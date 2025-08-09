Dă Serbia pe Grecia  Novak Djokovic , în conflict cu autoritățile de la Belgrad, după ce turneul organizat de familia sa a fost mutat la Atena
Novak Djokovic FOTO: Imago
Tenis

Dă Serbia pe Grecia Novak Djokovic, în conflict cu autoritățile de la Belgrad, după ce turneul organizat de familia sa a fost mutat la Atena

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 09.08.2025, ora 09:48
alt-text Actualizat: 09.08.2025, ora 09:48
  • Novak Djokovic (38 de ani) a enervat autoritățile din Serbia după ce familia sa a mutat turneul de tenis Belgrad Open în Grecia.
  • Jucătorul de tenis ar putea primi cetățenia elenă.

Belgrad Open se va disputa în Atena, în perioada 2-8 noiembrie. Djordje, fratele lui Novak Djokovic, este directorului turneului.

Novak Djokovic mută Belgrad Open la Atena

Novak Djokovic a intrat în conflict cu autoritățile sârbe, după ce turneul de tenis Belgrad Open, organizat de familia Djokovic începând cu anul 2009, a fost mutat în Grecia, la Atena.

„Nu au putut fi îndeplinite condiţiile necesare pentru organizarea turneului în formatul şi calendarul prevăzute”, au anunţat organizatorii pe reţelele de socializare.

Novak Djokovic, în conflict cu puterea de la Belgrad

Novak Djokovic are o relație strânsă cu autoritățile din Grecia, spre nemulțumirea celor din Serbia.

Jucătorul s-ar fi întâlnit de două ori cu prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis. Politicianul din Atena a publicat la 2 august pe reţelele sociale o fotografie cu el şi jucătorul.

Sârbul a obținut statutul de rezident permanent în Grecia datorită programului Golden Visa, care pune la dispoziție acordarea cetățeniei elene pentru persoanele din afara Uniunii Europene.

Condiția obligatorie pentru obținerea cetățeniei elene prin intermediul programului este realizarea unor investiții în țara elenă.

Jucătorul de tenis și-a arătat susținerea față de mișcarea protestatarilor împotriva sistemului politic al lui Aleksandar Vucic.

„Sunt alături de popor, de tineri. Ceea ce se întâmplă este inacceptabil. Sunt scene oribile şi nu simt decât simpatie şi sprijin pentru cei care protestează”, a declarat Novak Djokovic, citat news.ro.

Novak Djokovic se retrage din competiții, dar țintește Jocurile Olimpice din 2028

După eliminarea de la Wimbledon, Novak Djokovic nu a mai participat la nicio competiție. Mai mult, sârbul a refuzat să evolueze la Cincinnati.

Nole ținește Jocurile Olimpice din 2028, care se vor desfășura la Los Angeles.

„Singurul lucru la care mă gândesc în acest moment, singurul lucru care mă motivează, sunt Jocurile Olimpice din 2028 de la Los Angeles, pentru a-mi reprezenta ţara.

Grand Slam-urile de asemenea, dar nu cred că sunt la acelaşi nivel cu Jocurile Olimpice”, a declarat Novak Djokovic, potrivit Olympics.com.

serbia novak djokovic atena Belgrad Open
