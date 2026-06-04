A venit iar vremea celor de la Knicks? Fanii au așteptat 9.845 de zile pentru a vedea o nouă victorie în finala NBA » Meci de un dramatism incredibil!

Knicks au revenit spectaculos, l-au blocat cu curaj pe „monstrul” Wembanyama și au „furat” meciul 1 al finalei NBA.

San Antonio Spurs – New York Knicks s-a terminat 95-105 (0-1 la general), dar meciul a fost de un dramatism incredibil.

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New York Knicks refuză să moară, chiar și atunci când zeii baschetului par să le întoarcă spatele.

Într-o atmosferă incandescentă, pe un teren străin extrem de neprietenos, elevii lui Mike Brown au semnat o revenire de senzație de la -14 puncte în repriza secundă, au supraviețuit asaltului final al extraterestrului Victor Wembanyama și au plecat din San Antonio cu o victorie uriașă, scor 105-95.

Pentru Knicks, fanii au așteptat exact 9.845 de zile pentru a vedea o nouă victorie în finala NBA (ultima dată fiind în 1999). Acum, echipa lui Mike Brown se află la doar trei pași distanță de primul titlu din 1973 încoace!

Părea la fel ca întotdeauna: ghinion și suferință

Meciul a început sub semnul groazei pentru fanii din New York. În primul sfert, Harrison Barnes a căzut accidental peste picioarele lui Jalen Brunson, după un duel dur provocat de Landry Shamet. Starul celor de la Knicks a părăsit parchetul șchiopătând, acuzând probleme la genunchi și la gleznă.

Deși a revenit pe teren, Brunson a părut „ruginit” în primele trei sferturi, având o seară groaznică la aruncări, 7 din 22! De această apatie a profitat San Antonio. Împinși de la spate de un Wembanyama extrem de activ, chiar dacă mai puțin eficient decât de obicei, Spurs s-au desprins la 55-48 la pauza mare, iar în sfertul trei au mărit ecartul la un maxim de 14 puncte (67-53).

Josh Hart FOTO Imago

Rețeta Knicks: sacrificiu, Josh Hart și o bancă de fier

Dar exact când totul părea pierdut, New York-ul a activat modul de luptă „pe viață și pe moarte”. Jucătorii de bancă au intrat cu o agresivitate extremă, iar Deuce McBride a reaprins speranța cu o triplă de efect la finalul sfertului trei, lăsând tabela perfect egală: 76-76.

Cum a fost posibilă recuperarea? Linia statistică a lui Josh Hart explică totul: zero puncte marcate, dar 15 recuperări, 4 intercepții și 6 pase decisive!

În același timp, Karl-Anthony Towns (18 puncte, 12 recuperări) s-a luat la trântă în defensivă cu Wembanyama, gigantul de 2,24 metri, în timp ce Mitchell Robinson l-a exasperat pe uriașul francez, provocându-i inclusiv pași în momente cruciale.

Final de infarct, cu Brunson MVP

Sfertul patru a fost un veritabil thriller. Cu 2 minute și 16 secunde rămase de joc, Wembanyama a marcat un coș cu fault peste Towns, a transformat lovitura liberă și a dus scorul la 95-94 pentru Spurs. Fanii texani anticipau victoria.

Se înșelau! Imediat după coșul lui Wembanyama, Brunson a înțepat defensiva adversă cu o triplă din colț, readucând New York-ul în avantaj. A urmat o aruncare de tip fadeaway (în care jucătorul sare și, în timp ce aruncă la coș, își deplasează corpul înapoi, îndepărtându-se de apărător) de la semidistanță, reușită de Brunson în timp ce cădea la pământ, o execuție de geniu pur care a tăiat picioarele gazdelor.

Deși Victor Wembanyama a terminat cu cifre impresionante pe foaie - 26 de puncte, 12 recuperări, 3 capace și un aproape perfect 12/13 de la linia de libere - el a suferit enorm în fața defensivei fizice a New York-ului.

Avantajul este acum de partea celor din New York. Meciul 2 se joacă tot în San Antonio, unde Wembanyama și texanii lui sunt obligați să reacționeze dacă nu vor să plece spre New York cu un handicap greu de recuperat.

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