Roș-albaștrii lui Luis Enrique sunt iar campionii Europei, pentru că vor joace. Iubesc fotbalul și, în final, au păstrat trofeul.

Arsenal a crezut că poate câștiga doar cu apărare și organizare. A pierdut, pentru că s-a gândit doar la trofeu, nu la joc.

PSG a cucerit Europa în 2025 jucând, atacând, făcând spectacol, iubind fotbalul. I-a ascuns mingea lui Inter într-o finală pe care a controlat-o sută la sută. 5-0 a fost exact ce merita, a fost efectul jocului său frumos. Și pentru fani, nu doar pentru istorie.

PSG, campioana Europei. Pentru că Arsenal a vrut trofeul fără joc

În 2026, nu a mai câștigat cu 5-0, dar tot victorie este, chiar și la penaltyuri, rezultatul rămâne, 4-3 la lovituri de pedeapsă, trofeul rămâne, al doilea consecutiv. Nu putea fi altfel, până la urmă.

Bucuria parizienilor după ultimul penalty. Câștigătorii Ligii Campionilor a doua oară în doi ani. Foto: Imago

Arsenal a condus și a crezut că poate fi campioana Europei tot cu 1-0, ca în Premier League. Cu un gol norocos, cu apărare aglomerată, cu organizare. Cu faze fixe, centrări și auturi de margine. Cu antifotbal.

Cifrele arată ce înseamnă fotbalul pentru PSG și pentru Arsenal

Statisticile spun totul despre acest meci de la Budapesta.

La pauză, „tunarii” aveau 26% posesie, 3 atacuri, 0 cornere, 71 de pase complete, două șuturi, unu pe poartă și un gol.

În 45 de minute, parizienii controlaseră mingea 74%. Mai vreți? 34 de atacuri, 4 cornere, 314 pase, șase șuturi… Însă zero goluri.

Putea fi la fel și în repriza a doua? Putea Arsenal să reziste astfel la nesfârșit? Încă 45-50 de minute identice? A fost la fel, dar Arsenal nu a rezistat.

Posesia Londrei a rămas aproape identică, minimă, 27%, a ajuns la 12 atacuri și 145 de pase, a rămas la zero lovituri de colț. Și niciun alt șut pe poartă.

Parisul a păstrat balonul, 73%, a avut 69 de acțiuni ofensive, 614 de pase, 10 cornere și trei șuturi cu direcție bună din 17 încercări.

Arsenal s-a agățat de meci pentru penaltyuri. Și a învins PSG

A înscris în cele din urmă din penalty. Nu a putut altfel, dar acel gol a fost decisiv.

Arsenal nu putea câștiga decât la 11 metri și a tras de finală până la 11 metri. Și totuși, acolo a pierdut. Pentru că jucătorii săi obișnuiți mai mult să se apere au uitat să tragă. Eze a șutat pe lângă poartă, Gabriel, peste.

La penaltyuri, tot PSG a învins. Pentru că a vrut să câștige prin fotbal. Și fotbalul i-a oferit trofeul.