„Avem sute de propuneri de jucători” Daniel Pancu oferă detalii de ultimă oră despre transferurile pregătite de Rapid

Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul celor de la Rapid, a vorbit despre campania de transferuri a giuleștenilor din această vară.

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După un sezon în care Rapid a ratat toate obiectivele, cel mai important fiind participarea în cupele europene, conducerea l-a instalat pe banca tehnică pe Daniel Pancu, în locul lui Costel Gâlcă.

Daniel Pancu: „Avem zeci, sute de propuneri de jucători”

Daniel Pancu s-a despărțit de CFR Cluj la finalul stagiunii, după ce echipa a terminat pe locul 3 și s-a calificat în preliminariile Conference League.

Acum, noul antrenor al celor de la Rapid a vorbit despre ce transferuri vrea la clubul giuleștean. Pancu a subliniat că este nevoie de fotbaliști mai puternici din punct de vedere fizic.

„Analizăm foarte bine. Avem zeci, sute de propuneri de jucători. Eu vreau ca Rapid să fie o echipă dominantă, dar nu neapărat prin posesie. Până acum s-a insistat foarte mult pe posesie.

Cred că avem destui jucători tehnici, foarte buni cu mingea. Vor mai veni unii la fel de buni cu mingea, dar avem nevoie și pe partea fizică să stăm un pic mai bine decât s-a stat până acum”, a declarat Daniel Pancu, conform digisport.ro.

Rapid a încheiat sezonul pe locul 5 în play-off, cu 34 de puncte.

Rapid, cantonament în Austria

Giuleștenii au anunțat oficial programul de pregătire pentru sezonul 2026/2027. După o vacanță scurtă, alb-vișiniii vor reveni la lucru la jumătatea lunii iunie, urmând să efectueze și un stagiu de pregătire în Austria.

Reunirea lotului este programată pentru 15 iunie, zi în care jucătorii vor efectua vizita medicală și vor susține prima ședință de pregătire la baza Rapid-Mobexpert de la Ștefănești.

La doar câteva zile după aniversarea celor 103 ani de existență ai clubului, sărbătorită pe 25 iunie, Rapid va pleca în cantonamentul de vară din Bad Leonfelden, Austria.

Stagiul centralizat se va desfășura în perioada 29 iunie – 10 iulie și va include trei partide de verificare împotriva unor adversari din Austria, Slovacia și Cehia.

Programul complet al presezonului pentru Rapid

15 iunie – Reunirea lotului, vizita medicală și primul antrenament;

25 iunie – Aniversarea a 103 ani de la înființarea clubului;

29 iunie – Plecarea în cantonamentul de la Bad Leonfelden (Austria);

10 iulie – Revenirea în România după încheierea stagiului de pregătire.

Meciurile amicale pe care Rapid le va juca în Austria

5 iulie, ora 17:15 (ora locală): Rapid – Rapid Viena (Austria)

Partida se va disputa pe Forstenlechner Arena din Perg.

Adversara giuleștenilor a încheiat pe locul 5 play-off-ul din prima ligă a Austriei și s-a calificat în Conference League.

8 iulie, Rapid – FC Košice (Slovacia)

Formația slovacă a terminat pe primul loc în play-out-ul primei ligi, ocupând poziția a șaptea la finalul sezonului.

9 iulie, Rapid – Slovan Liberec (Cehia)

Echipa cehă a încheiat pe locul 6 în play-off-ul primei ligi și reprezintă unul dintre cei mai puternici adversari din programul de verificare al bucureștenilor.

Clubul din Grant menționează că, în perioada următoare, va reveni cu detalii despre locurile și orele de disputare ale tuturor partidelor amicale.

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