Nu înțeleg de ce la televiziuni, la Știri, se repetă în neștire „faptul” că PSG este a doua echipă care își apără titlul de campioană intercluburi a Europei, după Real Madrid, care l-a câștigat de 3 ori consecutiv.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Real Madrid are, într-adevăr, 3 titluri la rând, 2016, 2017, 2018, dar și 5 la rând, 1956-1960!

3 consecutive mai au Ajax Amsterdam, 1971, 1972, 1973 și Bayern München, 1974, 1975, 1976. Iar două titluri unul după altul, ca PSG, au reușit Inter Milano, 1964, 1965, Liverpool, 1977, 1978, Nottingham Forest, 1979, 1980, Benfica, 1961, 1962.

Se pot contrazice și cifrele oficiale cu fake news, tocmai pentru că sunt oficiale? Bineînțeles.