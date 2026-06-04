Rareș Ilie, dorit în Italia Ținta Rapidului ar putea ajunge în Serie B
Rareș Ilie
Campionate

Rareș Ilie, dorit în Italia Ținta Rapidului ar putea ajunge în Serie B

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 04.06.2026, ora 16:53
alt-text Actualizat: 04.06.2026, ora 16:53
  • Rareș Ilie (23 de ani), jucătorul celor de la Nice care ar fi dorit de Rapid, ar putea ajunge în Italia. Detalii, mai jos în articol.
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În vara anului 2022, Nice le plătea celor de la Rapid suma de 4 milioane de euro pentru transferul lui Rareș Ilie.

Internaționalul român a bifat doar 10 meciuri pentru francezi, fiind împrumutat la mai multe echipe: Maccabi Tel Aviv (Israel), FC Lausanne-Sport (Elveția), Catanzaro și Empoli (Italia).

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Rareș Ilie, dorit din nou de Catanzaro

Cu toate că Rareș Ilie ar fi dorit de Rapid, gruparea italiană Catanzaro ar fi intrat și ea pe fir și vrea să-l transfere pe fotbalistul român, scrie gsp.ro.

Echipa din Serie B și l-ar dori pe Ilie sub formă de împrumut, cum a mai jucat în a doua jumătate a sezonului 2024/2025.

15 meciuri
a jucat Rareș Ilie pentru Catanzaro. A oferit 3 pase decisive

În acest sezon, Rareș Ilie a fost împrumutat de Nice la Empoli, tot în Italia, acolo unde a jucat 28 de meciuri, a marcat de două ori și a oferit patru pase decisive.

Catanzaro a încheiat campionatul pe locul 5 în Serie B, cu 59 de puncte acumulate după 38 de etape.

1,2 milioane de euro
este cota de piață a lui Rareș Ilie, conform Transfermarkt

Rareș Ilie se va întoarce la Nice după experiența de la Empoli. Italienii nu ar dori să activeze clauza acestuia de cumpărare în valoare de 800.000 de euro.

Cifrele lui Rareș Ilie din carieră:

  • Rapid: 60 de meciuri, 9 goluri, 12 pase decisive
  • FC Lausanne-Sport: 32 de meciuri, 4 goluri, 4 pase decisive
  • Empoli: 28 de meciuri, 2 goluri, 4 pase decisive
  • Catanzaro: 15 meciuri, 3 pase decisive
  • Nice: 10 meciuri
  • Maccabi Tel Aviv: 9 meciuri, o pasă decisivă

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