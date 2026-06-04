Dezastru la Ploiești Petrolul a depus cerere pentru a intra în insolvență: „În ultimii cinci ani, nu am primit un leu din bani publici!”

Petrolul Ploiești a depus cerere de intrare în insolvență, din cauza problemelor financiare cu care se confruntă.

Care e reacția lui Cristian Fogarassy, vicepreședintele clubului, mai jos în articol.

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Petrolul traversează o situație complicată din punct de vedere financiar. Clubul e de ceva timp în concordat preventiv, o formă la care o societate aflată în dificultate poate apela pentru a evita insolvența.

Doar în anul 2025, Petrolul a înregistrat o pierdere de 2,6 milioane de euro.

Petrolul Ploiești a depus cererea de intrare în insolvență

Miercuri, 3 iunie, clubul din Ploiești a solicitat intrarea în insolvență, în încercarea de a-și îmbunătăți situația financiară.

Cererea depusă de Petrolul pentru a intra în insolvență. Foto: portal.just.ro

Vicepreședintele Cristian Fogarassy a explicat că Petrolul nu va intra în faliment, insolvența fiind un lucru benefic pentru continuitatea clubului.

„Într-adevăr, am cerut intrarea în insolvență a clubului la Tribunalul Prahova. Sub nicio formă Petrolul nu va intra în faliment. Avem un plan bine gândit, aveam nevoie de a intra în insolvență pentru a-l putea pune în aplicare.

Știu că lucrurile nu sună foarte bine, dar insolvența nu este un lucru negativ, este benefică pentru continuitatea clubului.

Totul depinde de planul de insolvență care urmează să fie aprobat. Așteptăm decizia instanței legată de aceste datorii, după ce va fi prezentat planul de către specialiștii cu care lucrăm.

Totul va fi făcut legal, nu sunt ipocrit, nu ascund că sperăm ca datoriile să se diminueze consistent”, a declarat vicepreședintele clubului, conform fanatik.ro.

Petrolul a încheiat sezonul pe locul 6 în play-out, cu 25 de puncte, reușind să evite la limită barajul pentru menținere/promovare în Liga 1.

Cristian Fogarassy: „Petrolul nu a primit un leu din bani publici”

Totodată, Cristian Fogarassy a acuzat autoritățile locale de neimplicare.

„Eu m-am alăturat proiectului Petrolul acum trei ani, când mi s-a spus că autoritățile locale vor sprijini echipa, așa cum se întâmplă în mai toate orașele din țară. Din păcate, în ultimii cinci ani, Petrolul, care e un simbol important al orașului, nu a primit un leu din bani publici.

Dacă gruparea de suflet a ploieștenilor beneficia de 1,5 milioane de euro anual de la autoritățile locale, acum nu numai că nu aveam probleme, ci eram pe profit!

Alte orașe dau și 2, și 3 milioane de euro pe an echipelor de fotbal, sprijinind astfel comunitatea și atrăgând copii spre sport”, a mai declarat Fogarassy.

Oficialul „lupilor galbeni” a precizat și care e planul conducerii pentru a încerca să îndrepte situația.

„Vom pune accent pe jucători tineri, continuăm să încercăm să vindem fotbaliști, așa cum am făcut-o în ultimii ani, când am obținut fonduri importante din această sursă.

Avem alături și câțiva oameni care au sprijinit mereu clubul, vom respecta fiecare pas din planul de insolvență”.

Petrolul a cesionat peste un milion de euro din drepturile TV pentru a stinge din datorii

În urmă cu câteva zile, Petrolul a cesionat drepturi TV de peste un milion de euro către membri ai conducerii clubului, finanțatori și o asociație sportivă din Ploiești.

În acest context, mai multe contracte de cesiune de creanță au fost înregistrate în Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM), vizând sumele pe care clubul urmează să le încaseze din drepturile TV aferente sezonului 2026-2027.

Valoarea totală a acestor cesiuni este de aproape 6 milioane de lei, peste un milion de euro!

Documentele analizate indică faptul că banii o parte din drepturile TV ale sezonului 2025-2026 și 2026–2027 au fost direcționați către mai multe persoane care au împrumutat clubul, dar și către o structură sportivă locală.

Cine sunt beneficiarii cesiunilor

Printre beneficiarii cesiunilor se regăsesc președintele Petrolului, Claudiu Tudor, vicepreședintele Cristian Fogarassy, oamenii de afaceri Adrian Gabriel Bădic și Răzvan Mihai Mateescu, precum și ACS Lupii Tineri Ploiești.

Documentele analizate indică următoarele cesiuni:

Adrian Gabriel Bădic - 1.375.000 lei (264.423 euro)

(264.423 euro) ACS Lupii Tineri Ploiești - 2.240.167,53 lei (430.801 euro)

(430.801 euro) Răzvan Mihai Mateescu - 700.000 lei (134.615 euro)

(134.615 euro) Răzvan Mihai Mateescu - 369.200 lei (71.000 euro)

(71.000 euro) Cristian Fogarassy - 570.434 lei (109.699 euro)

(109.699 euro) Claudiu Tudor - 500.000 lei (96.153 euro)

(96.153 euro) Claudiu Tudor - 244.655 lei (47.049 euro)

Total cumulat: 5.999.456,53 lei (1.153.740 euro)

În cazul președintelui Claudiu Tudor, documentele indică două cesiuni distincte, în valoare totală de 744.655 de lei. Ambele au ca sursă drepturile TV aferente sezoanelor 2025–2026 și 2026–2027. Prima, în valoare de 500.000 de lei, urmează să fie achitată începând din mai 2026, iar cea de-a doua, de 244.655 de lei, din iunie 2026.

Celelalte cesiuni vizează exclusiv drepturile TV din sezonul 2026–2027 și urmează să fie executate începând cu luna iulie 2026.

Cum funcționează mecanismul

Prin aceste contracte, Petrolul a cedat către diverși creditori dreptul de a încasa sume viitoare din drepturile TV ale clubului.

În practică, Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) nu mai trimite toți banii din drepturile TV direct către Petrolul. O parte din sume este oprită și plătită direct către persoanele sau organizațiile care au aceste contracte de cesiune.

Aceste contracte sunt înregistrate în Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM), ceea ce înseamnă că devin oficiale și trebuie respectate la momentul în care LPF împarte banii din drepturile TV.

Recent, gruparea prahoveană și-a dezvăluit bilanțul contabil. Care nu arată deloc bine pentru anul 2025:

A înregistrat o pierdere de 2,6 milioane de euro

Are o datorie de 9,3 milioane de euro

Față de decembrie 2024, datoria a crescut cu aproape 50%

Datoria principală e către ANAF, în jur de 4 milioane de euro, dintre care, peste 3 milioane e o sumă reeșalonată, dar care tot va trebui achitată

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