Stoinov, chemat de galerie Ce s-a întâmplat cu fundașul după gafa din prelungirile meciului cu Argeș +49 foto
Nikita Stoinov. Foto: Sportpictures
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Stoinov, chemat de galerie Ce s-a întâmplat cu fundașul după gafa din prelungirile meciului cu Argeș

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 06.11.2026, ora 22:58
alt-text Actualizat: 06.11.2026, ora 22:58
  • Nikita Stoinov (21 de ani), fundașul lui Dinamo, a fost chemat de suporteri în fața galeriei după înfrângerea cu FC Argeș, scor 1-2, din etapa #15 a Ligii 1.
  • Cum au reacționat suporterii lui Dinamo după gafa fundașului, în rândurile de mai jos.
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Israelianul a comis o greșeală decisivă în prelungiri, care le-a permis piteștenilor să marcheze golul victoriei.

Gafă uriașă în prelungiri VIDEO. Dinamo a pierdut cu FC Argeș după o  eroare a lui Stoinov » Mendy a profitat și a marcat golul victoriei
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Gafă uriașă în prelungiri VIDEO. Dinamo a pierdut cu FC Argeș după o  eroare a lui Stoinov » Mendy a profitat și a marcat golul victoriei

Nikita Stoinov, chemat de galeria lui Dinamo după greșeala decisivă

Dinamo a avut inițiativa și și-a creat mai multe ocazii importante, însă nu a reușit să profite de ele. Elevii lui Campos au înscris doar în urma unui autogol al lui Leard Sadriu, în minutul 62.

Faza care a decis meciul s-a petrecut în minutul 90+4, când Stoinov a primit o pasă de la Pascual, în propria jumătate.

Fundașul lui Dinamo a preluat mingea și a încercat să îl dribleze pe Mamadou Mendy, care s-a apropiat rapid pentru a-l presa.

Stoinov s-a împiedicat în încercarea de a scăpa de adversar și a pierdut mingea. Mendy a recuperat și a înscris golul prin care FC Argeș s-a impus cu 2-1.

Galerie foto (49 imagini)

Gafa lui Stoinov din prelungirile meciului FC Argeş - Dinamo. Foto: Captură Prima Sport Gafa lui Stoinov din prelungirile meciului FC Argeş - Dinamo. Foto: Captură Prima Sport Gafa lui Stoinov din prelungirile meciului FC Argeş - Dinamo. Foto: Captură Prima Sport Gafa lui Stoinov din prelungirile meciului FC Argeş - Dinamo. Foto: Captură Prima Sport Gafa lui Stoinov din prelungirile meciului FC Argeş - Dinamo. Foto: Captură Prima Sport
+49 Foto
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La finalul meciului, suporterii lui Dinamo l-au încurajat pe Nikita Stoinov, deși greșeala sa a dus la golul victoriei lui FC Argeș.

Fundașul israelian a fost chemat în fața galeriei, iar fanii i-au scandat numele și l-au aplaudat.

Stoinov a participat la scandările suporterilor, inclusiv la cele injurioase la adresa Stelei.

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