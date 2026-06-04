„Poate nu o vom demonta” FOTO. Donald Trump are planuri de viitor cu arena UFC din curtea Casei Albe » O compară cu Turnul Eiffel

Președintele american Donald Trump (79 de ani) ia în calcul să păstreze permanent arena care se construiește în curtea Casei Albe. Aceasta va găzdui evenimentul UFC de la mijlocul lunii iunie.

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Evenimentul va marca cea de-a 250-a aniversare a existenței Statelor Unite și va avea loc pe 14 iunie, în ziua în care Trump împlinește 80 de ani.

Donald Trump: „Mă gândesc că poate nu o vom demonta niciodată”

Construcția arenei a început deja, iar Donald Trump a declarat că ia în calcul să o transforme într-o atracție permanentă.

Președintele SUA a făcut o comparație cu Turnul Eiffel din Paris, care a fost construit în 1889 pentru Expoziția Universală, care marca 100 de ani de la Revoluția Franceză și urma să fie demontat după 20 de ani, însă autoritățile au decis însă să îl păstreze.

„Mulți nu știu că Turnul Eiffel trebuia să fie demontat imediat după Expoziția Universală.

Au spus: «Știți ceva? Ne place destul de mult, hai să-l mai lăsăm puțin». Apoi au adăugat: «Hai să-l mai păstrăm încă o perioadă» și, în cele din urmă, nu l-au mai dărâmat niciodată.

Construim ceva în fața Casei Albe care este foarte atractiv pentru mulți oameni. Mă uit la ea (n.r. - la arenă) și mă gândesc că poate nu o vom demonta niciodată”, a declarat Donald Trump, citat de bbc.com.

Arena improvizată dedicată evenimentului UFC va avea aproximativ 5.000 de locuri, iar alți 75.000-100.000 de spectatori vor putea sta în apropiere, unde vor putea urmări gratuit meciurile pe ecrane uriașe.

Ilia Topuria - Justin Gaethje, meciul principal

Meciul principal al evenimentului UFC Freedom Fights 250 de pe 14 iunie va fi între luptătorii Justin Gaethje și Ilia Topuria.

Campion UFC la două categorii, Alex Pereira va lupta împotriva lui Ciryl Gane la categoria grea, acesta fiind evenimentul secundar al galei organizate la dorința lui Trump.

Alte patru dueluri vor completa evenimentul:

Sean O'Malley - Aiemann Zahabi

Mauricio Ruffy - Michael Chandler

Bo Nickal - Kyle Daukaus.

Diego Lopes - Steve Garcia

60 de milioane de dolari ar urma să cheltuiască UFC pentru organizarea acestui eveniment

Dana White, președintele UFC, a declarat luna trecută că aproximativ 4.300 de persoane vor asista la eveniment, majoritatea fiind membri ai armatei.

În același timp, 85.000 de bilete vor fi oferite gratuit publicului pentru a urmări gala pe ecrane amplasate în South Lawn, parcul din fața Casei Albe.

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