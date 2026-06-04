„Sabrina l-a lovit!” Martorii povestesc pentru GOLAZO.ro cum Sabrina Voinea i-a dat „palme și pumni” iubitului ei. Șeful FRG: „Nu tolerăm!”

Sabrina Voinea, 19 ani, a fost din nou protagonista unui incident nefericit după cel în care s-a tras de păr cu o componentă a lotului de haltere.

Gimnasta l-a agresat pe iubitul ei, Șerban Cotîrlan, component al lotului masculin de gimnastică.

Președintele Federației Române de Gimnastică, Ioan Suciu, spune că „nu tolerează astfel de comportamente”.

Martorii oculari au povestit ce s-a petrecut între cei doi și cum a reacționat gimnastul. Toate detaliile, în rândurile de mai jos.

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Sabrina Voinea, una dintre cele mai talentate gimnaste din România, ar fi fost deranjată de faptul că iubitul ei, Șerban Cotîrlan, nu și-ar fi făcut timp pentru a sta cu ea, spun sursele GOLAZO.ro care au fost martore la incident.

Surse GOLAZO.ro: „Dădea mai mult la corp”

Acesta a început în incinta complexului „Lia Manoliu”, acolo unde cei doi se pregătesc.

„Îi tot reproșa că el nu vrea să stea împreună. Era spre după-amiază și probabil Sabrina dorea să își facă planuri împreună spre seară. Tânărul îi tot zicea că nu se poate. De aici a început. Sabrina a început să-l înjure, să-i arunce cuvinte urâte, iar când a văzut că el nu reacționează, a început să-l lovească. I-a dat mai multe palme, pumni. Dădea mai mult la corp, nu la față”.

Lucrurile nu s-au oprit aici. Sportivul a mers către recepția hotelului Sport, din incinta complexului, pentru a-și lua câteva lucruri din cameră înainte să plece. Însă nu a scăpat de furia Sabrinei.

„Chiar dacă erau oameni de față, ea nu s-a oprit din a-l înjura și lovi. Băiatul nu a ripostat, nu a împins-o pe Sabrina, nimic. S-a abținut. Apoi au ieșit din hotel și s-au îndepărtat, așa că nu am mai văzut ce s-a întâmplat”.

Surse din anturajul sportivului au povestit ce s-a petrecut ulterior.

„După câteva ore, Șerban a făcut o nouă tentativă de a pleca spre casă, dar Sabrina s-a opus din nou. Palme, pumni, iar mama ei (n.r. - Camelia Voinea), care era de față, nu a intervenit deloc. La hotelul Sport și în incinta complexului Lia Manoliu există camere, așa că sunt probe video. Am înțeles de la colegii de sală ai lui Șerban că are urme pe corp, de la lovituri”.

Ioan Suciu: „Nu tolerăm!”

Ce a făcut sportivul după agresiunea suferită? „A mers la IML (n.r. - Institutul Național de Medicină Legală), apoi a depus plângere la o secție de poliție. Nu vrea ca lucrurile să rămână așa. Așteaptă eliberarea certificatului medico-legal și apoi va vedea ce măsuri va lua”.

GOLAZO.ro a luat legătura cu persoanele implicate pentru a obține o confirmare oficială a incidentului. Sabrina Voinea nu a răspuns apelurilor, iar Șerban Cotîrlan a declarat că nu vrea să comenteze subiectul, neinfirmându-l.

Așa că ne-am îndreptat către oamenii cu responsabilitate din jurul celor doi.

Ioan Suciu, președintele Federației Române de Gimnastică, a condamnat comportamentul gimnastei.

„ Nu tolerăm astfel de comportamente care contravin valorilor sportului și principiilor de respect pe care le promovăm . Am înțeles că au fost formulate sesizări către autoritățile competente și asteptăm mai multe detalii.



În prezent, Sabrina Voinea se află sub contract cu CSM Constanța și își desfășoară pregătirea în sala de la Lia Manoliu, cu acordul ANS”.

Florin Oancea, directorul complexului „Lia Manoliu”, ne-a confirmat și el existența acestui incident.

„Referitor la incidentul dintre Sabrina și Serban, am luat cunoștință de existența lui, însă precizez că niciun angajat al instituției noastre nu a asistat la desfășurarea acestuia. De asemenea, menționez că incidentul nu a avut loc în unitatea noastră de cazare și nici în sala de pregătire aflată în administrarea noastră.



Pentru informații suplimentare, vă recomand să vă adresați direct persoanelor implicate, întrucât nu dețin alte detalii relevante. Totodată, voi transmite o informare și către Agenția Națională pentru Sport. Nu am primit solicitări, până în acest moment, din partea Poliției pentru înregistrările video”.

Antrenorul coordonator al lotului masculin național de seniori, Răzvan Șelariu, a avut o declarație scurtă pentru GOLAZO.ro: „Nu pot nici să infirm, nici să confirm acest incident. Vreau să avem liniște, pentru că ne pregătim de un Campionat European (n.r. de la Zagreb, Croația, în august)”.

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