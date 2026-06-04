„E absurd, strigător la cer”  Ministrul Apărării, noi detalii despre neregulile grave de la CSA Steaua: „De două ori mai mulți colonei decât la Infanterie!” +9 foto
Radu Miruță FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Diverse

„E absurd, strigător la cer” Ministrul Apărării, noi detalii despre neregulile grave de la CSA Steaua: „De două ori mai mulți colonei decât la Infanterie!”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 04.06.2026, ora 10:47
alt-text Actualizat: 04.06.2026, ora 10:51
  • Radu Miruță (41 de ani), ministrul Apărării Naționale, a vorbit din nou despre neregulile grave pe care le-a descoperit în cadrul clubului CSA Steaua București.
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La începutul lunii aprilie, în cadrul unei conferințe de presă, Radu Miruță a prezentat o serie de „ilegalități” descoperite la CSA Steaua în urma unor controale.

Printre acestea se numărau contracte de antrenori pentru persoane care nu erau, de fapt, antrenori, pontaje fictive și încasări de sume pentru sâmbete, duminici și sărbători legale.

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Radu Miruță, despre neregulile de la CSA Steaua: „Este absurd, e strigător la cer”

În cadrul unei intervenții telefonice la Antena 3, Radu Miruță a tras un semnal de alarmă cu privire la situația clubului, unde numărul coloneilor ar fi dublu decât la alte divizii ale MApN.

„N-am apucat să mă uit la tot cu nume și prenume, însă de-a lungul timpului s-a creat un mecanism prin care și-au făcut locuri calde, cu grade ridicate, într-o zonă un pic mai umbrită despre cum se cheltuiesc banii.

Acolo sunt 690 de posturi încadrate, în organigramă sunt vreo 409 posturi ocupate, iar din aceste 409, ponderea celor care au grad de colonel este de două ori și jumătate mai mare și decât la Divizia de Apărare Cibernetică și decât la Divizia de Infanterie. Este absurd, e strigător la cer”, a declarat, miercuri, Radu Miruță.

Radu Miruță, la conferința de presă de la sediul MApN. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Radu Miruță, la conferința de presă de la sediul MApN. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (9 imagini)

Radu Miruță, la conferința de presă de la sediul MApN. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Radu Miruță, la conferința de presă de la sediul MApN. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Radu Miruță, la conferința de presă de la sediul MApN. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Radu Miruță, la conferința de presă de la sediul MApN. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Radu Miruță, la conferința de presă de la sediul MApN. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
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Radu Miruță a subliniat că nu va mai tolera astfel de probleme la Steaua.

„Nu i-am verificat pe toți. Sunt chiar oameni care erau încadrați la CSA și erau trimiși să lucreze prin alte instituții în afara Ministerului cu cumul de funcții.

Sunt oameni la Clubul Sportiv al Armatei care pontau 609 ore într-o anumită perioadă de timp, ei fiind la serviciu 20 de ore.

Sunt oameni la club care figurau ca fiind în concediu, și nu doar că apăreau și la serviciu, apăreau la serviciu luând ore suplimentare pe sâmbete și duminici. Șmecheria asta nu mai merge”.

Radu Miruță: „Au mers să fie validați la DNA”

Radu Miruță a precizat și ce măsuri au fost luate deja în privința angajaților.

„Pentru cei pe care i-am găsit, chiar dacă au funcție ca un blat, cum se spune pe românește și cu cioara vopsită, în ceea ce presupune activitatea financiară, astăzi (n.r. - miercuri) au mers să fie validați la DNA, dacă e adevărat sau nu ceea ce s-a găsit.

Pentru ceilalți se face o reorganizare a întregului Club Sportiv al Armatei, așteptarea fiind că propunerea de reorganizare să fie una care să răspundă problemelor care au fost identificate în urma acestor controale”, a mai declarat Radu Miruță.

Radu Miruță a mai vorbit și în februarie 2026 despre neregulile grave pe care le-a găsit la clubul din Ghencea.

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