foarte, foarte mare. Am discutat și l-am convins să prelungească”, a concluzionat Mihai Stoica pentru sursa citată.

Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg
Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg

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  • În stagiunea recent încheiată, Florin Tănase a jucat în 51 de meciuri pentru FCSB, în toate competițiile, reușind să înscrie 17 goluri și să ofere 8 pase decisive.
  • Ca jucător al roș-albaștrilor, fotbalistul originar din Găești a câștigat un titlu de campion, o Cupă și o Supercupă a României. De asemenea, a ieșit de două ori golgheterul campionatului.
  • Viitorul Constanța, FC Voluntari și Al Jazira sunt echipele la care a mai jucat Tănase de-a lungul carierei.

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