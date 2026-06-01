Despre un moment de afecțiune sinceră pe care îl vezi din ce în ce mai rar pe terenul de sport. Pe orice fel de teren de dincolo de sport

Dincolo de clișee și surogate emoționale. Revederea dintre Sorana Cîrstea și Marion Bartoli a fost un moment frumos care nu reclamă baie de epitete. A fost o întâlnire între două prietene care nu au împărțit doar acadele și păpuși de pluș de-a lungul istoriei lor.

Primul personaj, Sorana Cîrstea. Sorana câștigă meciul luptând cu ea mai mult decât cu chinezoaica Wang în setul al doilea.

Bucurie reținută a româncei, care nu își celebrează agresiv victoria prin care își egala cea mai bună performanță a carierei. Din nou sfert de finală la Roland Garros după 17 ani de drumuri întortocheate, uneori rătăcite.

Pur și simplu bucuria

Al doilea personaj al poveștii, Marion Bartoli. Marion Bartoli i-a fost Soranei adversară, parteneră de antrenament și la un moment dat chiar antrenoare.

Se nimerise, oare?, că Marion realiza interviul pe teren, imediat după meci. Franțuzoaica a venit cu un zâmbet larg pe față și a îmbrățișat-o lung pe Sorana.

Scena nu a conținut elemente prefabricate. Era doar bucuria regăsirii între două prietene. Sunt rare astfel de clipe, de aceea este important cum le întâmpini. Ele au știut cum.

Îmbrățișarea dintre Sorana Cîrstea și Marion Bartoli (FOTO: captură Eurosport)

Dezvoltarea personală fără cărți

Despre Sorana s-a scris mult în ultima perioadă și se va mai scrie. Își merită celebritatea dobândită la crepuscul de carieră. Merită și mai tare laude pentru rigoarea cu iz de sacrificiu cu care și-a pregătit anunțata ieșire din scenă.

De ce joacă Sorana la 36 de ani un tenis pe care era capabilă să-l joace și cu 10-15 ani mai devreme, nu știe nimeni. Acesta este și farmecul, nu trebuie să înțelegem chiar totul.

Totuși, să nu uităm că altele la 36 de ani sunt lăsate demult sau dacă mai joacă trag de multe kilograme în plus și de tone de blazare.

Sorana în schimb este doar piele, mușchi și os. Și concentrare. Nu arăți așa fără antrenament militar și dietă strictă.

Cred că în loc să citești cărți de „dezvoltare personală” mai bine te uiți la cum arată și cum joacă Sorana. Tenisul ei este frumos prin simplitate. Este fluid, precis geometric, fără zorzoane kitsch.

Sorana Cîrstea (Foto: IMAGO)

Marion se elibera, nu se retrăgea!

Marion Bartoli are o poveste de viață care comprimă chin, glorie, accidentări și coabitarea dificilă cu un tată sever, care i-a fost și antrenor.

Și nu în ultimul rând, o luptă obsedantă cu kilogramele. Un război de uzură, uneori pierdut, alteori câștigat, apoi din nou pierdut.

Apogeul carierei lui Marion a fost la Wimbledon 2013, acolo unde a câștigat turneul fără să piardă set. Atunci a atins stelele și, brusc, la 40 de zile distanță, număr sacru biblic, și-a anunțat retragerea.

Ultimul turneu la care a participat a fost Western&Southern Open, iar ultima adversară pe care a avut-o a fost, ce să vezi, Simona Halep! Simona era atunci rising star, steaua în urcare.

Simona a câștigat meciul cu Marion în turul secund și i-a semnat oficial retragerea franțuzoaicei. La ora meciului Bartoli nu împlinise încă 29 de ani și probabil că ar fi putut să mai joace.

Marion Bartoli s-a retras în 2013 (Foto: Getty Images)

Dincolo de accidentări, problemele de greutate și presiunea nervoasă exercitată de monsieur Walter, tatăl, Marion evada spre lumea unde nu ai program de cazarmă.

Renunțând la tenisul competiție, Bartoli a lăsat regrete în urmă, dar s-a eliberat. A făcut-o când era pe creastă, lucru pe care cei mai mulți nu au puterea să îl facă. Djokovic stă mărturie.

Atunci când vom ști

Întâlnirea dintre Sorana și Marion a fost caldă, interviul a curs natural, fără excesele emoționale atât de gustate în vremurile noastre.

La final, prietenele s-au îmbrățișat din nou, prelung, ca prima dată. Poate a fost și un tonic psihic pentru ce urmează.

Sfertul de finală cu rusoaica Mira Andreeva se anunță complicat. Setată de specialiști drept unul dintre copiii minune ai tenisului actual, capricioasa Andreeva pornește ca favorită. Nu mare favorită, dar favorită.

Ultima lor întâlnire a revenit siberiencei după un meci de 3 seturi. Acum poate va fi altceva. Clar, dacă la sfârșitul meciului o vom vedea pe Marion Bartoli, va însemna aproape sigur că Sorana va fi câștigat.