Haos total la Real Madrid VIDEO. Florentino Perez a folosit  o filmare AI cu Jose Mourinho pentru a-și promova candidatura! Reacția portughezului
Florentino Perez ar fi folosit o filmare AI cu Mourinho pentru a-și promova candidatura!
Campionate

Haos total la Real Madrid VIDEO. Florentino Perez a folosit o filmare AI cu Jose Mourinho pentru a-și promova candidatura! Reacția portughezului

alt-text Publicat: 04.06.2026, ora 14:06
alt-text Actualizat: 04.06.2026, ora 14:06
  • Florentino Perez a confirmat, miercuri, că Jose Mourinho se va întoarce pe banca tehnică a clubului Real Madrid dacă spaniolul va câștiga alegerile prezidențiale de duminică.
  • Actualul președinte a făcut anunțul prin intermediul unui videoclip controversat publicat pe rețelele de socializare.
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Perez candidează împotriva antreprenorului Enrique Riquelme în cadrul primului scrutin fără un câștigător știut dinainte din ultimii 20 de ani.

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Florentino Perez se folosește de Mourinho în campania electorală de la Real Madrid

Videoclipul postat de actualul președinte îl înfățișează pe Mourinho îmbrăcat în tricoul lui Real Madrid. Portughezul este filmat spunând „Da!”, iar apoi apare sloganul „So MOUch history to be made” (trad. - Atât de multă istorie de scris), o aluzie deloc subtilă la antrenorul portughez care a stabilit un record de puncte în La Liga, în 2012, alături de Real Madrid.

Mourinho susține că filmarea este creată cu AI

Dar acest videoclip nu este lipsit de controverse. Presa din Portugalia susține că filmarea a fost creată cu Inteligența Artificială.

Ziarul „Record” scrie că Jose Mourinho a contactat Benfica pentru a transmite conducerii că nu a înregistrat niciun videoclip îmbrăcat în echipamentul Realului Madrid și că anunțul lui Florentino Perez a fost creat cu ajutorul AI, scrie Marca.

„Record” relatează că Real Madrid a „notificat deja Benfica în scris” că va plăti 15 milioane de euro pentru Jose Mourinho, suma urmând să fie achitată săptămâna viitoare.

Transferul lui Mourinho vine după două sezoane dezamăgitoare pentru „galactici”, la finalul cărora Barcelona a câștigat două titluri consecutive.

În ultimele două sezoane, Real Madrid, de 15 ori câștigătoare a Ligii Campionilor, a fost eliminată din sferturile celei mai importante competiții europene intercluburi, iar lipsa trofeelor l-a determinat pe Perez să convoace alegeri.

Și palmaresul lui Mourinho a dus lipsă de trofee majore, de când a plecat de la Chelsea. El a câștigat Cupa Ligii și Europa League cu Manchester United, iar mai târziu a cucerit Conference League cu AS Roma.

De-a lungul carierei sale, Mourinho a mai antrenat Tottenham, Fenerbahce și Benfica, unde avea contract până în iunie 2027.

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