Cristian Geambașu Șantierul
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Cristian Geambașu Șantierul

alt-text Cristian Geambașu
alt-text Publicat: 02.06.2026, ora 22:13
alt-text Actualizat: 02.06.2026, ora 22:18
  • România este un șantier, Bucureștiul este un șantier, naționala de fotbal este și ea un șantier.
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Șef de șantier este Gheorghe Hagi, care caută personal calificat. Grea întreprindere, doar că fostul decar al reprezentativei are o linie directoare. Se bazează foarte mult pe jucătorii proveniți din academia proprie, filiera Viitorul-Farul. E bine, e rău, e original, e previzibil? Alegeți!

Copiii care bat spre 30 de ani

Mircea Lucescu la primul lui mandat a umplut naționala de hunedoreni, nu neapărat cea mai strălucită idee, Hagi își aduce copiii care acum sunt bărbați care bat spre 30 de ani. Aioani, Florinel Coman, Ianis, Răzvan Marin, Tudor Băluță, Alex Cicâldău.

Vom vedea cât de adecvată e metoda în contextul în care niciunul dintre absolvenții academiei nu a erupt în fotbalul mare, iar, mai nou, la Ovidiu a bătut vânt de retrogradare.

Rapid, pașaport spre națională?!

La capitolul ciudățenii ale selecției (să ne ferim deocamdată să spunem greșeli) au fost cei 4 fotbaliști de la Rapid care au jucat la Tbilisi. Aioani, Borza, Moruțan, Dobre. Toți cu greșeli (gafa lui Aioani la golul georgienilor este de portar de cartier), toți cu evoluții în cel mai bun caz șterse. Toți cu evoluții în nota celor de la Rapid, care a fost marea decepție a play-off-ului.

Marian Aioani a gafat și la al doilea meci la națională (foto: as.ro) Marian Aioani a gafat și la al doilea meci la națională (foto: as.ro)
Marian Aioani a gafat și la al doilea meci la națională (foto: as.ro)

Și atunci, care a fost raționamentul? Poate e ceva ascuns care ține de parametri și disponibilitate la efort, lucruri pe care, vezi Doamne!, noi nu le controlăm.

Am spus deja că vorbim despre un șantier, dar când îi urmărești la treabă pe Lisav Eissat (campion la modă alături de Ianis) sau pe Sorescu te înveselești brusc.

Poate învățăm ceva de la Mondial

A fost ceea ce se cheamă în frumoasa limbă de lemn un test util. Totuși, 1-1 cu Georgia nu sună rău.

Frumos golul lui Louis Munteanu, de golgheter veritabil. Modestă în absolut evoluția lui Ianis, uns de părintele lui și cu tricoul cu numărul 10, și cu banderola de căpitan.

În evaluarea rezultatului, să mai ținem cont că georgienii chiar au tratat meciul ca pe un amical. Dovadă că marea lor vedetă Kvaratskhelia nu s-a deranjat să joace.

Probabil că Hagi își va decanta impresiile după ce va fi trecut și meciul cu Țara Galilor, urmând apoi să vină pregătirea adevărată pentru Liga Națiunilor.

Între timp, și noi, și el ne uităm la televizor, la Mondial. Avem ce învăța.

amical romania gica hagi georgia
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